Попали в переплет

В последнее время диссертационные советы все чаще рекомендуют лишать ученых степеней тех, кого ловят на плагиате в кандидатских и докторских диссертациях. Недобросовестные авторы, со своей стороны, придумывают новые трюки. Самый действенный — издание своих научных трудов, статей и книг задним числом. Это дает возможность заявить, что он не позаимствовал идеи и результаты у реального ученого, а одновременно с ним опубликовал исследование или даже был первым. Издательство может получить от заказчика фальшивой публикации раза в четыре больше, чем от автора добросовестного научного труда. Вероятные штрафы при этом минимальны. А риски почти исключительно репутационные.

Такие ухищрения с научной работой — дело рискованное. Плагиаторы постоянно попадают в неловкие ситуации. Так, бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов «защитил» кандидатскую диссертацию в 2002 году, а в ней цитировались научные работы 2003 года с точным указанием страниц (подробнее — «Новая газета» № 112 за 2014 год). Другой «гость из будущего» — исполняющий обязанности ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев принес на диссертационный совет свою монографию, якобы изданную в 2010 году, в которой пророчески цитируются решения Конституционного суда, вынесенные в 2013 году (подробнее — «Новая газета» № 70 за 2018 год).

Ректор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) Андрей Николаенко в своих «научных трудах» задним числом включил в соавторы ученого, который официально заявил, что никаких работ в соавторстве с ним не писал.

В поддержку министра культуры Владимира Мединского, которого хотели лишить степени доктора исторических наук, его представители принесли на диссертационный совет его монографию (подробнее — «Новая газета» № 86 за 2017 год). Эта монография была «издана» через два месяца после внесения сведений о ее публикации в автореферат министра.

Подобных случаев много. Но бывают и особо примечательные.

Книги-двойники

В конце октября диссертационный совет Института экономики РАН рекомендовал лишить ученой степени эксперта Рособрнадзора, профессора Московского государственного университета технологий и управления Юлию Аношину.

В докторской диссертации Аношиной списано из других научных трудов 126 страниц без ссылки на реальных авторов. Кандидатская Аношиной, как установил «Диссернет», тоже списана почти вся.

А уникален этот случай тем, какие оправдания приводила Аношина в свою защиту. На заседание диссертационного совета она принесла семь своих монографий, изданных, как в них сказано, с 1998 по 2009 год. Если верить Аношиной, она ни у кого не «списывала», а была настоящим автором.

Однако из семи монографий Аношиной шесть поступили в Российскую государственную библиотеку (РГБ) в январе–феврале 2018 года. Это несложно проверить по электронному каталогу, доступному на сайте РГБ. Штампы РГБ на книгах — тоже 2018 года.

Странность еще и в том, что уникальные международные номера некоторых книг Аношиной, как оказалось, уже были присвоены другим книгам: поэтическому сборнику «Отзвуки» поэтессы Маргариты Таут (ISBN 5-94002-005-3) и монографии профессора владимирского филиала РАНХиГС Игоря Тогунова (ISBN 978-5-904418-42-7). Дело в том, что путаница с повторным использованием международных книжных номеров бывает редко. Как объяснил сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко, совпадение номеров означало бы фактическое прекращение продажи этих книг.

Какие издательства отметились в подобных историях?

Машина времени

На одной из книг Аношиной, которая вышла в издательстве «Виктория+», стоит дата 4 февраля 2009 года. И это удивительно, поскольку ООО «Виктория+» зарегистрировано лишь через четыре месяца, 27 мая 2009 года.

В РГБ можно насчитать всего семь вышедших в «Виктории+» научных трудов. Три из них — монографии самой Аношиной, четвертый — сборник с ее статьями. Последний, как в нем отмечено, выпущен в 2008 году, то есть примерно за год до регистрации самого издательства. Дозвониться до «Виктории+» по указанному в публикации телефону не удалось.

Другие труды Аношиной выпустило владимирское издательство «Собор» Ивана Щеголькова (как заявлено, в 2005 году) и московское издательство «Спутник+» (как сказано, в 2009 году). В этих трудах упоминается доклад о состоянии и использовании земель в России со ссылкой на сайт Росреестра. Однако, как сообщили нам в Росреестре, по этой ссылке доклад появился только в 2014 году. А в 2005-м его сайт принадлежал частной организации, и никакие доклады там еще не публиковались.

Связаться с «Собором» не получилось, по его телефону отвечает турагентство. По адресу издательства тоже нет.

Издательство «Спутник+» уже было известно публикацией научных работ задним числом. Например, у Елены Ковалевой там вышел труд, датированный якобы 2010 годом, в котором точно указаны страницы журнальной статьи 2011 года. Это, в частности, всплыло на заседании диссертационного совета Высшей школы экономики, где Ковалеву рекомендовали лишить ученой степени.

Монографии бывшего руководителя администрации городского округа Домодедово Дмитрия Городецкого и алтайского депутата Василия Куца, если верить авторефератам их докторских диссертаций, издавались в том же «Спутник+» с 2005 по 2011 год. Защитились они в РГГУ. Но монографий Городецкого нет ни в РГБ, ни в российском индексе научного цитирования (РИНЦ). По трудам Куца мы направили запрос в Российскую книжную палату, которая сообщила, что таких книг там нет.

Издательство «Спутник+» в равных долях принадлежит Артему Моденову и Александру Васькину. Мы поинтересовались в издательстве книгами Аношиной и Ковалевой.

«Наше начальство эти книги не рецензировало, оно не знает, что там конкретно. <…> Если книга издана, а в Книжной палате ее приняли, значит, там никаких проблем с законом нет», — сказала по телефону сотрудница издательства.

Цена

Выгодно ли издательствам публиковать научные труды задним числом? Безотносительно приведенных случаев, это вполне возможно, учитывая, что риски минимальны.

«Издание подготовленной и сверстанной к печати черно-белой монографии в мягком переплете объемом 200 страниц и тиражом 200 экземпляров обойдется примерно в 150–200 тысяч рублей», — на условиях анонимности рассказал один московский издатель. Напечатать такую же монографию задним числом и отправить в Книжную палату «с опозданием» — это подлог, размышляет он, и издание такого «труда» может стоить около 10 тысяч долларов.

Штраф за несвоевременное предоставление обязательного экземпляра в Книжную палату незначителен, максимум 20 тысяч рублей.

11 декабря пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решил не принимать во внимание публикации, изданные задним числом, при защите диссертаций.