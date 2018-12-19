Эти фотографии подбросил в редакцию мастер поколенного (в море) портрета, недолгое время проработавший в курортном фотоателье и собравший изрядную коллекцию карточек ничем непримечательных, кроме загара, людей. Но время теребит за фалду немодного пиджака и спрашивает: а каким скандальным изображением ты порадуешь наше дорогое общество, интересующееся чужой жизнью больше, чем своей. Неужто за многие годы так и не снял главного, то есть какого ни есть компромата на хорошего человека.

И вот удача… Женщина в подвенечном платье с флюсом, похожая на замечательного режиссера и поразительную актрису Галину Борисовну Волчек (обладающую к тому же редким юмором), на протяжении сезона приходила в ателье, чтобы сфотографироваться с папой и мамой и с претендентами на руку и сердце. Некоторые из этих претендентов приходили к фотографу совершенно не с Галиной Борисовной, что свидетельствовало о неискренности женихов, знавших, что у невесты кроме таланта за пазухой есть дом с колоннами на Чистых прудах, который как раз сегодня после ремонта открывает двери.

Газета, знаменитая громкими расследованиями, не смогла и не захотела пройти мимо эксклюзивных фотографий.

Мы предлагаем читателю в день юбилея Волчек полюбопытствовать на счет фотокарточек и попробуем восстановить имена героев скандальной съемки.

Саму же Галину Борисовну мы поздравляем с днем рождения и с возрождением сцены «Современника» на берегу Чистых прудов.

Живите долго и радуйте себя и нас.

Г.Б. с папой (Игорь Кваша) и мамой (костюмер театра Елизавета Никитина)

Первый жених. Красивый (Леонид Филатов)

Второй жених Владимир Суворов с дочерью (Марина Неелова)

Третий жених (Вениамин Смехов)

Любимый жених. Морской капитан (Виталий Шаповалов)

Капитан и внезапная любовь (Ирина Метлицкая)

Серьезный жених не так-то и серьезен (Неелова и Смехов)

А капитана Галина Борисовна любила, несмотря ни на что