Защитили слабейших

Илья / Фото: perspektivy.ru

Благотворительная организация «Перспективы» поддерживает подопечных с тяжелыми множественными нарушениями как в детских, так и во взрослых психоневрологических интернатах. Волонтеры давно убеждали городскую власть: некоторых детей, достигших 18-летия, нельзя переводить во взрослые интернаты. В прошлом году из 19 очень слабых ребят, переведенных в ПНИ, умерли четверо.

На совещании, которое проводил глава Комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков, Иван Веревкин, директор ПНИ № 10, огромного интерната, куда, собственно, и готовился перевод Ильи, убежденно говорил, что в 18 лет воспитанник — взрослый человек, ему нужны невролог, терапевт, массажист, а в детдоме он находится без адекватной помощи.

В речи директора ни разу не прозвучали слова о том, что любой человек, даже если у него глубокая умственная отсталость, нуждается в бережном отношении, любви и заботе.

Екатерина Клочкова, руководитель некоммерческой организации «Физическая реабилитация», была одним из врачей независимой комиссии, обследовавшей ребят, которых готовили к переводу в ПНИ. Она говорит, что в детском доме создан «уход с уважением», все действия совершаются в темпе, который нужен именно этому ребенку: одевание, умывание, кормление… Эти рутинные процедуры становятся и способом коммуникации, когда ребенку дают понять, что тот не один, в безопасности, в привычной среде, в заботе и тепле. «Надо видеть людей с их человеческими потребностями, а не только диагнозы, — уверена Клочкова. — Если ребенок попадает в обычный ПНИ, то на взрослое отделение, где в основном пожилые люди. Пожилой человек обычно требует помощи намного громче, и дети не выдерживают конкуренции за помощь и заботу».

По итогам совещания Александр Ржаненков пообещал, что будет подготовлено постановление, которое узаконит отделения интенсивного ухода для ребят, которых переводят во взрослые интернаты. А для слабейших начнут думать об особой системе перехода, менять которую надо не только в Петербурге, но и на общероссийском уровне, об изменении в законодательство, чтобы сироты могли оставаться в детдомах до 23 лет, об альтернативах ПНИ.

По данным Комитета по соцполитике Смольного, с 2008 года из детских домов в психоневрологические интернаты было переведено 685 человек, умерло 45 человек. Только за 2018 год умерло 8 человек.

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