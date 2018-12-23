Год смертей. Судов. Премьер

Это был год потерь для российского театра. В марте под мокрым снегом, под глухое хлопанье сотен перчаток зрителей медленно выехал из Камергерского переулка катафалк с Олегом Табаковым. Кончилась целая эпоха Художественного театра. За Олегом Павловичем (все безвременно, один за другим) ушли Михаил Угаров, Елена Гремина, Дмитрий Брусникин. В ноябре — Эймунтас Някрошюс: да, формально он был «не наш», а вовсе даже гражданин ЕС… Но мало кто был так волшебно, непререкаемо значим для театра России на рубеже столетий.

«Три сестры». sti.ru

Это был год судов. До одури тянулось (и тянется!) дело «Седьмой студии». Пять часов ждали в мае у здания Басманного суда сердечную неотложку для Алексея Малобродского. Пять часов человек в предынфарктном состоянии ждал кардиолога в «конвойном помещении». В Большом при стечении бомонда шел балет «Нуреев», а режиссер Кирилл Серебренников сражался с судом за право спокойно дочитать свое следственное дело. Ассоциация театральных критиков России на днях назвала Серебренникова «Человеком 2018 года» «за беспрецедентную верность профессии, проявленную в условиях домашнего ареста», но это никак не делает процесс «Седьмой студии» менее одиозным. И, похоже, бессмысленным.

И — как всегда — это был год фестивалей, гастролей и премьер. Включая блестящие.

Вот «десятка» драматических премьер 2018 года по версии «Новой газеты». Возможны, естественно, и иные списки: та же Ассоциация театральных критиков спектаклем года выбрала «Муму» Дмитрия Крымова (с большим отрывом при голосовании!). Но отдадим должное и беспощадной точности психологического разбора Чехова новой плеядой «женовачей» в Студии театрального искусства. Это не люди 1900 года бьются в «трех березах» замечательной декорации Александра Боровского. Это мы: все с тем же отчуждением от своих семей и дел. Восхитимся двумя работами Крымова и 30-летней актрисы Марии Смольниковой, блистательно сыгравшей собаку Муму весной — и Анну Каренину в «Сереже» осенью. Вспомним, с каким ознобом слушали читку «Пыток» Алексея Полиховича, Заремы Заутдиновой, Екатерины Косаревской в Театре.doc: документальная пьеса по материалам «Пензенского дела» еще и подтверждает верность учеников делу жизни Михаила Угарова и Елены Греминой.

…Ждем 2019-го. Ждем разрешения дела «Седьмой студии», но и премьеры булгаковского «Бега» в постановке Сергея Женовача в Художественном театре (первой его премьеры в статусе нового худрука МХАТа).

Ждем всего, что пошлет 2019-й год. Чему-чему, а стоицизму время нас учило и выучило.

«Однорукий из Спокана». Фото: Олег Хаимов