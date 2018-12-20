Новая газетастать со–
участником
ОНЛАЙНОбновлено 5 минут назад

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Политика

19
 

Ответы президента на вопросы журналистов — в онлайн-трансляции «Новой»

Про дедолларизацию российской экономики

ТРК «Мир» спрашивает, хорошо или плохо то, что доллар покидает Россию?

По словам Путина, объемы расчета в долларах снизились по всему миру, но расчеты в долларах для России выше, потому что наша нефть котируется на бирже в долларах. 

Дедолларизация не касается граждан, а связана с расчетами между хозяйствующими субъектами. 

«Мы вчера обсуждали перед пресс-конференцией, мне сказал Песков, что граждане переживают, почему с улиц убирают табло с курсами валют. Это связано только с одним — с нелегальными конторами по обмену денег, это просто наведение порядка, не более того», – отметил Путин. 

Он добавил, что в расчетах между странами ЕврАзЭС роль рубля укрепляется.

Об убийстве братьев Гасангусейновых

Журналистка ГТРК Дагестан попросила уделить внимание делу убитых силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых и просит побыстрее их реабилитировать. 

Путин сказал, что поручит это дело главе СКР Александру Бастрыкину. 

Напомним, «Новая газета» в августе 2016 года сообщала об убийстве силовиками братьев-пастухов 19-летнего Гасангусейна и 17-летнего Наби Гасангусейновых. 

Старое дело для нового прокурора. Операция по «соблюдению законности» пока не распространяется на расследование убийства братьев Гасангусейновых

www.novayagazeta.ru

Про статистику

Вопрос от «Газеты.ру»: а не пора ли провести настройку статистики? А то по цифрам «майские указы» вы выполните, а индекс счастья граждан покажет «ноль».

«Когда показывают голые цифры, что жить стало лучше и веселее, а люди видят растущие цены в магазинах — это вызывает недоумение, вы правы. Действительно, нужно объяснять людям, что это усредненные цифры, они касаются отдельных отраслей и регионов», — говорит президент.

О пенсионной реформе

Владимир Путин заявил, что не повысил бы пенсионный возраст, если бы не был убежден в правильности этого решения:

«Через 5-7 лет пришлось бы все равно это сделать, но уже резко, без всяких переходных периодов и льгот для женщин. Если бы не было этого понимания, я бы никогда не разрешил это сделать. Я прекрасно отдавал себе отчет о том, как люди будут реагировать. <...> Такие вещи неприятные, и ясно, что восторога не вызовут».

Про пытки и реформу ФСИН

Вопрос от znak.com про пытки: Людей пытают в колониях, а член «банды Цапков» ест на зоне икру и крабов. Будет ли реформа ФСИН? То, что есть сейчас, это даже для нашей страны перебор. 

«Факты, которые всплывают, это недопустимо, это преступление, и за это нужно наказывать. И хорошо, что мы узнаем об этом из СМИ. Говорить о том, что все нужно переломать — тоже неправильно. Нужно повышать уровень гражданского контроля. У нас такие институты создаются», — говорит Путин.

Про арест правозащитника Льва Пономарева

Путин выслушал вопрос другого журналиста, но потом вспомнил, что не ответил на второй  вопрос Ильи Азара — про арест правозащитника Льва Пономарева: «Я не хочу уклониться от вопроса, просто пропустил. Судом в отношении него вынесено решение о призывах к несанкционированным акциям. Я не ставлю под сомнение справедливость и правильность решения суда», — заявил президент.

Вопрос от «Новой газеты»: про убийство журналистов в ЦАР и «кремлевского повара» Пригожина

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар задал вопрос о гибели в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, а также деятельности частных военных компаний в Сирии, на Донбасе, в ЦАР и других странах. 

Путин назвал гибель журналистов в ЦАР трагедией и напомнил, что они приехали в Африку без аккредитации. «Достоверных данных о том, что там случилось, пока нет, но рассчитываем их получить. Россия по дипканалам держит ситуацию на контроле», – сказал Путин.

На вопрос о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют поваром Путина и основателем ЧВК Вагнера, президент ответил, что все его повара – сотрудники ФСО и имеют воинские звания. Публикации о Пригожине Путин назвал политической возней. 

Говоря о ЧВК, Путин сказал, что все упирается в российское законодательство. Если оно нарушено – это вопрос к прокуратуре.

«Если ничего не нарушено, что ЧВК могут действовать в любой точке мира, продавливать там свои бизнес-интересы. Так можно начать и к частной охране придираться», – сказал Путин.

Про газ

Вопрос из Ленобласти про газификацию региона и топ-менеджеров «Газпрома»: дети членов правления не стесняются занимать главные посты в дочерних организациях, выкладывают посты красивой жизни, летают на своих самолетах футбол смотреть. Не заигрались ли они?

Путин: Ну, «Газпром» спонсирует некоторые футбольные клубы. Но я посмотрю, где они там летают и на чем.Что касается газоснабжения страны — оно растет. Вопрос не только в Газпроме — он доводит трубу, а распределением уже регион должен заниматься. Но я посмотрю, часто между заявлениями региональных властей и реальностью очень большая разница.

Об отношениях с Арменией

Вопрос от журналистки из армянского издания: как Россия будет восстанавливать политику в отношении Армении после выборов?

«У нас нет ничего, что бы рухнуло и что требует восстановления. Армения — наш стратегический партнер. Нам нужно развивать то, что уже было создано предыдущими поколениями. Армянский народ — ближайший сотрудник русского народа на Кавказе. Нам нужно исходить из реалий, из текущей ситуации и потребностей. Мы это в ближайшее время осбудим с премьером Пашиняном, встреча состоится на следующей неделе», — сообщил Путин.

Путин наконец-то замечает женщину с плакатом «Путин + Лыжи =». «Что это значит?», — интересуется президент.

Женщина говорит, что она из Карачаево-Черкесии. «Вы не изменяете дзюдо и самбо, но хотелось бы чтобы вы посетили наш горнолыжный курорт Архыз». Путин говорит, что попробует.

О Brexit

Журналист ВГТРК Сергей Брилев спросил, как отразится Brexit на России? 

По словам Путина, российско-британские отношения находятся в тупике, но обе стороны заинтересованы в восстановлении полноценного взаимодействия.

Выход Британии из Евросоюза отразится на мировой экономике, а значит, и на России, считает Путин.  Он отметил, что 22 млрд долларов инвестиций в российскую экономику за год поступили именно из Великобритании.

Про переход на цифровое вещание

Журналистка спрашивает про госпрограмму отключения аналогового вещания и перехода на цифровое: «Как быть россиянам, у которых нету денег на специальные приставки для перехода с аналогового на цифровое телевидение?»

«Честно скажу, был план перейти резко на цифру, за полгода. Но я сказал — нет. Будем медленно двигаться дальше, чтобы у всех была возможность», — говорит Путин.

О протестном потенциале россиян и ситуации во Франции

Андрей Колесников из «Коммерсанта» спрашивает о событиях во Франции и протестном потенциале россиян. 

Путин считает, что нужно обеспечить для граждан право на выражение своего мнения, однако все мероприятия, в том числе и публичные, должны оставаться в рамках закона. 

«Люди имеют право высказывать свою точку зрения, в том числе и на митингах, но только в рамках закона», – сказал президент. 

Говоря о протестах во Франции, Путин отметил, что повышение цен на бензин стало триггером для начала протестных выступлений. Французские власти сознательно повышают цены на бензин, чтобы перераспределить ресурсы на решение других проблем, в том числе в энергетике. Людям не нравятся изменения, которые происходят за их счет.

В России же, продолжил Путин, стоимость бензина повысилась в связи с ростом цен на мировых рынках, правительство сразу же начало принимать действия для того, чтобы замедлить рост цен. В этом и есть принципиальная разница с ситуацией во Франции, заключил Путин. 

Про иностранных агентов и церковный раскол на Украине

Телеканал «Царьград» снова вспоминает про арестованную россиянку Марию Бутину и спрашивает про закон об иностранных агентах и правах человека. Сразу следом спрашивает мнения президента по поводу церковного раскола на Украине.

Путин сначала рассказывает шутку про чиновника, у которого спросили, как в России дела с правами человека. Он ответил: «Какого человека»?.

Потом переходит к ответу: Мы когда принимали закон, тоже смотрели на иностранный опыт. Есть у тебя иностранное финансирование — зарегистрируйся, ничего в этом страшного нет. Это не должно мешать порядочным людям, которые хотят решать проблемы страны, в том числе с помощью других государств. Но вот политическая деятельность на зарубежные деньги должна быть запрещена. Ну или хотя бы легализована.

Про церковь: то, что происходит в православии — уму не постижимо. То, что происходит на Украине, это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. Посмотрите какая зависимость наступает от турецкого патриархата: и в плане назначений, и в плане денег. Деньги, это, наверное, главный мотив для Варфоломея. Скоро начнется передел собственности и он может приобрести очень тяжелый, если не кровавый характер.

Об Афганистане

Журналист из Афганистана спросил об отношении к ситуации в его стране и переговорам с талибами. 

Путин отметил, что правительство Афганистана в Кабуле контролирует не больше трети всей территории, поэтому переговоры с талибами неизбежны. 

Президент заявил, что Россия будет укреплять свою базу в Таджикистане, пока ситуация в Афганистане не будет урегулирована. 

О замедлении темпов сельского хозяйства

Вопрос задала журналистка газеты «Сельская жизнь» о том, не пугают ли президента замедление темпов роста сельского хозяйства, и почему этой сферы нет среди национальных проектов?

«Сельское хозяйство давно является национальным проектом. Его поддержка измеряется сотнями миллиардов рублей, причем по всем сегментам: как крупное, так и фермерское», — заявил Путин.

По его словам, властей снижение темпов роста не беспокоит, несмотря на то, что в России не тепличные, а довольно сложные условия. В частности это связано с тем, что в отношении не всех стран страна приняла контрмеры, поэтому сохраняется конкуренция на внешнем рынке.

Главный показатель прошлого года связан с производством зерна — урожай составил 135,5 млн тонн. В этом году он меньше — 110,5 млн тонн, это связано с неблагоприятными погодными условиями и с введением режима чрезвычайной ситуации в 27 регионах страны. Президент отметил, что нынешний показатель является третьим по объемам за последние 25 лет.

По словам Путина, среди направлений, над которым власть будет работать, — повышение конкурентоспособности, расширение инфраструктуры, развитие портов, дорог и кадров, а также социальное развитие села.

Про позитивный контент, ответственность журналистов и женитьбу

Журналист спрашивает про то, нужно ли государству спонсировать позитивный контент в интернете. «И еще вопрос: когда вы женитесь и на ком?».

«Как порядочный человек когда то должен буду то сделать!», — говорит Путин.

Государство и так поддерживает российский сегмент интернета и дает много грантов на проекты, связанные с контентом: «Делаем и будем продолжать».

Другая журналистка спрашивает про мягко силу и ответственность журналистов за информацию. «Сила в правде, в этой формуле заложено призвание СМИ», — отвечает президент.

Про санкции против Крыма

Журналист «Крыма 24» попросил Путина пояснить его слова о влиянии санкций на крымчан.

Путин сказал, что против простых жителей Крыма ввели санкции, связанные с финансовыми операциями, использованием инфраструктуры, передвижением и т д.

«Если же это аннексия, то жители не виноваты, за что же их наказывают? Если же их наказывают за то, что они проголосовали за вступление в состав России, значит, западные страны признают, что Крым присоединен к России по результатам этого голосования, а не из-за аннексии», – сказал Путин. 

Вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы (прямое включение от нашего спецкора Ильи Азара)

Об ИГИЛ и американских войсках в Сирии

Вопрос журналистки из Chicago Tribune о победе над ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и решении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

«Я согласен с Трампом, что мы добились серьезных успехов в борьбе над ИГИЛ. Существует опасность, что эти группировки перейдут в другие страны», – сказал президент России. 

Путин заявил, что не видит признаков вывода американских войск, но допускает, что это возможно. По словам президента, США присутствуют в Сирии незаконно, и вывод американского контингента был бы правильным. 

Он добавил, что сейчас на повестке формирование конституционного комитета в Сирии.

Про национальную идею и позитивную повестку

Главред журнала «Общество и экология» начинает говорить про проблемы экологии, но потом резко переключается и спрашивает про то, какая я же у нас национальная идея: «Я предлагаю свою: «Природа, родина, народ!».

Путин: патриотизм, в самом хорошем смысле этого слова, не может не быть основой нашего государства. Но пообсуждать нам эту тему, наверное, не вредно. Мне Даниил Гранин говорил о том, что на некоторых каналах и в интернете показывают то, что вряд ли заслуживает внимания. Говорил, что все устали от новостей про то, кто и сколько украл, и задавался вопросом, неужели ничего светлого приличного не происходит? Все-таки за последнее время что-то меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Я не особо телевидение смотрю и интернет тоже, мне некогда, но вроде получше с этим стало.

О сотрудничестве с Китаем

Журналист из Китая спрашивает об отношениях России и КНР. 

По мнению Путина отношения России и Китая являются стабилизирующим фактором на международной арене, а отметка в 100 млрд товарооборота с Китаем станет достижением,на котором нельзя останавливаться.

Про мусор

Журналистка с Урала спрашивает про мусор. Почему в России до сих пор нет культуры раздельного сбора и переработки мусора?

«Ответ простой: мы никогда этим не занимались. Просто десятилетиями сбрасывали мусор в ямы», — говорит Путин.

По словам президента, первое, что нужно сделать, — ликвидировать незаконные свалки. Второе — построить инфраструктуру для переработки, раздельного сбора и утилизации мусора.

«Граждане выступают против строительства таких заводов, я их понимаю. Но надо чтобы заводы были качественные, чтобы сделано все было с учетом иностранного опыта в лучшего вариантах. Вон, в Токио почти в центре города заводы стоят, но запаха никакого нет», — замечает президент. Обещает, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов.

Про санкции

Журналист РИА Новости держит в руках картинку из мультфильма «Маша и Медведь» и спрашивает про санкции, которые накладывают на Россию по разным поводам, и спрашивает есть ли в них логика.

Путин: Логики никакой нет. Россия почти всю свою историю живет под какими-то ограничениями, это связано с ростом могущества России, с которым нужно считаться. Это просто повод для принятия мер по сдерживанию России. Наша экономика уже адаптировалась к этим ограничениям. Вот Минфин США посчитал, что в 2015 году у нас был спад экономики на 2,5 %, при этом только одна треть — из-за санкций. На мой взгляд, даже меньше. Но это влияет и на тех, кто это делает, например, Европа потеряла из-за этого много миллиардов евро.

«Есть и плюсы: это заставило нас включить мозги по многим направлениям», — говорит президент.

Фото: РИА «Новости»

О социализме

Мужчина с табличкой «КГБ» спросил, возможна ли реставрация социализма в России.

По мнению Путина, полная реставрация невозможна, однако можно заимствовать какие-то элементы социализма. Так, необходимо справедливое распределение ресурсов, борьба с бедностью и т. д.  На это и направлены нацпроекты, о которых говорили.

Про новых губернаторов

Журналист из газеты «Хакасия» спрашивает о прошедших выборах глав регионов, на которых победили не только кандидаты от «Единой России».

Путин заверил, что не будет лишать или урезать финансирование в регионах, где на выборах губернаторов победили оппозиционные силы. Он намерен встретиться с новыми губернаторами. Не сделал это раньше, так как ждал результатов выборов в Приморье.

Про арест Бутиной, убийство Хашогги и дело Скрипалей

Журналист Russia Today спрашивает про мировую тенденцию задержания людей для их последующего обмена Приводит в пример задержание в Канаде финдиректора Huawei и арест россиянки Марии Бутиной в США.

Путин: Не хочу комментировать то, что происходит в американо-китайских отношениях. Мы не будем действовать про принципу «Око за око, зуб за зуб». Мы не будет хватать неповинных людей только ради того, чтобы кого-то обменять.

Если говорить про Бутину, то точно могу сказать, что никаких заданий государства она не исполняла, чего бы там она сама не говорила под влиянием угрозы отсидки 12-15 лет. Не понимаю, почему ее посадили, нет оснований. Чем закончится — посмотрим, нам это небезразлично.

В случае со Скрипалями и саудовским журналистом Хашогги: Хашогги убит, все это признали, и тишина. А Скрипаль, слава Богу, жив. Но против России куча санкций. Это только повод, чтобы организовать атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, то что-нибудь другое придумали. Цель одна — сдержать Россию, не дать ей конкурентно развиваться.

Про мирный договор с Японией

Вопрос журналиста из Японии про мирный договор с Россией.

По словам Путина, России крайне важен вопрос безопасности при заключении мирного договора.

«Нас беспокоит планы размещения американских ПРО в Японии, мы не считаем, что это оборонительное оружие», – сказал Путин. 

Он добавил, что и обе страны заинтересованы в заключении мирного договора, не только потому, что России что-то нужно от японской экономики. Россия успешно развивается и без договора сотрудничества, заключил президент. 

Про рэп, отмену концертов и уважение к государству

Вопрос от Интерфакса: Государство провоцирует странные проблемы с молодежью, срывает концерты рэперов, вы теперь знаете такое слово.

Путин замечает, что и раньше его знал: «В числе моих доверенных лиц были рэперы, Тимати, например, кстати говоря, прекрасный человек и артист».

Журналистка продолжает: зачем государству вмешиваться, может их оставить в покое? Ну поют они с матерком, ну и пусть.

Путин: Задержание рэперов и отмена концертов ни к ничему хорошему не ведет, я согласен. Наказывать за это неверно, но и потакать нельзя точно. У них есть пропаганда наркотиков, зачем нам это? Это деградация нации, мы что, хотим деградировать? Было модно еще суицид пропагандировать, нам что всем пойти повеситься? Чур я не первый!

Смотреть на это безучастно тоже нельзя, но противодействовать надо другими методами. Надо аккуратно и спокойно выстраивать и убеждать в привлекательности других ценностей. Грубо запрещать нельзя. 

Журналистка спрашивает про недавнюю иницитиву парламентариев, которые предложили наказывать за неуважение к государству.

«Почти во всех странах такое есть, мы не исключение. Есть правила, которые надо соблюдать везде, в том числе и в интернете. Там же тоже общество, чем оно отличается от обычного?», — отвечает президент.

Про конфликт в Керченском проливе и Донбасс

Вопрос от «Известий» о конфликте в Керченском проливе: «Вам не кажется, что эта провокация удалась?»

По мнению Путина, провокация нужна была Украине для того, чтобы обострить ситуацию. 

«Украинским партнерам это нужно для того, чтобы повышать рейтинг Порошенко перед предстоящими выборами. Рейтинг ему удалось повысить, поэтому он свою задачу выполнил, но за счет интересов своего государства», – сказал Путин.

Путин предлагает дать слово журналисту из Украины. Роман Цимбалюк из УИАН спросил, сколько денег Путин «тратит на оккупированный Донбасс» и планируется ли обмен заключенными между двумя странами. 

Президент отвечает, что власти Украины сами ввели экономическую блокаду на своей территории и начал войну против своих граждан. 

 «Мы оказываем поддержку, чтобы их там не раздавили, не съели и не порвали», – сказал Путин. 

Он добавил, что вопрос обмена арестованных в России моряков на заключенных на территории Украины россиян поднимался, но какие-то решения будут возможны только после закрытия уголовного дела.

Про войну и обмен ядерными ударами 

Журналист «Первого» Антон Верницкий просит успокоить людей, чтобы те не боялись ядерной войны.

Путин: Опасность подобного развития событий в мире сейчас затушевывется, уходит, она кажется невозможной. Но если такое, не дай Бог, возникнет, то это может привести к гибели всей цивилизации. Очень жаль , что такая тенденция недооценки нарастает.

Есть опасности: мы наблюдаем развал международной системы вооружений. После выхода США из международных договоров мы были вынуждены ответить созданием новых систем ПРО. Таких систем пока в мире нет. Но в стратегическом балансе — это просто элемент сдерживания, сохранение паритетов, не более того. Мы свою безопасность обеспечим, мы знаем, как это сделать.

Еще существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия и идеи применения баллистических ракет не в ядерном исполнениии. А ты поди там разберись пока она летит, ядерная она или нет. Это все на грани возможной ошибки, и тут важно не доводить до крайностей.

За этим порогом — не рай. Любое вооруженное столкновение между Россией и США с высокой долей вероятности перерастет в ядерную войну

www.novayagazeta.ru

Про лен

Журналист «Звезды» рассказал о судьбе предприятий по переработке льна, многие из которых ликвидируются. 

Путин пообещал обратить внимание на отрасль, так как переработка льна – традиционное ремесло для России.

Об экономике

Журналистка агенства «Прайм» спрашивает, не велика ли нагрузка на россиян и экономику в связи с ростом НДС и цен, а также появления новых налогов, например, на самозанятых. 

Путин говорит о зависимости России от продажи нефти и газа, а повышение НДС как раз нужно для снижения зависимости от них.

Президент отмечает, во многих странах НДС 20% и более, мы сначала понизили, а теперь вновь повысили до 20%.

«Но мы сохранили многие льготы, поэтому эффективная ставка будет ниже», – сказал он. 

Президент надеется, что повышение цен будет разовым явлением, потом они будут снижаться, все делается для того, чтобы избежать роста инфляции цен.

Вопрос от «Россия в Новосибирске» про строящийся академ-городок. «Будет ли где жить ученым, построят ли всю нужную инфраструктуру?» спрашивает девушка.

Если нужно что-то дополнительно сделать из федерального бюджета, то сделаем, говорит президент. Кстати ипотека растет большими темпами, будем и ее подерживать. 

О росте экономики и прогнозах Кудрина

Журналист телеканала «Россия» говорит о прогнозах Алексея Кудрина (а именно о том, что российская экономика растет на 1% в год и это топтание на месте). «Так ли это? И вообще, командой Медведева довольны?»

Экономика росла на 1%, когда Кудрин был главой Минфина, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, говорит президент, но добавляет, что Кудрин хороший специалист, и он к нему всегда прислушивается.

Давайте, говорит Путин, не забывать, как развивалась экономика: были и более высокие темпы, были и спады во времена кризисов. Наши нацпроекты как раз нацелены на то, чтобы изменить структуру экономики. Если это произойдет, тогда и темпы роста увеличатся. В ближайшие годы будет по 2%, а потом 3% и больше. Нам нужно войти в другую лигу экономик по качеству. 

«В целом доволен», — ответил президент на вопрос о работе Медведева.

О национальных проектах

Первый вопрос традиционно задает журналист кремлевского пула. Корреспондент ТАСС спрашивает о целесообразности национальных проектов. 

«Нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад – без этого нет будущего», – сказал Путин. 

По его словам, без постановки цели, невозможно добиться результата. Именно поэтому было создано 12 национальных проектов, затрагивающие образование, медицину, экономику, технологии. 

Началось!

Путин вышел. Он берет слово и начинает с итогов уходящего года: за 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%, инфляция приемлемая, промышленность и розничная торговля растет, золотовалютные резервы тоже, с потребительским спросом все хорошо. И продолжительность жизни увеличилась!

А теперь переходим к вопросам.

Ну и куда на пресс-конференции без странных плакатов и костюмов. Посмотрите на них, пока все ждут выхода президента.

Наш корреспондент Илья Азар, кстати, уже на месте. Надеемся, у него получится задать вопрос! 

На пресс-конференцию аккредитовали 1702 журналиста. Но не пустили автора расследований о ГРУ

«Мы были вынуждены отказать небольшому количеству — единицам — в аккредитации, это по соображениям безопасности», — рассказал пресс-секретарь президента.  Видимо, Песков говорил о главном редакторе The Insider Романе Доброхотове (это то самое издание, которое раскрыло личности сотрудников ГРУ, подозреваемых в отравлении Скрипалей). Аккредитацию Доброхотову дали, но в зал, где проходит конференция, пускать почему-то отказались.

«Почему не пустили – я сам не знаю. Только что ФСО не пустила, а кто им дал указания, они не говорят. Скорее непонятно, почему они сначала тогда внесли меня в список аккредитации. Это, видимо, говорит о том, что принимают решения на разных уровнях. Сначала, возможно, было какое-то решение, о том, чтобы пускать всех, а потом дали показать какому-нибудь Пескову список аккредитованных журналистов. Он увидел там меня, и очень расстроился. Вот такая у меня теория», — рассказал Доброхотов «Новой газете».

Позже организаторы пресс-конференции объяснили ТАСС, что Доброхотова не пустили на мероприятие по рекомендации правоохранительных органов. 

Начинаем!

Сегодня президент России Владимир Путин традиционно встречается с журналистами и подводит итоги уходящего года. Эта большая пресс-конференция станет для Путина уже 14-ой — первая такая встреча состоялась еще в 2001 году во время его первого президентского срока.

Обычно все это выглядит так: президент несколько часов подряд отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов и заодно бьет рекорды по длительности мероприятия, количеству ответов и т.д. Например, в 2008 году Путин общался со СМИ 4 часа 40 минут, а в 2012 году успел ответить аж на 81 вопрос.

Теги:
журналисты, путин
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera