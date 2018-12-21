Покупка с риском для репутации

17 января в Выборге состоится заседание суда по иску Рослесхоза об истребовании лесного участка «из чужого незаконного владения». Ответчики — двое граждан РФ, в чьей частной собственности почему-то оказались 12 га лесного фонда на берегу реки Сестры. При этом один из них, уроженец Сирии Мухаммад Мухсин Ал-Джандали, грозит подать в суд на «Новую газету», опубликовавшую статью об этом процессе.

Фото: newsestroreck.ru

Ал-Джандали полагает, что обвинение в незаконном завладении лесом порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует убрать статью с сайта, а в противном случае, помимо иска в суд, обещает обратиться в полицию с заявлением о клевете. Юристу собственника уже удалось понудить издание «Выборгские ведомости» убрать аналогичный материал.

Версия Рослесхоза, согласно тексту искового заявления, такова. Участок сельхозназначения 47:01:000000051096 площадью 18 га, который Ал-Джандали оформил в долевую собственность вместе с гражданкой Светланой Виреховской в апреле 2018 года (вскоре после этого последовал его раздел), «имеет пересечение границ с земельным участком лесного фонда 47:01:0000000:501». И этот лесной участок еще в феврале 2005 года был зарегистрирован в собственности Российской Федерации, о чем имеется запись в ЕГРН. Согласно заключению ФГБУ «Рослесинфорг», площадь пересечения «сельхозверсии» с версией лесного фонда составила более 12 га.

Лес на участке относится к защитной категории («защитные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов»). Растущие в нем деревья красноречиво свидетельствуют о том, что никакой сельхоздеятельности на нем не велось как минимум лет тридцать.

Да и сам факт того, что Рослесхоз решил выступить с иском о возвращении леса (что он делает далеко не всегда в подобных случаях), говорит о том, что на стороне государства есть серьезные доказательства.

Версия Ал-Джандали и его юриста Игоря Чернякова иная. Они утверждают, что в качестве сельхозки участок был поставлен на кадастровый учет на полтора месяца раньше, чем в качестве леса. А именно 1 января 2005 года. Правда, на учет ставился не он, а его «предок» — участок, который впоследствии несколько раз делился и перепродавался. Праздничная дата 1 января, когда Кадастровая палата не работала, скорее всего, была поставлена автоматически.

Впрочем, собственник уверен, что «сельхозистория» его надела началась гораздо раньше, в 1995 году, когда администрация Выборгского района передала сельхозпредприятию СПК «Коопхоз «Нива» более двух тысяч гектаров земель. Затем, в 2005-м, вскоре после постановки на кадастровый учет, 37 га из них были проданы ДНП «Репино-2» (на данный момент оно ликвидировано). В свою очередь, в 2016 году эти 37 га были разделены еще на четыре части, одну из которых (25 га) приобрел в долевую собственность Ал-Джандали. Но и это еще не конец: в апреле 2018 Ал-Джандали снова разделил свой участок и оформил пополам с Виреховской 18 га. А незадолго до суда сделал еще один раздел. Прекратить это бесконечное деление смог только суд. Еще до начала рассмотрения иска по существу суд удовлетворил ходатайство Рослесхоза о принятии обеспечительных мер, запретив Росреестру регистрировать какие-либо изменения прав на участки Ал-Джандали и Виреховской.

Любопытно, что бурная история перепродаж никак не отражалась на Публичной кадастровой карте. Вплоть до апреля 2018 года в указанном месте на реке Сестре отображался лишь лесной массив Рощинского лесничества, то есть версия госсобственности. Частный участок появился на карте только в апреле 2018 года, и именно тогда бдительные жители поселка Ленинское обратились в Рослесхоз. Ал-Джадали считает, что перед покупкой тщательно проверил участок во всех ведомствах и убедился, что все чисто. Это звучит сомнительно, потому что проверить и не обнаружить в ЕГРН «конкурирующего» собственника — государство — невозможно. То есть в лучшем случае Ал-Джандали шел на заведомый риск, инвестируя в спорный участок. В том числе и на риск ущерба деловой репутации. Примечательно, что он согласен с тем, что соседние спорные участки на Сестре, которые мы упоминали в той же статье, действительно оформлены по подложным документам. В разговоре с «Новой» Ал-Джандали и его юрист повторяли, что, если мы хотим «докопаться до правды», мы должны написать про нарушения их соседей, и они могут нам помочь: «есть все документы». При этом их собственный участок, как они уверены, оформлен совершенно законно.

Мнение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области было однозначным. В своем письме от сентября 2018 года ведомство сообщило, что «должностными лицами Рощинского лесничества выявлен факт двойной регистрации права собственности». «Истребование из незаконного чужого владения» — формулировка Департамента Рослесхоза по СЗФО. Процесс по делу № 2-4371/2018 является открытым. «Новая» вправе публиковать информацию о том, что лесные ведомства считают собственность Ал-Джандали незаконной.

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