Эти фотографии подбросил в редакцию мастер поколенного (в море) портрета, недолгое время проработавший в курортном фотоателье и собравший изрядную коллекцию карточек ничем непримечательных, кроме загара, людей. Но время теребит за фалду немодного пиджака и спрашивает: а каким скандальным изображением ты порадуешь наше дорогое общество, интересующееся чужой жизнью больше, чем своей. Неужто за многие годы так и не снял главного, то есть какого ни есть компромата на хорошего человека.
И вот удача… Женщина в подвенечном платье с флюсом, похожая на замечательного режиссера и поразительную актрису Галину Борисовну Волчек (обладающую к тому же редким юмором), на протяжении сезона приходила в ателье, чтобы сфотографироваться с папой и мамой и с претендентами на руку и сердце. Некоторые из этих претендентов приходили к фотографу совершенно не с Галиной Борисовной, что свидетельствовало о неискренности женихов, знавших, что у невесты кроме таланта за пазухой есть дом с колоннами на Чистых прудах, который как раз сегодня после ремонта открывает двери.
Газета, знаменитая громкими расследованиями, не смогла и не захотела пройти мимо эксклюзивных фотографий.
Мы предлагаем читателю в день юбилея Волчек полюбопытствовать на счет фотокарточек и попробуем восстановить имена героев скандальной съемки.
Саму же Галину Борисовну мы поздравляем с днем рождения и с возрождением сцены «Современника» на берегу Чистых прудов.
Живите долго и радуйте себя и нас.
P.S.
История съемки. Когда Любимов оказался невъездным, Театр на Таганке возглавил Эфрос. Часть артистов покинули детище Юрия Петровича, и Волчек дала им приют. Михаил Рощин написал пьесу «Близнец», где главную роль играл Леонид Филатов. Для оформления понадобились фотографии, словно бы сделанные в приморском ателье.
Артисты во главе с Волчек в роли невесты разыграли в шутку целое действие ради одного зрителя с фотоаппаратом. Негативы сохранились, и я решил их показать вам, хотя многих любимых актеров уже, увы, нет. Тем более уместно вспомнить время, которое мы проживали вместе. В день, когда «Современник» вернулся домой.