Три романа, в которых вы не заблудитесь

Вьет Тхань Нгуен «Сочувствующий» (пер. с англ. Владимира Бабкова). М., CORPUS, 2019

Написанный американским профессором вьетнамского происхождения, роман рассказывает о вьетнамской войне устами человека, который ценит западную цивилизацию, но хорошо знает об ужасах, которые она принесла на его родину. Злодеяния американцев требуют отмщения, но главный герой мечется между разными правдами, пытаясь найти истину. Он рассказывает свою жизнь, разбивая европейские стереотипы об азиатах, насмехаясь над представлениями о них голливудских продюсеров, погружая читателя в настоящую историю Вьетнама. Философствуя на темы предательства, сотрудничества, эмиграции, самоопределения, он опускается в самые глубины человеческого сознания. Несмотря на серьезность содержания, этот исторический триллер читается стремительно благодаря отточенному сюжету, тонкой иронии, прозрачному языку.

Эдуард Веркин. «Остров Сахалин», М., ЭКСМО, 2018

Роман, сильно напрягший внимание литературных критиков, пытавшихся разобраться, как это громоздкое сочинение с запутанными аллюзиями на Чехова, Лема, Стругацких, с фантастическими допущениями, не отпускает читателя на протяжении многих страниц. Да и сам сюжет, казалось бы, не сулит ничего заманчивого. В ядерной войне, начатой Северной Кореей, выживает лишь Япония. Между ней и уничтоженным миром лежит Остров Сахалин, живущий по своим странным законам и охраняющий границу цивилизаций. Но землетрясение рушит все его хрупкие установления, снова меняя миропорядок. Главная героиня, от лица которой идет рассказ, голубоглазая японка Сирень, вместе со своим провожатым, русским парнем Артемом, идет через весь остров, наблюдая картины постАпокалипсиса.

Евгений Водолазкин. «Брисбен». М., АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019

После «Лавра», снискавшего небывалый успех, каждый роман Евгения Водолазкина ждется с нетерпением и прочитывается с трепетным вниманием. Автор азартно осваивает новое жанровое поле, разнообразит стилистику, творит героя, непохожего на предыдущих персонажей. В «Брисбене» — это музыкант, родившийся в Киеве, учившийся в Петербурге и обитающий в Мюнхене, куда его приводит международный успех. Из одного перечисления городов становится ясно, что тема украинских, русских и европейских связей здесь очень важна и актуальна. Подана она необычайно тонко, чему способствует ажурное вплетение украинского языка, освоенного писателем в киевской школе. В романе два пласта, один из них — дневниковые записи необыкновенной исторической насыщенности, другой — переосмысление жизни, сломанной известием о роковой болезни и прикончившей карьеру музыканта. Название также многомысленно, как и сам роман. Брисбен — это не город в Австралии, а фата-моргана, цель мечтаний, которая, понятное дело, недостижима. Достигший верхнего «фа», как выразился сам писатель, музыкант убеждается в том, что смысл жизни не определяется ее успехом.