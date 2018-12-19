Заплаты из зарплаты

Петр Саруханов / «Новая газета»

Население России делится на две части: на тех, кто лежал в больнице районного центра Красные Баки, и тех, кто там пока еще не лечился. Первым мы тут объяснять ничего не станем — они сами видели, что это за больница. А вторым объяснять уже поздно — с недавних пор больница явно преобразилась. Двадцать палат этого форпоста здравоохранения за свой счет отремонтировал пенсионер Василий Найденко.

Вот как 76-летний пациент объяснил изданию «Нижний Новгород онлайн» свое вмешательство в дела областного минздрава: «Лежу в палате и вижу: из шва на потолке сыплется штукатурка, стены на метр сгнили, на полах заплаты негде ставить. Тридцать пять лет не было ремонта! Я и подумал: елки-палки, пожертвую-ка свою пенсию, да еще у жены есть пенсия, да и запас на похороны есть».

Минздрав не противился и не требовал от врачей дать Найденко успокоительного. А тот, выложив все свои сбережения, организовал вдобавок сбор средств в кругу друзей, закупил стройматериалы, привез их в больницу и пронаблюдал ход ремонтных работ. На днях откроется последняя из отремонтированных палат. На красную ленточку денег, видимо, уже не осталось, но в крайнем случае кто-то из начальства перережет у входа натянутый марлевый бинт.

Что-то происходит. В последнее время одно за другим идут сообщения о том, что люди не выдерживают разрухи и готовы залатать хотя бы одну дыру в стране своими купюрами. К примеру, Дауд Ваделов, житель ингушского поселения Нижние Ачалуки, за свои средства отремонтировал аварийный мост через канал, по которому дети ходят в школу. А один из жителей Ярославля заказал ямочный ремонт на улице Университетской. Правда, только на одной ее стороне, потому что он ездит по ней лишь в одном направлении. Теперь надо дождаться, когда кончится терпение у кого-то из тех, кто ездит по ямам по встречной полосе, и вся дорога будет в порядке.

Кстати, тех, кто самостоятельно ремонтирует дороги, нередко штрафуют — мол, они делают это не по ГОСТу. Казалось бы, ничего страшного. Надо только следить, чтобы энтузиасты не принялись за ремонт железнодорожного полотна или взлетно-посадочной полосы аэродрома. Но нет, штрафы назначают даже за ремонт грунтовых дорог. Был нелепый случай: уральского егеря Ихтиандра Шарипова в судебном порядке оштрафовали аж на два с половиной миллиона рублей за то, что он на свои средства и при поддержке охотников с рыбаками привел в порядок дорогу, ведущую к охотничьей базе на границе Челябинской и Курганской областей. Россельхознадзор Курганской области усмотрел, что егерь работал без проекта и «причинил вред землям сельхозназначения». А дорога эта существует лет 70. «Никто тут не сеет и не пашет. Тут только березки растут. С другой стороны — болото», — пояснил Шарипов ситуацию изданию «Настоящее время». Егерю лучше было бы помолчать, а то на него еще и «Росболотнадзор» найдется…

Возможно, кто-то захочет возразить. Дескать, любой ремонт в стране делается за наш счет. Бюджетные деньги — они не наши, что ли? Наши, конечно. Только кто из нас их видел? Кто из нас ими распоряжался? То ли дело зарплата, пенсия или даже похоронные деньги. Тут уж мы безо всякого Минфина и Счетной палаты… Только страна очень велика. Жаль, но вся она нам не по карману.