Посидеть осталось месяца три

Суд Смольнинского района Петербурга приговорил Александра Зенина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый, которому сейчас перевалило за 30 лет, обвинялся в том, что 13 ноября 2005 года вместе с друзьями — правыми радикалами — напал на Тимура Качараву и Максима Згибая. 20-летний студент философского факультета Качарава погиб на месте от ударов ножом в шею, Максим Згибай попал в больницу с тяжелыми травмами. Зенин считался одним из главных участников нападения. Однако следствию понадобилось 12 лет, чтобы задержать преступника, притом что все эти годы он работал, был на хорошем счету в коллективе, был женат и обзаводился детьми…

Во вторник перед началом заседания суда адвокат Зенина Дмитрий Попков с уверенностью сказал матери своего подзащитного: «Сегодня закончим». Дело в том, что два предыдущих заседания откладывались: первое — по болезни адвоката, второе — из-за неявки потерпевшего Максима Згибая, друга погибшего Качаравы, который был с ним в момент убийства. Сторона подсудимого боялась, что из-за поисков Максима заседания будут постоянно откладываться. Однако Згибай прислал в суд письмо, что оставляет все на усмотрение суда. По словам адвоката, после этого процесс можно было продолжать без представителей Згибая — дескать, тот уже сменил фамилию и живет не в России.

Александра Зенина как организатора убийства полиция задержала 21 февраля 2018 года. Однако позднее обвинение переквалифицировали на более мягкую вторую часть статьи 282 УК РФ и предъявили ему «возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе» антифашистов.

Заседание во вторник проходило в закрытом режиме. Адвокат подсудимого подал ходатайство, в котором сообщил, что после предыдущего заседания мать Зенина и освещавшие процесс журналисты вступили в конфликт, после чего у женщины случился гипертонический криз. Хотя мать не является участницей процесса, а связь между кризом и перепалкой не установлена, ходатайство было удовлетворено.

Так совпало, что процесс закрыли в тот день, когда поддержать Зенина в суд пришли с десяток его друзей, коллег и жена — суду они должны были представить портрет Александра как образцового семьянина и работника. До того как группу поддержки по одному начали вызывать в зал, мать Александра раздавала им шоколадки и инструктировала: «Ничего не бойтесь, ничего не стесняйтесь». Некоторые товарищи Зенина отвечали перед судом достаточно громко, и в коридоре были слышны их показания. Одного из коллег Зенина спросили, есть ли у них на работе люди другой национальности (возможно, хотели вывести на то, что подсудимый исправился и более не исповедует националистические взгляды).

«У нас специалисты достаточно высокого уровня, поэтому там не могло быть узбеков и таджиков», — не моргнув ответил свидетель.

На оглашении приговора судья Смирнов восстановил картину преступления. В частности, он сообщил, что 13 ноября 2005 года Зенин встретился с друзьями-националистами (восьмерых осудили в 2007 году на сроки от 2 до 12 лет) у Казанского собора. «[Александр Зенин] проследил за участниками антифашистского митинга на Малой Конюшенной улице (прямо напротив Казанского собора. — С. С.), приискивая объект для нападения, — зачитал судья. — Около 18 часов 30 минут у дома 10 по Лиговскому проспекту в составе группы лиц напал на Качараву и Згибая по сигналу «Анти-Антифа!». Хотя суд признал, что Александр не был в курсе замысла своего друга Александра Шабалина убить Тимура (летом 2007-го присяжные решили, что именно Шабалин бил Качараву ножом), судья Смирнов заявил следующее: «После этого (то есть после семи ударов ножом в шею Тимура. — С. С.) Зенин, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, нанес один удар ногой по голове Качаравы, причинив ему физическую боль». Вряд ли после семи ножевых ранений шеи удар по голове способен сильно усугубить положение жертвы, но сам поступок показателен.

Судья отнес к смягчающим обстоятельствам положительные отзывы о подсудимом, наличие у него несовершеннолетних детей и выплату моральной компенсации матери потерпевшего. Вместе с тем, как сказал судья, Зенина невозможно приговорить к обязательным работам, условному сроку или штрафу, поскольку он долгое время находился в федеральном розыске, а его умышленное преступление средней тяжести направлено против государственного строя России. В итоге Зенину дали год и шесть месяцев колонии общего режима. Учитывая, что он в СИЗО с июля 2018-го, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, сидеть Зенину осталось три с небольшим месяца.

Адвокат Дмитрий Попков заявил журналистам, что без консультаций с доверителем не может сказать, будет ли подана апелляция. При этом он попросил о снисхождении к Зенину. «Александр полностью раскаялся, — считает Попков. — Это совершенно другой человек, чем был 13 лет назад». Жена осужденного, похоже, осталась довольна приговором: когда конвой увел ее мужа, она с благодарностью обнимала адвоката.

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