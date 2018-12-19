Драма на Фонтанке
Музей Ахматовой в Санкт-Петербурге на своей фейсбучной странице опубликовал душераздирающее заявление
Фото: Александр Щербак/ ТАСС
Павел Гутионтовобозреватель
Оно сразу вызвало сотни откликов, десятки комментариев, 276 перепостов. Такого пристального общественного внимания к деятельности музея не наблюдалось, вероятно, за все время его существования в фейсбуке.
- «Вчера вечером в музей снова принесли кошку. Камера наблюдения зафиксировала, как девушка оставила переноску на скамейке, с лотком и мисками. Мы считаем этот поступок непорядочным и абсолютно недопустимым.
- Музей Анны Ахматовой — не приют для животных. Да, у нас живут три кота, да, эту кошку мы не бросим и будем пытаться пристроить ее через Потеряшку и другие команды зоозащитников. Но это не наша работа! Возможно, кого-то вводит в заблуждение легкий тон наших публикаций, но каждый подобный случай — лишняя нагрузка на всех сотрудников, которая отрывает нас от организации выставок и экскурсий, научно-фондовой работы, публикации книг и других прямых обязанностей. Не говоря уже о том, насколько подло оставлять животное, привыкшее к домашнему теплу и уюту, в мороз на улице.
- Сейчас кошка находится в кассе музея. Мы не можем выпустить ее на мороз, но в музее она тоже оставаться не может — ее бьют другие коты. Если вы хотите приютить кошку — звоните по телефону (указан номер)».
Приведу несколько самых типичных комментариев:
- Совсем совесть девушка потеряла. Не исключено, что и с ней так кто-нибудь поступит.
- Сволочная какая девушка.
- Выложите заодно запись с камер наблюдения. Девушка видна? Вот пусть ее кто-нибудь и узнает.
- Узнаю кошку. И мы знаем эту девушку, которая предположительно оставила ее у вас. Она жила у нас в хостеле, тоже все пыталась пристроить животное, подолгу ее оставляла, клятвенно обещала ее забрать. <…>Хорошо, что не на мороз. Кстати, кошку зовут Фрося, насколько я помню. Ей лет 8.
- Как тварь поступила эта девка.
И так далее. Хотя, справедливости ради, замечу, что не все настроены так кровожадно. Есть и более мягкие оценки ситуации, хотя их и немного:
- Всем, кто тут ругает эту девушку. Она не выкинула кошку в мешке в воду или на полном ходу из окна авто. Она принесла ее в место, где кошка не погибнет. Да, лучше она придумать не смогла. А что, много вариантов? А могла бы усыпить. Девушка, если вы это читаете, ваше животное не погибло и не покалечено, а значит, вы хорошо поступили. Работники музея, я вам сочувствую, вы такие же жертвы ситуации, когда в городе нет нормальных приютов, как и эта девушка.
- Люди заводят животину по разным причинам. Для меня искренне непонятно, как можно бросить существо, которое тебе доверяет, на верную смерть на мороз. Но люди так делают. Не так, что кому-то под камеры в людном месте, а просто к дереву привязывают. Бросать всегда плохо, но бросают по-разному.
- Прежде чем осуждать, надо узнать причины поступка. Иногда людям бывает еще хуже, чем животным. Но всегда ли и все ли не пройдут мимо присевшего на скамейку в мороз человека, с которым, возможно, случилась беда? Людей жалеть и любить гораздо труднее.
Такой вот спор соткался, я бы сказал, мировоззренческий.
В том же фейсбуке мой друг епископ Григорий Михнов-Вайтенко ежедневно вывешивает сообщения — о людях, незаконно задержанных, пытаемых, судимых, о тех, чьи права нарушаются и попираются — в том же Петербурге, где судьба черной кошечки, подброшенной в музей, вызвала такое бурное обсуждение. 16 отреагировавших. 27.14. 119.
Ну и конечно, Украина. Пост оттуда («Щиро бажаю, щоб киця знайшла нову люблячу родину. Співчуваю вам і дивуюсь безвідповідальності деяких людей») из-за бестактно употребленного слова «родина» ожидаемо вызвал целую ветку комментариев, которые из соображений политкорректности привести не решаюсь.
Но это уже выходит за рамки разговора о любви к животным.
Павел ГУТИОНТОВ, обозреватель «Новой»
P.S.
Судьба кошки решена. Надеюсь, она попала в добрые руки.
P.S.S.
На всякий случай уточняю, что не пишу о том, что о брошенных животных заботиться не надо.