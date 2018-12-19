«По большому счету они действительно не нужны»

Единственный чиновник, отправленный на днях в отставку в Петербурге, это председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов. На своей должности он пережил двух губернаторов — сначала Валентину Матвиенко, потом Георгия Полтавченко. Чем он не угодил потенциально третьему — непонятно, потому что дело свое Богданов делал прекрасно. Его комитет — как раз то ведомство, которое дает или (чаще) не дает оппозиции разрешения на митинги. Стоило оппозиции подать заявку на митинг где-нибудь в центре города — и там вдруг лопались трубы, неожиданно начинался ремонт асфальта и случались другие несчастья. Еще шестеро уволенных занимали при губернаторе Полтавченко должности советников и спецпредставителей по взаимодействию с разными важными отраслями народного хозяйства.

— Громадный мегаполис с массой направлений деятельности, социальная сфера, экономика, транспорт, — объясняет важность работы спецпредставителей вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. — Необходимо было опираться на мнение экспертов. И вот спецпредставители, с одной стороны, доводили до губернатора позицию отраслевых экспертов, с другой — транслировали мнение губернатора профессиональным сообществам. Шли нормальные постоянные коммуникации.

Если о причинах отставки Богданова можно хотя бы гадать, то с одним советником и пятью спецпредставителями все очень непонятно. Они точно не сделали ничего плохого. Вообще трудно сказать, что они сделали за время работы у Полтавченко.

Смотрите, кто еще ушел

Вадим Александров был спецпредставителем по совершенствованию метростроения. Ему 77 лет. Почетный гражданин Петербурга. Всю жизнь отдал строительству метро. В рейтинге городских миллиардеров, составленном газетой «Деловой Петербург» в 2016 году, Вадим Александров занимал 115-е место с состоянием 6 миллиардов рублей. Прошел путь от простого инженера до начальника Ленметростроя, а после приватизации стал совладельцем ОАО «Метрострой» и генеральным директором. Городу принадлежит только 46% компании-монополиста в области подземного строительства в Петербурге, и это Смольному очень не нравится, потому что

Смольный уже много лет хочет получить контроль над «Метростроем», и отставка Александрова может быть связана с этим.

Вадим Александров. Фото: Светлана Холявчук/ Интерпресс/ТАСС

С 2013 года, когда началось освоение бюджетных денег, выделенных на строительство новых станций к чемпионату мира, Смольный действительно начал предпринимать попытки взять «Метрострой» под контроль. Правительство города затеяло допэмиссию, чтобы довести свой пакет акций до 51%. Но семья Александровых этого не допустила. В 2016 году «Метрострою» пришлось в спешном порядке доделывать за предыдущим подрядчиком многострадальный стадион, который недавно назвали «Газпром Ареной».

В компании говорили, что это не возможность заработать, а сплошная головная боль. Как раз за этот год состояние Вадима Александрова, если верить рейтингам, удвоилось.

В мае 2017-го Александров объявил, что место гендиректора «Метростроя» займет его сын Николай. Сам он, как писал тогда «Деловой Петербург», выразил желание «курировать отрасль подземного строительства» в городе, и губернатор Георгий Полтавченко пообещал ему «подобрать должность». И подобрал: назначил спецпредставителем по совершенствованию метро. Никаких упоминаний о том, как именно метро с того момента совершенствовалось, «Новой» найти не удалось. В октябре стало известно, что три новые станции не будут сданы в срок.

Феликс Кармазинов был спецпредставителем губернатора Полтавченко по связям с ЖКХ. Почетному гражданину города 75 лет. В рейтинге петербургских миллиардеров за 2016 год занимал 82-е место, газета «Деловой Петербург» оценивала его состояние в 10 миллиардов рублей. Хотя все годы существования рыночной экономики он работал всего лишь наемным директором государственного унитарного предприятия «Водоканал». В 2016 году «Деловой Петербург» опубликовал расследование относительно состояния Феликса Кармазинова и его родственников. Выяснилось, что семье принадлежат десятки гектаров земли с постройками, небольшая деревенька, база отдыха, сельхозугодья, мясомолочная ферма и всякая мелочь вроде компаний по управлению недвижимостью.

Феликс Кармазинов. Фото: Александр Николаев/ Интерпресс/ ТАСС

Через пару месяцев после публикации 73-летний Кармазинов подал в отставку, объяснив это усталостью.

Губернатор Полтавченко назначил его своим спецпредставителем по связям с ЖКХ. С тех пор о деятельности Феликса Кармазинова ничего известно не было.

Но он отставлен не окончательно. Врио губернатора оставил его своим советником по ЖКХ на общественных началах.

— Разницы нет практически, — сравнил Феликс Кармазинов новую работу с прежней и добавил, что и раньше зарплаты в Смольном не получал, а работал как общественник.

Слова Кармазинова о зарплате ненароком опроверг в разговоре с «Новой» третий отставленный спецпредставитель — Борис Петров, директор телеканала «Санкт-Петербург», в прошлом — директор корпункта ТАСС в Петербурге.

— Мы получали зарплату, — сказал он «Новой». — Но очень маленькую, несравнимую с зарплатой чиновника любого класса.

Борису Петрову 72 года. Продвинулся он когда-то сначала по комсомольской линии, потом по партийной, прошел путь от первого секретаря Ленинградского горкома ВЛКСМ до заведующего идеологическим отделом горкома КПСС. Потом был назначен председателем Ленинградского телерадиокомитета. Спецпредставителем губернатора стал раньше упомянутых коллег — в 2012 году. В 2016-м его пригласили возглавить подконтрольный Смольному телеканал.

С правоохранительными органами от имени губернатора взаимодействовал спецпредставитель Александр Нефедов. Генерал-майору в отставке 76 лет. В 1992 году он участвовал в создании подразделений налоговой полиции. Как раз тогда петербургское управление службы возглавил Георгий Полтавченко. На пенсию Нефедов уходил в 2001 году с поста руководителя управления налоговой полиции по СЗФО. После этого был советником губернатора Ленобласти, пока Георгий Полтавченко не сделал его одним из своих спецпредставителей. Как именно Александр Нефедов коммуницировал с правоохранительными органами, какую «доносил позицию» — мы не знаем.

Самый молодой из спецпредставителей, 70-летний председатель Совета ветеранов налоговых органов в Санкт-Петербурге Арнольд Гуркович, в 1990-х служил первым замом начальника городского управления ФНС, а в начале нулевых руководил управлением по Ленобласти. Полтавченко сделал его своим спецпредставителем в 2014-м. Гуркович транслировал губернатору нужды и чаяния ветеранских организаций.

Седьмой отправленный в отставку, Дмитрий Малышев, — первый российский председатель совета директоров «Нефтяной индустрии Сербии» («дочки» «Газпром нефти»), принимал участие в реализации разных энергетических проектов, в частности «Южного потока», когда тот был еще актуален. Отвечал за его сербскую часть. В 2007 году, когда Георгий Полтавченко еще был полпредом президента в СЗФО, Малышев ездил с ним в Сербию как вице-президент «Газпром нефти». Став губернатором, Полтавченко сделал Малышева своим советником по инвестициям. Советы газпромовского управленца губернатору в прессу не просачивались.

— Казалось бы, реформы в Смольном следует начинать не с этих людей, правда? — говорит депутат петербургского парламента пятого созыва Марина Шишкина. —

Возможно, нынешний врио губернатора считает их балластом. По большому счету они действительно не нужны.

Думаю, дальше Беглов избавится от многих людей, которые, по его мнению, не играют роли в городском менеджменте. Это очевидно, потому что чиновничий аппарат слишком раздут.

Однако вице-губернатор Албин рассказал о других планах врио: отдельных спецпредставителей Беглов хочет заменить коллективными органами.

— Теперь взаимодействие губернатора с городом будет осуществляться через экспертные советы, то есть с более широким кругом участников, — поделился Албин. — Экспертные советы будут формироваться по всем основным направлениям городского хозяйства.