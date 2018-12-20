Оправдательный вердикт по «маковому делу»

Коллегия присяжных городского суда города Брянска вынесла оправдательный вердикт в отношении Ольги Николаевны Зелениной, заведующей химико-технологической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства. Кроме нее на момент подписания номера присяжными были оправданы пятеро из 13 обвиняемых по грандиозному «маковому делу».

Об этом абсурдном деле «Новая» писала на протяжении многих лет. Вот его краткий сюжет. В 2010 году на Брянской таможне Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков арестовала две партии кондитерского мака, который ввозил в Россию предприниматель Сергей Шилов (у него был крупный бакалейный бизнес). У ФСКН возникли претензии наркотического свойства: на семенах мака обнаружилось присутствие веществ опийной группы — в процентном содержании около 8-й цифры после запятой. Бизнесмен Шилов силился доказать, что присутствие следов опиодов на семенах мака — естественное, что мак сам по себе является наркотическим растением, и даже после самой тщательной его очистки — а Шилов чистил свой мак очень дотошно — на семенах все равно сохранится ничтожное количество веществ опийной группы, извлечь которые невозможно. Однако у экспертов ФСКН была своя логика, которая, как я знаю, служила сугубо меркантильным интересам наркоборцов и на которую Шилов, бывший военный, никак не мог согласиться.

Появилось уголовное дело по статьям «Контрабанда наркотических средств», а также «Организация преступного сообщества». В качестве обвиняемых по этому делу были привлечены 13 человек: сам бизнесмен Шилов, его сын, его брат (оба участвовали в семейном бизнесе), кладовщик, руководители нескольких мелкооптовых фирм, продавцы бакалейных палаток из разных регионов, а также Ольга Зеленина, сотрудница пензенского НИИСХа. В отличие от остальных, напрямую связанных с торговлей кондитерским маком, она в эту историю попала по сугубо научным причинам. Когда бизнесмен Шилов сражался за свой товар, еще не предполагая, каким кошмаром обернется для него отказ «позолотить ручку», он написал в пензенский институт, который специализируется на изучении мака. Он задал институту вопрос о том, возможна ли еще более тщательная очистка мака, чем та, что проводил он. И институт ответил: нет, полностью очистить мак от алколоидов опия невозможно.

Ответ руководство института поручило подготовить Ольге Зелениной, что и позволило следствию вменить ей пособничество преступному сообществу и превышение полномочий.

Ольга Зеленина в химико-аналитической лаборатории Пензенского НИИ сельского хозяйства. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

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Поначалу следствие бодро рапортовало о грандиозной победе на антинаркотическом фронте: подобных «маковых дел» и прежде по стране возбуждалось огромное количество, и люди шли мотать свои 8–10–12 лет, в большинстве своем безропотно. А тут — группа в 13 человек! Но следствие не учло один немаловажный факт, а именно сопротивление материала.

Никто из подсудимых не пожелал сотрудничать со следствием, а многие начали активно доказывать свою невиновность.

Очень скоро стало понятно, что единственный способ хоть каким-то образом протащить дело в суд — это утопить его суть в бумажках, которые никто не станет читать.

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Дело расследовало московское управление ФСКН. За шесть лет, что продолжалось следствие, сменились 4 следственные бригады (многие руководители пошли на повышение).

Объем дела достиг 1666 томов общим весом в 4 тонны (в деле ЮКОСа, для сравнения, было около 400 томов).

Несколько раз прокуратура отказывалась утверждать обвинительное заключение, возвращая дело следователям. Несколько же раз Мосгорсуд отказывался принимать дело к рассмотрению. И в конце концов, когда уже не стало самой ФСКН, ликвидированной за неэффективностью, дело было передано в Брянский суд — «по месту совершения преступления». Похоронить такой объем пустой работы сотен кровожадных бездельников ни у кого не хватило духу.

А у присяжных — хватило.

Им предстояло ответить на 412 вопросов, касающихся доказанности события преступления и виновности людей, представших перед судом. Одно только оглашение этих вопросов заняло у председательствующего судьи Тулегенова около 6 часов. Еще два дня присяжные обсуждали ответы.

Ольга Зеленина. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В первые полтора часа чтения их решения стало ясно, что Ольга Николаевна Зеленина оправдана полностью. Следом полностью были оправданы пятеро ларечников из разных городов — за недоказанностью события преступления. На оглашение подсудимые приехали с сумками, готовые уже к любому решению по делу.

Восемь лет их жизни пошли псу под хвост, хотя все вокруг всё прекрасно понимали.

Они лишились работы, многие продали квартиры, имущество — все, что было: дело слушалось в Брянске, где большинство из них никогда прежде не бывали. В Брянск нужно было ездить каждую неделю, нужно было покупать билеты, платить за жилье, нанимать адвокатов.

Их жизни, жизни их семей были растоптаны.

После одного из заседаний мы должны были возвращаться в Москву с несколькими подсудимыми. Молодые, думающие, дельные мужики, они не смогли поехать со мной ближайшим поездом: в следующем билеты были на 200 рублей дешевле.

Оправдательный вердикт присяжных в «маковом деле» — безусловная победа здравого смысла и совести. Но разве зло понесло хоть какое-то наказание?