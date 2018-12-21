Койко-место для губернатора

Здравоохранение Мурманской области в наступающем году лишится почти 440 миллионов — ​на эту сумму уменьшается и без того скудное финансирование. Вкупе с 600 миллионами кредиторской задолженности больниц региона дыра в бюджете здравоохранения превысит миллиард.

Апатитско-Кировская больница, на которую онкобольная Дарья Старикова жаловалась президенту, лишится 41 миллиона, Кандалакшская — ​26, Ловозерская — ​8, Мурманский областной клинический многопрофильный центр — ​60, мурманская больница «Севрыба» — ​70… Цифры катастрофические на фоне того, что, по данным, недавно прозвучавшим в областной думе, в здравоохранении области уже начались перебои с выплатой зарплаты. До параметров «майских указов» зарплату медиков тоже так и не дотянули. А приставы уже присылают главным врачам исполнительные листы: копятся долги перед поставщиками, налоговой, коммунальщиками. Причем такими темпами, что скоро какой-нибудь водоканал или аптека за милую душу сможет обанкротить больницу чуть ли не в любом районе области.

Впрочем, возможно, и не придется: региональный министр здравоохранения Валерий Перетрухин на прошлой неделе признался депутатам: если дефицит финансирования будет таким, какой заложен в бюджет 2019 года, больницу в приграничном Печенгском районе, например, вообще придется закрыть. И возможно, не одну ее. При ожидаемом росте цен на топливо, коммунальные услуги, скачке НДС через год жители отдаленных районов могут вообще остаться без медицинской помощи.

При этом показатели качества медицины в регионе и так не ахти. Буквально на днях Счетная палата России обнародовала уровень их выполнения во всех субъектах Федерации. По одному из основных параметров этого исследования — ​уровню младенческой смертности — ​Мурманская область вошла в черный список. В 2017 году вместо запланированного уменьшения младенческая смертность выросла на 38,5%. Значение еще одного критерия — ​уровень смертности трудоспособного населения — ​выше общего по стране и среднего по Северо-Западу.

Дефицит финансирования территориальных программ медпомощи — ​проблема не одного Кольского полуострова. В этом году в России он превысил 65 миллиардов. То, что обрезает Москва, как правило, восполняется из областной казны — ​ценой бюджетного дефицита, кредитов, выбивания субвенций.

Но в Мурманской области два дня назад впервые за много лет приняли бездефицитный бюджет. Депутаты голосовали за него со скрипом: невооруженным взглядом видно, что профицит дутый, сшито все на живую нитку, положительный баланс создан ценой сокращения социальных обязательств. Принятие профицитного бюджета автоматически означает, что на дополнительные деньги из Центра рассчитывать не придется: у федерального Минфина теперь просто нет оснований их выделять. А значит, невнятные обещания областной власти, что нехватку денег в здравоохранении покроют «потом», получив новые транши, не стоят ничего.

Зачем область натягивает удавку на собственную шею, было неясно до прошлой недели, когда на ежегодной пресс-конференции губернатор Марина Ковтун объявила, что «готова к выборам». Глава региона, долгое время находившаяся в списках на выбывание, публично заявила о своих амбициях фактически на третий срок. И начала турне по области: Ковтун едва ли не впервые в своей карьере устраивает публичные встречи с жителями разных районов, решая проблемы и раздавая обещания.

Правда, как говорят наши источники, определенной позиции по поводу поддержки слабого губернатора на выборах 2019 года наверху нет, возможно, Ковтун придется идти как самовыдвиженке, если дума согласится для этого скорректировать местное избирательное законодательство. Получить официальную поддержку можно, заработав дополнительные очки: например, показав профицитный бюджет, создав видимость экономического скачка и внезапной финансовой самостоятельности области, много лет сидевшей на федеральных дотациях. Реального роста нет: при наличии горнорудных предприятий, от «Норникеля» до «Русала», незамерзающего порта и различных экспортеров добрая половина налоговых сборов приходится на НДФЛ — ​то есть на рядовых жителей региона. Вот и за выборы губернатора заплатят, видимо, пациенты.

Справедливости ради надо уточнить: у Минздрава по большому счету полно других оснований для «оптимизации», кроме нехватки средств. 100% износ оборудования в ряде больниц, аварийное состояние их зданий — ​такое, что надзорные органы уже подают в суды, полное отсутствие денег на строительство и переоснащение. А можно закрыть больницы из-за отсутствия не денег, а врачей. Почти половины медиков в области не хватает.