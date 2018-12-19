Попали в переплет
Зачем авторы диссертаций публикуют научные труды задним числом и кто делает на этом бизнес
Петр Саруханов / «Новая газета»
Андрей Заякинсооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»
В последнее время диссертационные советы все чаще рекомендуют лишать ученых степеней тех, кого ловят на плагиате в кандидатских и докторских диссертациях. Недобросовестные авторы, со своей стороны, придумывают новые трюки. Самый действенный — издание своих научных трудов, статей и книг задним числом. Это дает возможность заявить, что он не позаимствовал идеи и результаты у реального ученого, а одновременно с ним опубликовал исследование или даже был первым. Издательство может получить от заказчика фальшивой публикации раза в четыре больше, чем от автора добросовестного научного труда. Вероятные штрафы при этом минимальны. А риски почти исключительно репутационные.
Такие ухищрения с научной работой — дело рискованное. Плагиаторы постоянно попадают в неловкие ситуации. Так, бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов «защитил» кандидатскую диссертацию в 2002 году, а в ней цитировались научные работы 2003 года с точным указанием страниц (подробнее — «Новая газета» № 112 за 2014 год). Другой «гость из будущего» — исполняющий обязанности ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев принес на диссертационный совет свою монографию, якобы изданную в 2010 году, в которой пророчески цитируются решения Конституционного суда, вынесенные в 2013 году (подробнее — «Новая газета» № 70 за 2018 год).
Ректор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) Андрей Николаенко в своих «научных трудах» задним числом включил в соавторы ученого, который официально заявил, что никаких работ в соавторстве с ним не писал.
В поддержку министра культуры Владимира Мединского, которого хотели лишить степени доктора исторических наук, его представители принесли на диссертационный совет его монографию (подробнее — «Новая газета» № 86 за 2017 год). Эта монография была «издана» через два месяца после внесения сведений о ее публикации в автореферат министра.
Подобных случаев много. Но бывают и особо примечательные.
Книги-двойники
В конце октября диссертационный совет Института экономики РАН рекомендовал лишить ученой степени эксперта Рособрнадзора, профессора Московского государственного университета технологий и управления Юлию Аношину.
В докторской диссертации Аношиной списано из других научных трудов 126 страниц без ссылки на реальных авторов. Кандидатская Аношиной, как установил «Диссернет», тоже списана почти вся.
А уникален этот случай тем, какие оправдания приводила Аношина в свою защиту. На заседание диссертационного совета она принесла семь своих монографий, изданных, как в них сказано, с 1998 по 2009 год. Если верить Аношиной, она ни у кого не «списывала», а была настоящим автором.
Однако из семи монографий Аношиной шесть поступили в Российскую государственную библиотеку (РГБ) в январе–феврале 2018 года. Это несложно проверить по электронному каталогу, доступному на сайте РГБ. Штампы РГБ на книгах — тоже 2018 года.
Странность еще и в том, что уникальные международные номера некоторых книг Аношиной, как оказалось, уже были присвоены другим книгам: поэтическому сборнику «Отзвуки» поэтессы Маргариты Таут (ISBN 5-94002-005-3) и монографии профессора владимирского филиала РАНХиГС Игоря Тогунова (ISBN 978-5-904418-42-7). Дело в том, что путаница с повторным использованием международных книжных номеров бывает редко. Как объяснил сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко, совпадение номеров означало бы фактическое прекращение продажи этих книг.
Какие издательства отметились в подобных историях?
Машина времени
На одной из книг Аношиной, которая вышла в издательстве «Виктория+», стоит дата 4 февраля 2009 года. И это удивительно, поскольку ООО «Виктория+» зарегистрировано лишь через четыре месяца, 27 мая 2009 года.
В РГБ можно насчитать всего семь вышедших в «Виктории+» научных трудов. Три из них — монографии самой Аношиной, четвертый — сборник с ее статьями. Последний, как в нем отмечено, выпущен в 2008 году, то есть примерно за год до регистрации самого издательства. Дозвониться до «Виктории+» по указанному в публикации телефону не удалось.
Другие труды Аношиной выпустило владимирское издательство «Собор» Ивана Щеголькова (как заявлено, в 2005 году) и московское издательство «Спутник+» (как сказано, в 2009 году). В этих трудах упоминается доклад о состоянии и использовании земель в России со ссылкой на сайт Росреестра. Однако, как сообщили нам в Росреестре, по этой ссылке доклад появился только в 2014 году. А в 2005-м его сайт принадлежал частной организации, и никакие доклады там еще не публиковались.
Связаться с «Собором» не получилось, по его телефону отвечает турагентство. По адресу издательства тоже нет.
Издательство «Спутник+» уже было известно публикацией научных работ задним числом. Например, у Елены Ковалевой там вышел труд, датированный якобы 2010 годом, в котором точно указаны страницы журнальной статьи 2011 года. Это, в частности, всплыло на заседании диссертационного совета Высшей школы экономики, где Ковалеву рекомендовали лишить ученой степени.
Монографии бывшего руководителя администрации городского округа Домодедово Дмитрия Городецкого и алтайского депутата Василия Куца, если верить авторефератам их докторских диссертаций, издавались в том же «Спутник+» с 2005 по 2011 год. Защитились они в РГГУ. Но монографий Городецкого нет ни в РГБ, ни в российском индексе научного цитирования (РИНЦ). По трудам Куца мы направили запрос в Российскую книжную палату, которая сообщила, что таких книг там нет.
Издательство «Спутник+» в равных долях принадлежит Артему Моденову и Александру Васькину. Мы поинтересовались в издательстве книгами Аношиной и Ковалевой.
«Наше начальство эти книги не рецензировало, оно не знает, что там конкретно. <…> Если книга издана, а в Книжной палате ее приняли, значит, там никаких проблем с законом нет», — сказала по телефону сотрудница издательства.
Цена
Выгодно ли издательствам публиковать научные труды задним числом? Безотносительно приведенных случаев, это вполне возможно, учитывая, что риски минимальны.
«Издание подготовленной и сверстанной к печати черно-белой монографии в мягком переплете объемом 200 страниц и тиражом 200 экземпляров обойдется примерно в 150–200 тысяч рублей», — на условиях анонимности рассказал один московский издатель. Напечатать такую же монографию задним числом и отправить в Книжную палату «с опозданием» — это подлог, размышляет он, и издание такого «труда» может стоить около 10 тысяч долларов.
Штраф за несвоевременное предоставление обязательного экземпляра в Книжную палату незначителен, максимум 20 тысяч рублей.
11 декабря пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решил не принимать во внимание публикации, изданные задним числом, при защите диссертаций.
Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»
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