Под прицелом таланта

Авторскому кино в России, увлекшейся идеями военной мощи и патриотизма, все сложнее выживать. И все же талантливые, не лживые фильмы о наших соотечественниках появляются. Камера пытается рассмотреть метафизику нашей путаной жизни. Сегодняшней и вчерашней.

«Сердце мира»

Натальи Мещаниновой

Магическая киногения, изобразительная поэзия завораживают с первого кадра. В основе конфликта давние человеческие травмы: недолюбленность, одиночество, невидимые стенки между людьми. Место действия — притравочная станция, на которой обитают собаки, козы, лисы, барсуки, олени и прочие твари по паре. Наталья Мещанинова не углубляется в суть противостояния между охотниками и «зелеными», но само место рождает энергию конфликта, подчеркивая сложность мироустройства, в котором нет правых и виноватых. «Сердце мира», по Мещаниновой, место силы, откуда не можешь уйти.

«Война Анны»

Алексея Федорченко

История еврейской девочки, выползшей после массового расстрела буквально из-под земли, из-под мертвых тел, словно из самого ада. Прятавшейся почти два года (!) в школьном камине.

Кино «Война Анны» — черное с просветом белого, почти без слов, но с точно прописанной звуковой партитурой — надо смотреть на большом экране. Оно хоть и мрачное, но захватывающее, временами жуткое: оказываешься в норе камина, среди выброшенных книг отмененных нацистами классиков, рискуя сгореть заживо, умереть от голода, жажды, холода. Федорченко сгущает реализм до сюра, макабра. И в то же время ведет нас к мифологическому прочтению происшедшей в реальности истории, когда-то обнаруженной им в ЖЖ.

«Человек, который удивил всех»

Натальи Меркуловой и Алексея Чупова

Почти сказочная трагедия, погруженная в реалии российской провинции. Провокационный, глубокий, неожиданный фильм. Драма о хрупкости человеческого существования. О нетерпимости к другому. О способности меняться, переплавлять себя, обретая новое качество.

Искреннее, тонкое кино не столько про предопределенность, сколько про силу ей противостоять. Даже если силы в этой битве неравные.

Вторая режиссерская работа Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (их «Интимные места» некогда разбередили сердца продвинутого зрителя и возмутили некоторых депутатов). Исполнительница главной роли Наталья Кудряшова получила приз за лучшую роль. Хотя справедливей было бы дать награду за поразительный дуэт: Цыганов–Кудряшова.

«Хрусталь»

Дарьи Жук (Белоруссия, Россия)

Маленькая, точная, чувственная трагикомедия про жизнь, застрявшую в 90-х. Про девушку-диджея, мечтающую свалить в Чикаго на родину музыки хаус, вырваться из вязкого прошлого в будущее. А попадает в городок Хрустальный — вроде бы хрупкая метафора постсоветской эпохи, но на самом деле город, выстроенный вокруг стекольного завода. Пограничье фарса и житейской драмы. Картина выдвинута на «Оскар» от Белоруссии.

«История одного назначения»

Авдотьи Смирновой

Многофигурный кинороман о «душевном и умственном расстройстве», которое, по мнению классика, и лежит в основе многих наших бед и общего неустройства. Одна из редких в российском кинематографе картин, затрагивающая «больные» русские вопросы. О выборе одного, который определит судьбу многих. О взаимоотношениях человека и государства. О бесценности отдельной жизни. И о том, что в России прошлое никуда не девается, оно вьется за настоящим, временами его обгоняя. Про участие Льва Толстого в процессе по делу писаря Шабунина, которому грозила смертная казнь. Все действие — плетенье реальных фактов с вымыслом. Вне хрестоматии современная история с историческими персонажами, у каждого из которых — своя правда.

«Лето»

Кирилла Серебренникова

Кино Кирилла Серебренникова словно фантазия на тему «Лета» — песни Майка Науменко, посвященной Цою и написанной в стилистике раннего «Кино». Напетой на экране Ромой Зверем, вполголоса, без нажима. Так же, как легко и неожиданно просто он сыграл Майка. Кино непредсказуемое. Беззаботное. И драматичное. Лучшее в нем — воздух времени. Кажется, этой взвесью можно дышать. Кино про то, как в эпоху безгласности, когда всенародные песни о главном под хор «одобрямса» пела цензура и идеология, выпрастывалась свобода и рождалась музыка «других берегов». Об этом исчезнувшем воздухе вспоминаешь в душном зале Тверского суда во время «Театрального дела».

«Подбросы»

Ивана Твердовского

Фестивальный любимец Твердовский предпочитает рассказывать о людях особенных, выпадающих из нормы.

Изображающий жертву Денис — еще один (м)ученик (так назывался фильм Кирилла Серебренникова). Никому не нужен, всем чужой. «Подброшенный» буквально зависает в воздухе, ему некуда приземлиться. Но фантасмагорические истории Твердовского погружены в злободневную среду российской действительности, размышляют о хрупком устройстве человеческой природы и пороге боли.

Среди новых тенденций — уход ведущих режиссеров в многосерийное кино. В таких разных по жанру, атмосфере фильмах Жоры Крыжовникова («Звоните Ди Каприо»), Бориса Хлебникова («Обычная женщина»), Петра Буслова «Домашний арест» — ток времени и чувственность его восприятия, абсурд, многое объясняющий про нас и нашу жизнь.

И все же, самая прорывная, многосерийная картина —«Звоните Ди Каприо». В ней сатирическая комедия выворачивается в беспощадную драму, фарс — в шекспировскую или даже античную трагедию, а вместо ходульных телемасок — живые люди, которые: да, ошибаются, любят, как умеют, завидуют не только белой завистью, ненавидят, боятся. Доводят себя до границы добра и зла. И переходят ее. Живут с надеждой и с отчаянием. И умирают.