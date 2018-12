О книгах, питательных для ума

Какой бы критике ни подвергался институт премий, одно он делает точно: определяет список книг, с которым хоть как-то можно сориентироваться в море книжной продукции, добившейся таких успехов в полиграфическом и художественном исполнении, что без навигатора можно легко нарваться на пустышку в красивой обертке.

В этом году «Национальный бестселлер» достался Алексею Сальникову, его роман «Петровы в гриппе и вокруг него» стал открытием года. «Большую книгу» получили Мария Степанова и «Памяти памяти», Александр Архангельский и «Бюро проверки», Дмитрий Быков и «Июнь». Премией «Ясной Поляны» отмечены «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Иуда» Амоса Озу. Без всяких премий книга Ханьи Янагихара «Маленькая жизнь» входит во все топы. Об этих и других книгах «Новая» писала на протяжении года. Сегодня мы обращаем внимание лишь на некоторые книги, которые не стоит пропустить, поскольку они питательны для ума и читательского интереса.

Юлия Латынина. Иисус.

Историческое расследование. М.: ЭКСМО, 2018

Книга, о которой будут спорить, поэтому хорошо бы иметь собственное представление, о чем идет речь. А речь идет о тысячах фактов, цитат, версий, подробностей из истории еврейского народа и «воинствующей религии, которая уничтожила культуру, разбила храмы и на 10 веков погрузила Европу в мрак глубочайшего невежества, запретив мирянам читать и писать». Религия эта — ​христианство, а Иисус здесь не проповедник любви и прощения, а воинствующий исламист в нашем сегодняшнем представлении. Проекция на нашу историю и текущий момент часто облегчает понимание этого сложнейшего текста, но иногда лишь подчеркивает его провокационный характер. Издательство ЭКСМО уже предупредило читателей, что не несет ответственности за содержание, теперь дело читателей выбрать свою точку зрения на этот грандиозный труд. Это первый том в серии из шести книг об истории христианства.

Михаил Шевелев. От первого лица.

М.: Захаров, 2018

Объяснять достоинства этой книги — ​значит выдать ее сюжет, а именно на его необычности держится вся интрига. Стоит только сказать, что она своевременна не только потому, что построена на горячем материале — ​петляние миллиардов по миру, схематоз, гибель свидетелей, шантаж, любовь без границ, но и по своей главной идее: мы гибнем от собственной готовности бояться. Точный язык, умение впроброс сказать важное, детективное напряжение делает чтение редкостно увлекательным, тем более что наша 30-летняя история уложена здесь в 150 страниц.

Роберт Сапольски. Биология добра и зла.

Перевод с английского Елены Наймарк и Юлии Аболиной. М.: Альпина нон-фикшн, 2019

«Наши самые худшие, ужасные поступки, за которые осуждают и наказывают, проистекают от причин биологических. Но не стоит забывать, что и лучшие наши поступки — ​тоже продукт биологических процессов». Главная книга года, по мнению The Washington Post и The Wall Street Journal, бестселлер (The New York Times). Привлекая множество научных дисциплин, автор пытается ответить на острый вопрос: что заставляет людей вредить или помогать друг другу? Блестяще написанное путешествие по человеческому мозгу, нервной системе, гормонам и окружающему нас миру.

Арундати Рой. Министерство наивысшего счастья.

Перевод с английского Александра Анваера. М.: АСТ, 2018

Дебютная книга индийской писательницы «Бог мелочей» сразу после выхода получила «Букера». Следующую ждали два десятка лет, и она совершенно не похожа на первую. Это мощный многослойный роман о современной Индии, и гораздо шире — ​о современном мире, в котором одни воюют за комфорт, а другие — ​за то, чтобы выжить. О том, как политика ломает человеческие судьбы, и про то, что отверженные и отчаявшиеся могут стать надеждой и опорой друг для друга.