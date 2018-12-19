Драма на Фонтанке

Оно сразу вызвало сотни откликов, десятки комментариев, 276 перепостов. Такого пристального общественного внимания к деятельности музея не наблюдалось, вероятно, за все время его существования в фейсбуке.

«Вчера вечером в музей снова принесли кошку. Камера наблюдения зафиксировала, как девушка оставила переноску на скамейке, с лотком и мисками. Мы считаем этот поступок непорядочным и абсолютно недопустимым. Музей Анны Ахматовой — не приют для животных. Да, у нас живут три кота, да, эту кошку мы не бросим и будем пытаться пристроить ее через Потеряшку и другие команды зоозащитников. Но это не наша работа! Возможно, кого-то вводит в заблуждение легкий тон наших публикаций, но каждый подобный случай — лишняя нагрузка на всех сотрудников, которая отрывает нас от организации выставок и экскурсий, научно-фондовой работы, публикации книг и других прямых обязанностей. Не говоря уже о том, насколько подло оставлять животное, привыкшее к домашнему теплу и уюту, в мороз на улице. Сейчас кошка находится в кассе музея. Мы не можем выпустить ее на мороз, но в музее она тоже оставаться не может — ее бьют другие коты. Если вы хотите приютить кошку — звоните по телефону (указан номер)».

Приведу несколько самых типичных комментариев:

Совсем совесть девушка потеряла. Не исключено, что и с ней так кто-нибудь поступит. Сволочная какая девушка. Выложите заодно запись с камер наблюдения. Девушка видна? Вот пусть ее кто-нибудь и узнает. Узнаю кошку. И мы знаем эту девушку, которая предположительно оставила ее у вас. Она жила у нас в хостеле, тоже все пыталась пристроить животное, подолгу ее оставляла, клятвенно обещала ее забрать. <…>Хорошо, что не на мороз. Кстати, кошку зовут Фрося, насколько я помню. Ей лет 8. Как тварь поступила эта девка.

И так далее. Хотя, справедливости ради, замечу, что не все настроены так кровожадно. Есть и более мягкие оценки ситуации, хотя их и немного:

Всем, кто тут ругает эту девушку. Она не выкинула кошку в мешке в воду или на полном ходу из окна авто. Она принесла ее в место, где кошка не погибнет. Да, лучше она придумать не смогла. А что, много вариантов? А могла бы усыпить. Девушка, если вы это читаете, ваше животное не погибло и не покалечено, а значит, вы хорошо поступили. Работники музея, я вам сочувствую, вы такие же жертвы ситуации, когда в городе нет нормальных приютов, как и эта девушка. Люди заводят животину по разным причинам. Для меня искренне непонятно, как можно бросить существо, которое тебе доверяет, на верную смерть на мороз. Но люди так делают. Не так, что кому-то под камеры в людном месте, а просто к дереву привязывают. Бросать всегда плохо, но бросают по-разному. Прежде чем осуждать, надо узнать причины поступка. Иногда людям бывает еще хуже, чем животным. Но всегда ли и все ли не пройдут мимо присевшего на скамейку в мороз человека, с которым, возможно, случилась беда? Людей жалеть и любить гораздо труднее.

Такой вот спор соткался, я бы сказал, мировоззренческий.

В том же фейсбуке мой друг епископ Григорий Михнов-Вайтенко ежедневно вывешивает сообщения — о людях, незаконно задержанных, пытаемых, судимых, о тех, чьи права нарушаются и попираются — в том же Петербурге, где судьба черной кошечки, подброшенной в музей, вызвала такое бурное обсуждение. 16 отреагировавших. 27.14. 119.

Ну и конечно, Украина. Пост оттуда («Щиро бажаю, щоб киця знайшла нову люблячу родину. Співчуваю вам і дивуюсь безвідповідальності деяких людей») из-за бестактно употребленного слова «родина» ожидаемо вызвал целую ветку комментариев, которые из соображений политкорректности привести не решаюсь.

Но это уже выходит за рамки разговора о любви к животным.

Павел ГУТИОНТОВ, обозреватель «Новой»