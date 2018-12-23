Загитова, мундиаль и завтрак у Пака

В конце декабря многие средства массовой информации подводят традиционный спортивный итог года. Выбирают лучших атлетов и команду, выделяют запоминающееся событие, вспоминают скандалы и сенсации… «Новая» уже в семнадцатый раз составляет свой рейтинг. Напоминаем, что, в отличие от многих других подобных списков, в нашей табели о рангах отсутствуют два пункта: провалы и разочарования. Зачем лишний раз сыпать соль на чью-то рану? И, как ни странно, мы не отмечаем лучшего тренера. Не хотим никого обидеть.

Событие года

Россия. Чемпионат мира по футболу

В течение 8 лет, что страна готовилась к планетарному шоу, длился межгалактический триллер под названием «Отобрать ЧМ-2018 у русских», которые погрязли в допинге и коррупции, якобы получив турнир за черную икру и крупные взятки. Скептиков хватало и в России: «не успеют, не достроят, как следует, и на десерт все равно опозорятся перед всеми на зеленом газоне». Однако «пир во время чумы» удался на славу. Фанаты со всего мира без проблем перемещались между городами, уплетали пельмени с борщом, восхищались вай-фаем, стадионами и закатами. И никто их не дубасил. Да и россияне от Москвы до Саранска с радостью втянулись в карнавалы до рассвета. А футбол получился веселым, жарким и французским. И даже Дзюба с компанией не оплошали.

Скандал года

Россия. Не фигурное катание

Невероятно, но факт: отечественные представительницы самого изящного вида спорта три сезона впереди планеты всей. Радоваться бы да восхищаться вращениям красавиц в коротких платьях да на коньках. Но неожиданный для многих проигрыш Евгении Медведевой Алине Загитовой на Олимпиаде и ее последующая «дорожка шагов» в Канаду раскололи родной мирок на части. Известные эксперты (от Бестемьяновой до Тарасовой) пускали ядовитые стрелы то в бессовестных судей, то в «золушку» Загитову, то в «предательницу» Медведеву, то в ее бывшего тренера и «детскую мучительницу» Тутберидзе, сталкивая лбами болельщиков и спортсменок. Даже Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, вспомнив былое, скрестили коньки на скользкой почве. Как говорится, при Ирине Слуцкой и Марии Бутырской такого не было.

Мировой скандал года

WikiLeaks по-футбольному

Осенью организация, занимающаяся разоблачением резидентов клуба под названием «английская забава», выдала крупную порцию секретных фактов, которые выставили в неприглядном свете крутые команды, больших чиновников и маститых форвардов. Так под «раздачу слонов» попали: бывший президент Франции Николя Саркози, пообещавший в 2010-м эмиру Катара проведение чемпионата мира-2022, если шейхи купят «ПСЖ» (что свершилось); президент ФИФА Джанни Инфантино, пару лет прикрывавший «Мансити» и «ПСЖ» от исключения из еврокубков за нарушение финансового фейр-плей; Криштиану Роналду, использовавший с 2009 по 2014 год офшоры, чтобы не платить налоги, и «лишивший» испанскую казну миллионов евро. Все «подозреваемые», естественно, называют подобное полной ерундой. Но Мишель Платини и Йозеф Блаттер тоже когда-то хохотали над обвинениями в свой адрес.

Спортсмен года

Александр Овечкин

РИА Новости

Один из лучших форвардов своего поколения в НХЛ был постоянным объектом критики и главным козлом отпущения, когда «Вашингтон» раз за разом слетал с дистанции. Великую Восьмерку десятки раз предлагали обменять, утверждая, что он только разваливает коллектив и никогда не превратится в настоящего чемпиона. Но поседевший 32-летний Овечкин продолжал бросать и бросать и своего добился. Он стал первым после 1981 года игроком, который выиграл гонку снайперов как в регулярном первенстве, так и в плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному хоккеисту), и привел «столичных» к первому в истории Кубку Стэнли. Александр шел к этому 13 лет, его команда — 44 года. «В начале сезона я сказал, что мы не будем отстоем и победим!» — сказал Овечкин, который к тому же стал первым русским капитаном, поднявшим над головой заветный трофей.

Спортсменка года

Алина Загитова

РИА Новости

Очаровательная школьница на своем дебютном взрослом турнире — первенстве Европы — поразила публику недетским катанием и железными нервами и опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. А в феврале ученица Этери Тутберидзе сначала завоевала серебро Пхенчхана в командном турнире, а затем в личных соревнованиях провернула золотой трюк, покорив всех сумасшедшей произвольной программой «Дон Кихот». Восхищенные японцы подарили «красной балерине» собаку породы акита-ину и сняли кино про житье-бытье Алины в съемной московской «однушке» с бабушкой, двумя шиншиллами и котом. Но вот так и становятся олимпийскими чемпионами.

Команда года

Россия. Мужская сборная по хоккею

Поговорка гласит: «Кто выигрывает хоккей — выигрывает Олимпиаду». Россия, конечно, Олимпиаду не выиграла. Но главный турнир, в котором ледовая дружина из бывшей Страны Советов не побеждала 26 лет, остался за сборной в красных фуфайках, продемонстрировавших, по словам президента Путина, «прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться». Жаль, нельзя поименно назвать всех отчаянных парней, но отметить автора золотого гола Кирилла Капризова, 40-летнего дядьку-капитана Павла Дацюка и харизматичного наставника Олега Знарка, управлявшего рыцарями «без роду и племени», необходимо. Флаг нам не вернули, но золото уже никто никогда не отнимет. Такой хоккей нам и был нужен.

Команда года

Мир. Сборная Франции по футболу

РИА Новости

Самая дорогая по стоимости команда турнира (1,08 млрд евро) не являлась фаворитом у букмекеров и специалистов, считавших, что «мушкетеры» передерутся между собой за право выходить на поле в старте. Однако Дидье Дешам, заявлявший, что «тяжело иметь в своем распоряжении 25 игроков с сумасшедшим настроем», сумел направить энергию звезд в нужное русло. Гризманн и Мбаппе со товарищи, которых сумели сдержать только датчане, дружным вихрем пронеслись по российским полям, порадовав ярким и динамичным футболом. А французский план хитрого седого коуча оказался сильнее аргентинского, уругвайского, бельгийского и, что самое главное, хорватского. И 15 июля на Елисейских полях фанаты скакали и обмывали Кубок мира, вернувшийся домой спустя 20 лет.

Антиперсона года

Кокорин и Мамаев

«Мундиаль должен стать звездным часом Кокорина. Саша блеснет на родных полях и уедет наконец-то покорять Европу» — так считали почти все спортивные журналисты. Саша и «блеснул». Но не в «Лужниках» (чемпионат мира он пропустил из-за травмы). Форвард «Зенита» вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым «феерически отужинал в поезде Санкт-Петербург–Москва, отобедал в ночном клубе и позавтракал в столичном кафе». В хулиганское меню помимо еды и напитков вошли: водитель ведущей Первого канала, стул, чиновник Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Судья (не футбольный) за побои и другие «шалости» отправил двух «забивал» в длительный офсайд без новогоднего шампанского. И это тот случай, когда все ясно даже без «видеоповторов».

Персона года

Пит Тауфатофуа

РИА Новости

33-летний инженер-тхэквондист из Королевства Тонга совершил настоящий подвиг, преодолев холодные барьеры и отобравшись на Игры-2018. Дело в том, что он учился «кататься» на лыжах, бегая по песку с привязанными к ногам кусками дерева. В гонке на 15 км Пит отстал от победителя Дарио Колоньи на 23 минуты, но опередил мексиканца и колумбийца и въехал в историю первым олимпийским лыжником из полинезийской глуши. «Я за всю жизнь провел на снегу пару месяцев. Возможно, кто-то с островов в Тихом океане, вдохновившись моими проделками, когда-нибудь повторит мой путь», — произнес разрушивший стереотипы Тауфатофуа. Пьер де Кубертен, уверен, был бы счастлив.