Не говори ЦИК

На материал Татьяны Юрасовой про «карусельщиков» в Подмосковье последовала жесткая реакция президента и главы ЦИК. Я этому рад. На глазах у всех подручные губернатора Воробьева совершают преступление и ходят со сладкими лицами государственников. Как сказано в одной книжке про воровство (а воровство голосов тоже кража): «Мне воровать можно. Я Родину люблю». Вот этих любителей Родины мы будем и дальше хватать за. И мне уже невыносимы разговоры несведущих людей, что все равно ничего изменить невозможно. Собака, любят они повторять, лает, а караван идет. Ну идиоты. Караван идет именно потому, что собака лает. Распугивает волков. Дмитрий Муратов,

председатель редакционного совета «Новой»

У меня нет сомнений в том, что реакция президента на сообщения членов СПЧ о «каруселях» в Балашихе, фото- и видеосвидетельства которых опубликовала «Новая газета», была искренней. Владимир Путин видит здесь нарушения и считает, что решить эту проблему можно, дав поручение Александру Бастрыкину.

Простите, Владимир Владимирович, на самом деле — ​нет.

«Новая газета» накопила солидный опыт превращения неопровержимых доказательств в процессуальную труху именно общими усилиями ЦИК и Следственного комитета.

Началось все с «Мытищи-гейт». Два года назад наш автор Татьяна Юрасова рассказала, как 68 председателей избиркомов в одном только подмосковном городе переписали результаты выборов. Доказательства были предоставлены. Председатель ЦИК Элла Памфилова создала рабочую группу, в состав которой вошли ее подчиненные, независимые эксперты и журналисты «Новой газеты».

Надо сказать, что никто не спорил с тем, что результаты выборов были переписаны.

Но первым делом Элла Памфилова заявила, что они не могут быть отменены. Это теперь, после истории с Приморьем, мы знаем, что отменить можно только результаты тех выборов, на которых неожиданно побеждает кандидат от оппозиции. А тогда мы еще этого не знали и, честно говоря, расстроились.

А вторым делом ЦИК передал материалы в Следственный комитет. И не только по Мытищам. Но также по другим подмосковным городам и по Дагестану. Оказалось, что у нас самое гуманное следствие в мире. Сотни приписок голосов в пользу «Единой России» объяснили усталостью и невнимательностью (парадокс, но усталые и невнимательные члены избиркомов при этом не ошибались в пользу других партий). А в Дагестане документы, изобличающие фальсификаторов, и вовсе утонули в подвале «после продолжительных дождей». Следствие развело руками и вернулось к действительно важным делам, например, о репостах.

В феврале 2017 года мы предоставили ЦИК и следствию видеодоказательства фальсификаций подмосковных (и не только) выборов. Их зафиксировали те самые камеры, которые были установлены на участках по инициативе Владимира Путина перед президентскими выборами 2012 года. Техника не подвела: с ее помощью действительно можно выявлять нарушения. Но сотрудники избиркомов и с их подачи правоохранители заявили: подделывались не настоящие протоколы, а просто «считалки», которые выдавали наблюдателям и членам комиссии от непарламентских партий «для сведения».

Наконец, в сентябре 2017 года мы опубликовали «черный альбом», который подготовили волонтеры по итогам отсмотра камер на участках в Петербурге. Собственно, это раскадровка ровно такой же истории, которая произошла на выборах в Балашихе и с подачи членов СПЧ возмутила президента. Классическая, без выкрутасов, «карусель». Лица людей, которые вбрасывают пачку за пачкой бюллетени на нескольких участках, прекрасно видны. Внятной реакции со стороны ЦИК и правоохранителей мы так и не дождались.

Балашиха. Член УИК 568 Василенко голосует в девятый раз

В этот раз после замечания президента Элла Памфилова обратилась в Генеральную прокуратуру. Наверное, где-то в Техническом переулке поручение президента тоже уже передают, как горячую картошку. Я даже не исключаю, что найдут пару стрелочников. Уволили же после «Мытищи-гейт» главу избиркома этого города. Но в Подмосковье ситуация стала только хуже, что и видно по истории с «каруселями» в Балашихе.

Это не вопрос персональной ответственности. Фальсификации 2011 года, которые вывели россиян на массовые протесты, связывали с именем Чурова, но с его заменой на Памфилову принципиальных изменений не произошло.

Проблема тут в том, что наша власть на самом деле не считает преступлением фальсификацию результатов выборов и победу в результате таких фальсификаций. Наоборот, она считает преступлением противодействие этой практике. Потому что противодействие подрывает действующую власть, а фальсификации, напротив, ее укрепляют. Поэтому я не думаю, что чиновники и силовики способны услышать президента, насколько бы искренней и жесткой ни была его реакция.

Возможно, это излишне пессимистический и ошибочный прогноз. Поэтому мы хотим спросить у наших читателей, то есть у народа — ​у граждан: верите ли вы, что после прямого указания президента фальсификации на выборах будут расследованы, а виновные — ​наказаны?

Проголосовать можно на сайте «Новой». Итоги опроса обязательно подведем в понедельник.