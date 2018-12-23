Голодные накормят сытых

Москвичи утомились следить, как Тюмень выигрывает конкурсы: то ее мэр признан самым эффективным, то дороги лучшими, то жизнь наиболее комфортной. Я недавно вернулась оттуда и спешу удивить: тюменцев все эти новости про их достижения не интересуют — в маршрутках, в магазинах, на рынках они обсуждают повышение прожиточного минимума столичных пенсионеров и увеличение социальной доплаты москвичам. Честное слово — обсуждают именно это. И не понимают, с какой стати в Москве снова праздник.

Мы все привыкли на слово верить, будто жизнь в Москве особенно дорога, поэтому москвичам, в первую очередь пенсионерам, нужно постоянно что-то компенсировать. Так вот, друзья, это все придумали для очищения совести самих москвичей, которые не знают, как живет остальная России! В провинции жить дороже, хотя жизнь за пределами МКАД и КАД, наконец, и начала дешеветь, в провинции на ежедневные траты денег до сих пор нужно больше.

В России все, кроме жилья, транспорта и частных услуг, тем дороже, чем дальше от Москвы и мегаполисов. Продукты в провинции дороги. Они несколько подешевели только в последние годы, когда в страну массово пришли торговые сети. Но еще лет пять назад были областные центры, где не существовало «Ленты» или «О`кей». И до сих пор есть поселки, небольшие городки, где нет даже небольших сетевых супермаркетов — только локальная торговля по заведомо более высоким ценам. Хлеб в гипермаркете в Сокольниках стоит дешевле, чем хлеб в поселке городского типа Кировской области. А больше всех сегодня платит за еду деревня.

Дело еще и в том, что во многих регионах почти нет местных продуктов. В той же Тюмени даже масло, сыр, колбасы, сухари, конфеты привозят, например, из Петербурга. Почти вся кисломолочная продукция — из Свердловской области. Макароны, крупы, хлеб — из Челябинской. Продовольственные центры сосредоточены в нескольких ведущих агломерациях страны. К петербуржцам или москвичам масло едет 10 километров, а к тюменцам — 120–2000 км.

И так везде. В провинции до сих пор, несмотря на сети и интернет-магазины, все, от штанов с начесом до кухонных плит, стоит дороже. Даже если покупать по интернету: основные склады размещены в Москве и, частично, в Санкт-Петербурге.

Чуть-чуть дешевле стал в регионах относительно столиц разве что общепит. Но это случилось буквально в последние года три. А еще в 2012–2013 годах бизнес-ланч в регионах стоил дороже, чем в Москве. Потому что не было индустрии.

А коммуналка? За однокомнатную квартиру в Тюмени платят столько же, сколько за трехкомнатную в Петербурге. В Мурманске, Карелии, Кургане услуги ЖКХ еще дороже.

Неудивительно, что тюменцы, мурманчане, пермяки все чаще спрашивают, почему и за что москвичам нужно доплачивать. Раньше люди не знали, как живут другие, и верили в сказки. Но сегодня мир стал прозрачен. В соцсетях полно пользователей возраста 70+, они общаются с друзьями юности, бывшими соседями, внуками. Все знают, кто сколько зарабатывает, тратит на коммуналку, интернет, который в Москве дешевле, лекарства, которые в провинции дороже. Народ раньше был, что называется, попросту не информирован. А теперь видит несправедливость.

И все меньше понимает, зачем ему центральная власть. Люди не просто стали замечать, что государство ограничивается лишь поборами и стрессированием провинции, — они поняли, наконец, что в стране в пользу Москвы лицемерно перераспределяются абсолютно все блага. И государство на местах они видят только в качестве руки берущей. Зачем коренным москвичам-пенсионерам надбавки, если они и так минимум 17 500 получают? Роскошь по российским меркам. Коммуналка у них ниже, квартиры есть, за проезд они не платят, еда дешевая. Не надо делать вид, что жизнь в Москве у пенсионеров дороже. Она дешевле. И зарплаты выше.

Я неделю назад ехала в плацкарте с 80-летней старушкой, которая сразу: «Это москвичам рты затыкают. Чтобы помалкивали. Забирают у голодных и отдают сытым». Слышите? Даже им уже понятно.