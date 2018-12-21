«Ничего не бойтесь, ничего не стесняйтесь»

Где: Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга

Кто: Александр Зенин

Статья: 282 ч. 2 п. «а» («Возбуждение ненависти или вражды к социальной группе «антифашисты»)

Приговор: 1 год 6 месяцев колонии общего режима

Александр Зенин

Тимур Качарава

В среду суд Смольнинского района Петербурга приговорил Александра Зенина к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина, которому сейчас 31, обвинялся в том, что 13 ноября 2005 года вместе с друзьями-неонацистами напал на Тимура Качараву и Максима Згибая. 20-летний студент философского факультета Качарава погиб на месте от ударов ножом в шею, Максим Згибай попал в больницу с ранением в грудь и черепно-мозговой травмой. Зенин считался одним из организаторов нападения — на момент нападения ему было 18 лет, он был самым старшим в банде.

Через месяц, в декабре 2006 года, задержали семерых человек — они прошли в метро по одному проездному. Зенин был объявлен в розыск. Следствию понадобилось почти 12 лет, чтобы задержать преступника, притом что все эти годы он жил недалеко от Санкт-Петербурга, работал, был на хорошем счету в коллективе, был женат и обзаводился детьми.

Перед началом заседания суда адвокат Зенина Дмитрий Попков с уверенностью сказал матери своего подзащитного: «Сегодня закончим». Два предыдущих заседания откладывались: то по болезни адвоката, то из-за неявки потерпевшего Максима Згибая, друга погибшего Качаравы, который был с ним в день убийства. Згибай прислал в суд письмо, что оставляет приговор на усмотрение суда. По словам Попкова, потерпевший сменил фамилию и живет не в России.

Родителей Тимура в суде не было.

Александра Зенина полиция задержала 21 февраля 2018 года, его отправили в СИЗО и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация убийства» и п. «а» ч. 2 ст. 282 «Возбуждение ненависти и вражды по признаку принадлежности к социальной группе «антифашисты». Однако в сентябре обвинение в убийстве было снято. Зенин признал вину и заключил сделку со следствием.

Заседание во вторник проходило в закрытом режиме. До этого между матерью Зенина и журналистами, освещавшими процесс, произошел конфликт, у женщины после этого якобы случился гипертонический криз. Адвокат попросил процесс закрыть — суд ходатайство удовлетворил.

Так совпало, что процесс закрыли в тот день, когда поддержать Зенина в суд пришли с десяток его друзей, коллег и жена — суду они должны были представить портрет Александра как образцового семьянина и работника. До того как группу поддержки по одному начали вызывать в зал, мать Александра раздавала шоколадки и инструктировала: «Ничего не бойтесь, ничего не стесняйтесь». Некоторые товарищи Зенина отвечали перед судом достаточно громко, и в коридоре были слышны их показания. Одного из коллег Зенина спросили, есть ли у них на работе люди другой национальности. «У нас специалисты достаточно высокого уровня, поэтому там не могло быть узбеков и таджиков», — честно ответил коллега.

На оглашении приговора судья Смирнов восстановил картину преступления. 13 ноября 2005 года Зенин встретился с друзьями-националистами (восьмерых осудили в 2007 году за хулиганство: четверо получили условные сроки, четверо — от 2 до 12 лет, все уже вышли) у Казанского собора. «[Зенин] проследил за участниками антифашистского митинга на Малой Конюшенной улице, приискивая объект для нападения, — зачитал судья. — Около 18 часов 30 минут у дома 10 по Лиговскому проспекту в составе группы лиц напал на Качараву и Згибая с криком «антиантифа!». Суд признал, что Зенин не был в курсе замысла своего друга Александра Шабалина убить Тимура. В 2007-м убийство признали эксцессом исполнителя, а исполнителем — Александра Шабалина. Он был самым младшим, ему было 14лет. Остальные участники валили все на него, считая, что ему дадут меньше из-за возраста. Несколько лет назад Шабалин вышел из колонии.

«После шести ударов ножом в шею Тимура Качаравы Зенин, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, нанес один удар ногой по голове Качаравы, причинив ему физическую боль», — читал судья Смирнов.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами положительные отзывы о подсудимом, наличие у него несовершеннолетних детей и выплату моральной компенсации матери потерпевшего Згибая (при этом адвокат уточнил журналистам, что сам потерпевший об этом не просил).

Вместе с тем, сказал судья, Зенина невозможно приговорить к условному сроку или штрафу, поскольку он долгое время находился в федеральном розыске, а его умышленное преступление средней тяжести направлено против государственного строя России. В итоге Зенину дали год и шесть месяцев колонии общего режима. Учитывая, что с июля 2018-го день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, сидеть Зенину осталось три с небольшим месяца. В колонию он, скорее всего, не уедет — пока пройдет апелляция и решение вступит в законную силу, пройдет еще время.

Адвокат Дмитрий Попков заявил журналистам, что без консультаций с доверителем он пока не может сказать, будет ли подана апелляция. При этом он попросил о снисхождении к Зенину. «Александр полностью раскаялся, — считает Попков. — Это совершенно другой человек, чем был 13 лет назад». Жена осужденного, похоже, осталась довольна приговором: когда конвой увел ее мужа, она с благодарностью обнимала адвоката.

Убийцы Тимура Качаравы так и не были наказаны.