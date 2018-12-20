ИГИЛ* не заметил победы США

В очередной раз мир затаил дыхание, когда президент США Дональд Трамп и его Белый дом сделали пламенное заявление насчет вывода американских войск из Сирии.

«Будучи кандидатом, Дональд Трамп дал два торжественных обещания: что Америка и ее союзники победят ИГИЛ и что наши войска никогда не будут подвергнуты опасности дольше, чем это необходимо для защиты американского народа, — говорится в твите Белого дома. — Сегодня президент выполняет это обязательство».

Это заявление последовало за двумя твитами президента Трампа, в первом из которых он заявил: «Мы победили ИГИЛ в Сирии, и это моя единственная причина быть там во время президентства». Второй твит сопровождал короткий видеоролик о том, что пришло «время вернуться домой».

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Чтобы понять, насколько речь идет о победе, важно разобраться, каковы позиции американцев в Сирии. На сегодняшний день США сохраняют небольшое военное присутствие на юге страны, на границе с Иорданией. (Прежде эти территории находились под Свободной сирийской армией, потом — под формированиями ИГИЛ, теперь же правительственные силы вернули себе контроль над ними.) Однако основное скопление военнослужащих США наблюдается на северо-востоке Сирии, на границе с Ираком, и к северу от центральных районов — от Пальмиры до северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Это пустынная местность с богатейшими нефтяными месторождениями, на обладание которыми претендовали практически все участники вооруженного конфликта. Именно в этом районе от действий американцев 7 февраля 2018 года погибли российские «военные советники».

Представители минобороны США сообщили тогда:

«Американские военные и разведчики подтвердили, что убитые российские бойцы представляли частные военизированные службы — и, скорее всего, были связаны с группой Вагнера, компанией, часто используемой Кремлем для выполнения задач, которые чиновники не хотят ассоциировать с российским правительством».

Вывод американских войск из Сирии — давнее обещание, которое Трамп дал своим сторонникам, и шаг, которому весь уходящий год существенно препятствовали генералы, присутствующие в зоне боевых действий. Таким образом, американские генералы тянули время в надежде укрепить позиции курдской армии SDF. Именно курды были ключевыми союзниками США в военных операциях в провинции Дейр-эз-Зор, где сохраняется присутствие ИГИЛ, и именно курдами теперь жертвуют американцы.

Турецкое правительство открыто дало понять, что основной его целью в Сирии являются вооруженные группировки курдской оппозиции.

По данным Reuters, «решение [об отводе американских сил] было достигнуто в пятницу после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом». Теперь курды стоят перед непростым выбором: остаться без поддержки США и попытаться самостоятельно защитить удерживаемую территорию от сирийского режима, с одной стороны, и от турецких войск — с другой. Или же пойти на сделку с Асадом: сирийское правительство обещает курдам фактическую автономию в обмен на публичное возвращение в лоно сирийского режима. Этот новый альянс теоретически может стать значительной силой, способной ликвидировать последние оставшиеся в регионе очаги ИГИЛ. Не говоря уже о том, что компромисс с курдами позволит сирийскому руководству вернуть под контроль значительный кусок сирийской территории, восстановив господство практически во всех регионах, за исключением сирийского севера, который Турция считает стратегической буферной зоной против курдских сил.

Эта буферная зона — районы Идлиб и Алеппо — с благословения Кремля в обозримом будущем останутся под контролем Турции.

Еще один вероятный сценарий, запускаемый отводом американских войск: укрепление в освободившемся районе правительственных сил при поддержке Ирана и России. Конкретно речь идет о пятом корпусе Сирийской правительственной армии, укомплектованном ливанскими и сирийскими добровольцами. Корпус, находящийся под совместным сирийско-российским командованием, участвовал во многих знаковых битвах сирийской войны, в частности — в битве за освобождение Пальмиры от ИГИЛ в 2016 году. С тех пор его численность и опыт только возросли.

Сами сирийцы, похоже, не удивлены решением президента США. По словам высокопоставленного командира сирийского пятого корпуса,

«Трамп рассматривал Сирию как бесполезную пустыню еще до его избрания президентом. В то же время Россия рассматривает Сирию как стратегически важную точку для российского влияния. Трамп рассматривает Сирию как пустую трату времени и денег, а Россия — как плацдарм на Средиземном море. Трамп считает союзнические альянсы в Сирии временными и необязательными, а Россия стремится к прочным отношениям со своими союзниками в регионе».

В целом эту оценку разделяют многие наблюдатели на Ближнем Востоке: Трамп передает Сирию президенту Путину, но при этом сохраняет режим санкций в отношении России; к тому же, возвращая солдат домой, президент США неплохо смотрится и на «домашнем фронте».

В шуме дискуссии вокруг «победоносного возвращения» американцев весь мир, кажется, не услышал по-настоящему главную новость. В четверг утром,

как только известие о выводе американских войск стало публичным фактом, ИГИЛ начало массированное наступление в районе города Хажин (провинция Дейр-эз-Зор).

Хажин — городок на реке Евфрат с населением в 28 тысяч человек. С начала 2017 до середины 2018 года он де-факто считался столицей Исламского халифата, и захват этого города должен существенно укрепить боевой дух выживших террористов ИГИЛ. Судьба гражданского населения, как обычно, мало кого волнует, но местные активисты не сомневаются: последуют расправы.

*организация признана террористической и запрещена в РФ — ред.

Вадих Эль-Хаек — для «Новой»