Лагерное стихотворение Солженицына стало песней

История создания этой песни уходит в далекий 1974-й, когда из Советского Союза был выдворен Солженицын. На Западе уже вовсю гремел «Архипелаг ГУЛАГ», и одному сообразительному продюсеру, Янушу Кристу, пришло в голову выпустить саундтрек к знаменитой книге. Так родилась пластинка GULAG Song, лагерные песни в исполнении молодого шансонье Славы Вольного (Мазура), эмигрировавшего из СССР. Вначале предполагалось, что он будет петь на 5-6 европейских языках, но в итоге ограничились русским. В альбом вошли «Товарищ Сталин» Алешковского, «Еду за туманом» Кукина, «Нынче все срока окончены» Высоцкого, то есть песни, написанные уже в послесталинскую эпоху. Но для западной аудитории и это было открытием.

Была там и «В дали за рекой» Александрова, переделанная Вольным на антисоветский лад: «Сотня старых бойцов из буденновских войск в лагерях до сих пор загнивает». А на задней обложке красовался портрет Солженицына с подписью: «Самый известный советский заключенный». Ввезти этот продукт в Советский Союз было нереально, сажали и за гораздо более безобидные вещи. Тем не менее, попытки предпринимались. Человек, попытавшийся сделать это в 1976 году, был схвачен на таможне и получил год «химии».

В прошлом году диск Вольного был переиздан на легендарном эмигрантском лейбле Kismet. А еще спустя год, к столетию Солженицына, вышел его новый альбом «Снег над тюрьмой». Название – цитата из солженицынского стихотворения «Вечерний снег», написанного в 1949 году. Насколько известно, это единственные стихи Солженицына, ставшие песней. А вот как читал это стихотворение автор: