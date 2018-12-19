Как «Христос и грешница» превратились в усадьбу

В «Проекте 37/101» первая цифра означает год, а вторая — километр, ближе которого не могли селиться те, кому повезло живыми выйти из лагерей. Проект придумала нынешний директор музея, правнучка художника Наталья Федоровна Поленова, а воплотил архивариус и советский диссидент Габриэль (Гарик) Суперфин.

А дело в том, что Наталья Федоровна в детстве сиживала у меня на коленях, а я сидел на коленях у ее отца — тоже директора музея Федора Дмитриевича, а тот, в свою очередь, сиживал на коленях у моей бабушки Елены Яковлевны Никитинской, урожденной Helen Boardman. За такую (английскую) фамилию ее могли бы и расстрелять, но почему-то не тронули, в отличие от деда. Как уточнил Гарик, погружаясь в уголовное дело Дмитрия Васильевича, Иван Николаевич Никитинский был арестован в феврале 1935 года по «делу словарников» — составителей немецко-русского словаря, который они «фашизировали».

«За словарников», оказывается, вступился друг Горького Ромен Роллан, и в 1935 году их не расстреляли: деду, в частности, дали 5 лет, а по выходе до конца жизни «101-й километр» (он умер за полгода до моего рождения, в 1953-м). Дружба со «словарниками» сама по себе бросала тень на Дмитрия Васильевича и его жену Анну Павловну, однако главным доказательством их шпионской деятельности стало посещение Поленова в 1937 году шотландцем, уроженцем Одессы, переводчиком Британского посольства Чарлзом Данлопом и боксером наилегчайшего веса Гарри Штейном, получившим после бегства из Германии (он к тому же был еще и еврей) двухнедельную путевку в дом отдыха Большого театра, обосновавшийся в Поленове с 1932 года.

Нынешняя экспозиция «37/101» включает в себя газетную фотографию, где Чарлз Данлоп что-то переводит американскому послу, а за ними стоит довольный Сталин. Это, должно быть, 1943 год: переговоры об открытии второго фронта. На фото Данлоп в тех самых круглых металлических очках, которые лежат в витрине в фахверковом сарае — его родня, которую где-то откопал Суперфин, пожертвовала артефакт для выставки. Что же до Гарри Штейна, то его можно увидеть в сарае в кадрах кинофильма про любимого боксера Гитлера, а Штейн там машет кулаками только в эпизоде. Судьба его, как выяснил Суперфин, продолжилась трагически: в сентябре 1937-го, через два месяца после появления в Поленове, попал в огромное гетто Терезиенштадт, затем был вывезен в Ригу, и в списках выживших после тамошнего Холокоста его имени нет.

Бабушка просто не могла не запомнить такого яркого персонажа, как Гарри Штейн. Наверняка запомнил боксера и отец, но оба они никогда мне о нем не рассказывали. Я знал, конечно, в общих чертах, что тут был такой дом отдыха Большого театра, папа мне в детстве показывал комнату на втором этаже, где они с бабушкой жили, — сейчас там висят картины.

Теперь и расспрашивать уже некого. Остается надеяться на колдовство архивариуса, умеющего терпеливо вызывать духов из старых дневников и писем, из пожелтевших газет, а также копии уголовного дела Поленовых, запрошенной их внучкой из Тульского архива КГБ. Как быстро установил Суперфин, дело было передано не полностью, но он знает, где и что искать — в решениях судов 50-х о реабилитации есть пассажи: показания таких-то не заслуживают доверия, поскольку они были секретными сотрудниками НКВД. На одном из поздних этюдов художника Поленова есть бакенщик — похоже, он и был тот самый секретный сотрудник. Впрочем, настоящей причиной ареста стал, конечно, не донос «бакенщика», а, вероятнее всего, интрига Большого театра.

В первый раз удивительный дом, придуманный художником и построенный им в 1892 году на средства от покупки царем картины «Христос и грешница», был спасен в 1918-м, когда здешние крестьяне составили «Приговор Конюшинского сельского общества» (он экспонировался на предыдущей выставке «Проекта 37/101»): «Мы Нижеподписавшиеся имели суждение проживающий гражданин в селе Бехово Дмитрия Васильева Поленова, который проживает около тридцати лет и мы не замечаем ни какого за ним плохова поведения не было и Мы единогласно постановили чтобы гражданин Поленов остался проживать навсегда в Селе Бехове» (орфография и пунктуация оригинала).

Но времена ожесточались. Дмитрий Васильевич (биолог, до революции профессор Московского университета) жестко дисциплинировал себя и вел подробный дневник (он готовится к изданию), однако после 1923 года это стало опасно. В 1931 году сын художника (тот скончался в 1927-м) вступил в колхоз и заработал в нем столько-то «трудодней». Но как эксплуататора, пораженного в избирательных правах, бывшего профессора душили налогами, и со всеми трудоднями он остался должен недоимку, в зачет которой колхоз получил с него быка за 40 руб­лей и «рулетку за 12 рублей».

В общем, в 1932 году Василия Поленова из колхоза выгнали, и явилась спасительная мысль о доме отдыха Большого театра. Сохранился договор о безвозмездной аренде дома Большим театром с правом для семьи Поленовых оставаться жить в таких-то и таких-то комнатах.

Мифологический образ Дома отдыха Большого театра (в конце 60-х, когда я зачастил в Поленово, это был уже профсоюзный просто «домотдых»), по рассказам отца, после войны приударявшего здесь за балеринами, рисовался мне светлым и добрым, но Суперфин выяснил, что это не так. В самом театре за эти годы успели расстрелять сколько-то директоров, и последний инициировал распоряжение комитета по делам искусств о закрытии музея с передачей всех картин Третьяковке, а дома — Большому: насовсем, без всякого проживания там Поленовых. Но тут опять нашелся кто-то, кто сходил к Молотову, и распоряжению дали задний ход.

Федор Дмитриевич Поленов с начала 50-х служил капитаном дальнего плавания на Северном флоте, но после смерти отца в 1960-м вернулся в Поленово, чтобы директорствовать в музее. Где-то году в 63-м, наверное, отец первый раз взял меня к нему с собой — мне запомнились тогда стихи, которые Федор Дмитриевич любил читать у камина, и собственно камин. В одном из его рассказов есть разговор с директором дома отдыха. «Вам правда здесь нравится?» — спрашивают у него по-светски, и директор отвечает: «Да, тут очень хорошо, а когда мы избавимся от двух человечков, станет еще лучше». Отца и маму рассказчика увезли из Поленова через два дня, 23 октября 1937-го. На этом листке перекидного календаря (представлен на выставке) есть запись — две цифры и инициалы: 28019 ДВП и 28020 АПП — это номера ордеров на арест Дмитрия Васильевича и Анны Павловны.

Далее тюремные и лагерные документы, письмо Анны Павловны сыну, в котором она вспоминает гнома в красной шапочке, который сидел у них в доме под новогодней елкой, письмо Василия Дмитриевича из Карлага Анне о том, что ее сын от первого брака Георгий Султанов погиб под Смоленском в 1943 году. Скупой гербарий каких-то северных цветов — он же биолог. Май 1944 года — постановление о помиловании к 100-летию Василия Поленова, истинно русского, патриотического художника.

Последний артефакт этой экспозиции — лагерный чемоданчик: кажется, я его и раньше встречал где-то в углу, но не понимая его мемориальной ценности. Еще зачаровывающий пасьянс блекло-разноцветных плацкартных билетов — это летом 1944 года, пропуская эшелоны с ранеными, Василий Дмитриевич долго и тяжело, после лагерной пеллагры, возвращался домой.

Я помню рассказ отца, как он рванул в Поленово, к местам своей счастливой юности, летом 45-го, чуть ли не прямо с войны. У ворот встречал его Дмитрий Васильевич, глядевший мрачно и приветствовавший его так: «Ну что, вернулся? Бери, вон, вилы, иди сено ворошить».

Федор Дмитриевич, занявший в перестройку даже пост председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по культуре, был всегда с виду мрачноват и точно так же подпрягал всех, кто появлялся в усадьбе. А мысли наши были не о работе, а о магазине, где в начале 70-х продавали ужасное вино «Солнцедар». Гарик Суперфин в это же самое время после участия в издании «Хроники текущих событий» сидел во Владимирском централе, а потом уехал в Пермские лагеря и в ссылку в Казахстан.

Выставка «37/101» открыта в Поленове до апреля. Но Гарика Суперфина вы там уже не встретите — он отправился обратно к себе в Бремен, а он тут, не в обиду всем поленовским, пожалуй, самый яркий действующий «экспонат». Маленький, старый и смешной, с головой, забитой уймой всякой всячины, фантазер и художник, он связал эти оборвавшиеся нити, чтобы восстановить хотя бы части текста, вымаранного из официальных учебников истории.