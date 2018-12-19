Жертвовать не запретят

Теперь только инвесторы «с квалификацией» будут иметь возможность неограниченно вкладывать деньги в коммерческие проекты. Все остальные желающие в год смогут инвестировать не более 600 тысяч рублей, при этом в один проект — не больше 100 тысяч. Важное уточнение в тексте законопроекта: все это не относится к благотворительным и социальным проектам вроде сбора средств на общественные инициативы или поддержки деятельности СМИ. Ограничения коснутся только тех проектов, с которых инвестор планирует получить прибыль. Правительство тем самым хочет «снизить финансовые риски населения».

Новость о том, что Госдума собралась регулировать краудфандинг, с первого взгляда выглядит устрашающей: ограничивать граждан в добровольных пожертвованиях кажется странным, особенно на фоне набирающих популярность краудфандинговых кампаний СМИ, политиков и благотворительных фондов. Только за последний год с помощью краудфандинга были оплачены штрафы нескольких медиа: The New Times собрало более 22 миллионов рублей на выплату штрафа Роскомнадзору за «нарушение порядка уведомления об иностранном финансировании», а региональное издание из Сыктывкара «7х7» — 800 тысяч рублей за «пропаганду наркотиков» в интервью либертарианца Михаила Светова. Сейчас краудфандинговые кампании по привлечению денежных средств ведут «Такие дела», «Медиазона», «Новая газета». Многие политики и общественные организации также пользуются краудфандинговыми площадками для сбора пожертвований на свою деятельность.

Однако глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам и соавтор законопроекта Анатолий Аксаков заверил: «Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные и благотворительные проекты». Таким образом, эти сферы пока не подпадают под действие законопроекта.

Защитить от необдуманных денежных вкладов и опасных финансовых операций планируется «неквалифицированных» инвесторов: «Вкладчикам Cashbery обещали доходы 700 тысяч процентов в год. Понятно, что такие доходы получить просто невозможно. Некоторые, видя высокий процент, готовы продавать свое имущество для того, чтобы получить высокий доход», — поясняет Аксаков. «Квалификация» инвестора будет определяться следующим образом: либо у человека есть активы на сумму не менее 6 миллионов рублей, либо опыт работы с ценными бумагами, либо экономическое образование. Во всех остальных случаях в один проект можно будет внести не больше 100 тысяч рублей.

— В первую очередь законопроект затронет людей, которые финансируют стартапы и небольшие бизнес-проекты. Они действительно должны осознавать уровень риска, — говорит Руслан Тугушев, владелец одной из крупнейших краудфандинговых платформ Boomstarter. — Другое дело — вопрос получения квалификации. Насколько будет просто получить подобного рода квалификацию? Ограничения — это хорошо, но смогу ли я, скажем, в режиме онлайн подтвердить свою квалификацию, или мне придется много для этого сделать?

— Законопроект закроет некоторую лагуну, которая есть в нашем законодательстве: платформы есть, а регулирования нет, — считает председатель совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. — В связи с тем, что должны быть какие-то правила, по которым эти платформы действуют, и принимается законопроект. Идея в том, чтобы понятие краудфандинга ввести в правовое поле.

— Логика законодателей, видимо, в том, что участились случаи краудфандинговых проектов, которые заканчиваются пшиком и не приводят ни к каким результатам и, соответственно, не приносят инвесторам деньги, — говорит Глеб Гавриш, пресс-секретарь «Transparency International — Россия». В ноябре «Transparency» собирала деньги путем краудфандинга на выплату судебного штрафа. — Я затрудняюсь сказать, что законопроект убережет население от финансовых рисков, потому что если человек склонен инвестировать без оглядки и без анализа, то, естественно, он найдет способ, как эти деньги куда-то вложить.

Гавриш высказал предположение, что в дальнейшем законопроект может быть расширен на другие наборы сфер: «Может быть, уже потом он будет распространяться на краудфандинговую поддержку оппозиционных партий или некоммерческих организаций. Может быть, его захотят так повернуть. Но пока они под него не подпадают».

Еще в июне Дмитрий Медведев высказался против жесткого регулирования краудфандинга: «Как раз может быть отсутствие регулирования в ряде случаев, когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечению безопасности, отсутствие как раз регулирования может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально». Премьер-министр также добавил: «Когда мы пытаемся все зарегулировать, ​обычно выходит криво».

В целом в сегодняшнем виде эксперты оценивают законопроект положительно. Но в то же время отмечают — важно, чтобы в дальнейшем его не попытались использовать против тех самых социальных и благотворительных проектов. Предполагается, что второе чтение законопроекта о лимите вложений в коммерческий краудфандинг пройдет в январе.