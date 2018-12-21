Вместо извинения

Этот текст — своего рода извинение. Запоздавшее извинение перед человеком, для которого я, журналист, ничего не смог сделать.

Мария Михайловна (на переднем плане) и «Таисия». Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мария Михайловна Гаврилина, 85-летняя жительница района Косино, умерла в начале декабря. («Новая» писала о ней в №38 от 11 апреля — «Бабушка, а зачем тебе квартира?») Пенсионерка лишилась единственного жилья. Мария Михайловна жила одна вот уже девятнадцать лет, после того как похоронила мужа. Два года назад в ее дверь позвонила женщина, представившаяся «троюродной сестрой» — Таисией Полукаровой. Полукарова — девичья фамилия Марии Михайловны. Пенсионерка сразу поверила незнакомке, хотя о племяннице никогда не слышала. Полукарова умоляла оставить ее на ночевку и одолжить вдобавок на жизнь пять тысяч рублей.

С тех пор Таисия оставалась с ночевками регулярно, а потом вдруг заявила, что хочет прописаться у Марии Михайловны. Та при всей своей мягкости отказала. Через несколько дней Полукарова повезла пенсионерку Гаврилину к нотариусу в МФЦ, сказав, что той якобы назначили льготы к пенсии и надо подписать необходимые бумаги, чтобы их получить. У нотариуса обманутая 85-летняя женщина и подписала документ, который позже окажется дарственной на квартиру на имя Полукаровой.

— Как же можно было подумать, что это родственница! Да в Москве каждый третий — Полукаров! — удивлялся участковый, к которому вскоре обратилась Мария Михайловна. На недоумения участкового она лишь пожимала плечами.

Соседи по лестничной клетке нашли для Марии Михайловны адвоката Юрия Соловьева. Он пытался в суде доказать, что Полукарова ввела «родственницу» в заблуждение с целью завладеть трехкомнатной квартирой. Но в декабре 2017 года судья Перовского районного суда Москвы Олеся Андреева отказалась признать сделку недействительной. При этом доводы независимых экспертов из больницы им. Алексеева, которые по инициативе адвоката обследовали Марию Михайловну и обнаружили у нее «органическое расстройство личности, вызванное сосудистыми заболеваниями» (что, по мнению адвоката, и позволило мошенникам ввести ее в заблуждение), суд не убедили. Не дрогнуло сердце у судьи и при виде одинокой старушки, так легко ставшей очередной жертвой квартирных мошенников. Мосгорсуд в лице судьи Надежды Чубаровой оставил решение в силе, также проигнорировав доводы, а точнее, слезы лично приехавшей в суд 85-летней женщины, умолявшей не оставлять ее на улице.

Это было в конце апреля.

А в начале июня в дом Марии Михайловны нагрянули приставы и сломали замок на двери. На пороге пенсионерки появилась торжествующая Таисия Полукарова и заняла две комнаты. Пенсионерку Гаврилину начали постепенно выживать.

Нам удалось поговорить с Полука­ровой, когда мы приезжали проведать Марию Михайловну летом. «Племянница» стояла на пороге комнаты, в глубине которой скрылся неизвестный молодой человек — она представила его своим сыном.

Полукарова беседовала с «Новой» крайне неохотно. Выдавила из себя, что с Марией Михайловной «была знакома давно, но общались в других квартирах по Москве», «когда встречались у родственников». В 2014 году умерла сестра Таисии Люба — она якобы ухаживала за Марией Михайловной, и заботы о помощи родственнице взяла на себя Полукарова. В ответ пенсионерка якобы «сама предложила» ей жить в квартире, а потом, видя ее заботы и тепло, якобы «решила подарить» ей эту собственность и, конечно, тоже «сама» настояла на поездке к нотариусу.

— Я хотела отложить этот вопрос, подумать. Ну Маша же настырная, сказала, поехали сразу, — говорила нам Таисия Полукарова, отмечая, что невыносимых условий «родственнице» никто не создает. — У нее даже свой ключ есть.

Еще Полукарова утверждала, что родственные связи «доказала в суде», «но документы я вам показывать не буду».

А потом в квартире, некогда принадлежавшей Марии Гаврилиной, новая владелица поменяла замок. Соседи стали видеть пенсионерку все реже и реже, зайти проведать ее просто так было уже невозможно.

Осенью, после очередного за последние годы сердечного приступа, Мария Михайловна оказалась в городской больнице №15. А пару недель назад, в начале декабря, умерла.

— Эта Таисия положила ее в больницу, — рассказала «Новой» двоюродная сестра Гаврилиной, Мария Андреевна. В последние годы сестры общались только по телефону.

По словам Марии Андреевны, «сестру» Таисии Любу она помнит — она действительно ухаживала за Гаврилиной до своей смерти. Но вот про «родственницу Таисию» Мария Андреевна никогда раньше не слышала и знакома с ней не была.

Сама гражданка Полукарова, теперь уже «законная» обладательница трехкомнатной квартиры в Косино, на наши звонки больше не отвечает.