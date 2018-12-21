Где, кого, за что

В кольце «врагов»

Обвиняемые в пытках заключенных сотрудники ярославской ИК скучают по дому

Суд: Фрунзенский районный суд Ярославля

Обвиняемые: бывшие сотрудники ярославской исправительной колонии №1

Статья: 286 ч. 3 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия»)

Стадия: предварительное следствие, продление меры пресечения

Грозит: от 3 до 10 лет

Фрунзенский районный суд Ярославля 18 и 19 декабря продлевал аресты бывшим сотрудникам управления Федеральной службы исполнения наказаний, обвиняемым в пытках заключенных в ярославской исправительной колонии №1.

Все обвиняемые просили освободить их из СИЗО, один — Сипан Мамоян — под залог в 2 млн рублей, другие — хотя бы под домашний арест, ссылались на состояние здоровья.

Защита обвиняемых интересовалась, среди прочего, как в организацию «Общественный вердикт» попала запись пыток в колонии. Это по-прежнему самый главный вопрос для оказавшихся в тюрьме сотрудников ФСИН.

Обвиняемый Сардор Зиябов так и объяснял суду, что его посадили «враги» — те самые «Общественный вердикт» и «Новая газета», обнародовавшая запись с пытками. Зиябов активнее всех просился под домашний арест, говоря, что даже готов поселить у себя в квартире прокурора, следователя и «правозащитника-агента Бирюкову» (так он называл адвоката потерпевших из «Общественного вердикта» Ирину Бирюкову). Заявлял, что без него и его коллег «стало опаснее на улицах Ярославля».

Однако суд в течение двух дней продлил 14 фигурантам срок содержания под стражей до 20 марта. 15-й обвиняемый — бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников — остался под домашним арестом.

Подсудимых пришли поддержать родственники. До заседания 18 декабря двоюродная сестра обвиняемого Сардора Зиябова Зульфия Гирфанова подошла на улице к Ирине Бирюковой и поинтересовалась: «Как ваше здоровье?»

А после заседания эта девушка прямо в суде напала на фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову. Инцидент произошел сразу после оглашения решения о продлении ареста. Выходя из зала суда, Зульфия Гирфанова (известно, что она служила в ярославском управлении ФСИН) в коридоре попыталась выбить камеру из рук фотокорреспондента.

— Свое раздражение эта женщина начала высказывать, еще когда мы в коридоре ждали выхода обвиняемых из зала суда, — рассказывает Света. — Я встала в первом ряду, чтобы снимать. Она стала меня зажимать и говорить, что я ее толкаю своей камерой. Я ей объясняла, что я аккредитована, что у меня такая работа — снимать, что, наконец, я имею право на эту съемку и имею право находиться в суде. Когда же приставы начали выводить подсудимых из зала, я подняла камеру вверх, чтобы снять их, и в этот момент эта женщина стала выкручивать мне руку, выбивать у меня камеру, ударила по ней. Жена правозащитника Руслана Вахапова Юля кинулась ко мне на помощь и взяла эту камеру и таким образом спасла.

Приставы сразу сказали, что ничего не видели. Фотокорреспондент «Новой» написала заявление о нападении в полицию.

Тем временем стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Евгения Макарова, Руслана Вахапова и Ивана Непомнящих на пытки в ярославской колонии №1.

Напомним, видеозапись пыток заключенного ИК-1 Евгения Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

3 августа мы опубликовали еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, которые пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

СК России возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия, которые позднее объединили в одно производство. 19 сентября фонд «Общественный вердикт» сообщил о возбуждении третьего — уже по факту пыток в ИК-8, куда Макарова перевели в декабре 2017 года.

Где, кого, за что

Дело ученого

Лефортовский суд оставил обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого из ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева под арестом еще на три месяца, то есть до 20 марта 2019 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как рассматривались документы под грифом «секретно». Адвокат ученого Иван Павлов сообщил журналистам, что во время заседания Кудрявцеву вызвали скорую, так как ему стало плохо с сердцем.

По версии следствия, Виктор Кудрявцев передал бельгийскому научному институту информацию, которая могла быть использована при создании нового вооружения. Сам Кудрявцев утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет.

Ранее защита рассказала, что следователь запретил ученому свидания с родными, так как тот отказался идти на сделку со следствием и давать показания против коллеги (в обмен, по словам сына Кудрявцева Ярослава, его отцу даже предлагали освобождение под домашний арест).

Дело «Седьмой студии»

В Мещанском суде Москвы продолжился процесс по делу «Седьмой студии» после двухнедельного перерыва: бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского выписали из кардиоцентра, куда он в тяжелом состоянии попал 4 декабря. Потерпевших — представителей Минкультуры опять не было. Но зато были включены микрофоны, до этого дня не работавшие вовсе.

А прокурор Олег Лавров исследовал товарные накладные, счета-фактуры, акты оказанных услуг, договоры подряда, договоры займов, договоры аренды, приложения к ним. Что они доказывали по делу о предполагаемом мошенничестве с деньгами, выделенными на театральный проект «Платформа», не пояснялось. В одном из приложений, касающихся окончания аренды «Седьмой студией» помещений «Винзавода», указывалось, что у арендодателя возникли претензии из-за сломанных дверей в уборной и украденных держателей для туалетной бумаги.

Дело Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд оставил под арестом футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, отказавшись отменять решение Тверского суда.

«Это просто позор», — заявил после оглашения решения Мамаев. Он, Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий (четвертый фигурант, был при всех инцидентах) просили отпустить их домой.

Адвокаты обвиняемых озвучили результаты медицинской экспертизы, согласно которым потерпевшим водителю ведущей Первого канала и чиновнику Минпромторга были нанесены лишь легкие повреждения. Защита Кокорина отметила, что у футболиста развился артроз колена, а также зачитала заключение психолога клуба «Зенит» о том, что у спортсмена повышенная нервная чувствительность, и управлять своими эмоциями ему сложно.

Но суд остался непреклонен: футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.

Дело Дмитриева

Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта содержание под стражей главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Виктора Ануфриева, прокуратура зачитала на заседании несколько томов объединенного уголовного дела. Защита настаивала на том, что «обвинение не содержит каких-либо законных доказательств вины» историка.

Напомним, Юрия Дмитриева арестовали в 2016 году. Ему предъявили девять фотографий, обнаруженных в компьютере, на которых приемная дочь историка изображена без одежды. Дмитриев утверждал, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой. В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал историка. Летом против Дмитриева возбудили новое уголовное дело: теперь он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.