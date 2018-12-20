Большая пресс-конференция Владимира Путина

ТРК «Мир» спрашивает, хорошо или плохо то, что доллар покидает Россию?

По словам Путина, объемы расчета в долларах снизились по всему миру, но расчеты в долларах для России выше, потому что наша нефть котируется на бирже в долларах.

Дедолларизация не касается граждан, а связана с расчетами между хозяйствующими субъектами.

«Мы вчера обсуждали перед пресс-конференцией, мне сказал Песков, что граждане переживают, почему с улиц убирают табло с курсами валют. Это связано только с одним — с нелегальными конторами по обмену денег, это просто наведение порядка, не более того», – отметил Путин.

Он добавил, что в расчетах между странами ЕврАзЭС роль рубля укрепляется.