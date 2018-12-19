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В курортном фотоателье

Как любимая нами Галина Борисовна мужей выбирала, да не выбрала

Этот материал вышел в № 141 от 19 декабря 2018
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Культура

Юрий РостНовая газета

 

Эти фотографии подбросил в редакцию мастер поколенного (в море) портрета, недолгое время проработавший в курортном фотоателье и собравший изрядную коллекцию карточек ничем непримечательных, кроме загара, людей. Но время теребит за фалду немодного пиджака и спрашивает: а каким скандальным изображением ты порадуешь наше дорогое общество, интересующееся чужой жизнью больше, чем своей. Неужто за многие годы так и не снял главного, то есть какого ни есть компромата на хорошего человека.

И вот удача… Женщина в подвенечном платье с флюсом, похожая на замечательного режиссера и поразительную актрису Галину Борисовну Волчек (обладающую к тому же редким юмором), на протяжении сезона приходила в ателье, чтобы сфотографироваться с папой и мамой и с претендентами на руку и сердце. Некоторые из этих претендентов приходили к фотографу совершенно не с Галиной Борисовной, что свидетельствовало о неискренности женихов, знавших, что у невесты кроме таланта за пазухой есть дом с колоннами на Чистых прудах, который как раз сегодня после ремонта открывает двери.

Газета, знаменитая громкими расследованиями, не смогла и не захотела пройти мимо эксклюзивных фотографий.

Мы предлагаем читателю в день юбилея Волчек полюбопытствовать на счет фотокарточек и попробуем восстановить имена героев скандальной съемки.

Саму же Галину Борисовну мы поздравляем с днем рождения и с возрождением сцены «Современника» на берегу Чистых прудов.

Живите долго и радуйте себя и нас.

Г.Б. с папой (Игорь Кваша) и мамой (костюмер театра Елизавета Никитина)
Первый жених. Красивый (Леонид Филатов)
Второй жених Владимир Суворов с дочерью (Марина Неелова)
Третий жених (Вениамин Смехов)
Любимый жених. Морской капитан (Виталий Шаповалов)
Капитан и внезапная любовь (Ирина Метлицкая)
Серьезный жених не так-то и серьезен (Неелова и Смехов)
А капитана Галина Борисовна любила, несмотря ни на что

P.S.

История съемки. Когда Любимов оказался невъездным, Театр на Таганке возглавил Эфрос. Часть артистов покинули детище Юрия Петровича, и Волчек дала им приют. Михаил Рощин написал пьесу «Близнец», где главную роль играл Леонид Филатов. Для оформления понадобились фотографии, словно бы сделанные в приморском ателье.

Артисты во главе с Волчек в роли невесты разыграли в шутку целое действие ради одного зрителя с фотоаппаратом. Негативы сохранились, и я решил их показать вам, хотя многих любимых актеров уже, увы, нет. Тем более уместно вспомнить время, которое мы проживали вместе. В день, когда «Современник» вернулся домой.

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