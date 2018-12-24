«Я просто не поверила, что у меня может быть онкология»
С детства Марина практически не болела, поэтому не сразу осознала серьезность своего диагноза
Фото: «Новая газета»
Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»
ОТ РЕДАКЦИИ
Сотрудники всех российских благотворительных фондов знают: чем выразительнее лицо их подопечного на фотографии, чем увлекательнее его история, тем больше у человека шансов найти жертвователя. Герои нашей рубрики — обычные люди с обычными профессиями, обычной жизнью и, к несчастью, необычной болезнью. Им всем нужны деньги на лечение. Мы хотим, чтобы они были живы.
Марина живет вдвоем с мамой. Обе увлечены собаками, завели красивую шелти. Долго не решались после смерти первой собаки, но без живности дома было слишком пусто.
Марина заболела в 2013 году, когда ей было 25 лет. На плановой флюорографии обнаружили увеличенные лимфоузлы в грудном отделе, направили на биопсию. Оказалось, что в больнице взяли недостаточно материала и точный диагноз тогда поставить не смогли. Марина обратилась в онкоцентр в поселке Песочный, там сказали, что придется снова лечь в больницу, чтобы уточнить разновидность лимфомы. Нужна была повторная биопсия. «У меня с первого раза шрам остался, — рассказывает девушка. — Я запаниковала, не хотела второй шрам. Подумала — не может быть, ведь я не курю, не пью, хорошо себя чувствую. Я просто не поверила, что у меня может быть онкология».
На два года Марина забыла о диагнозе, но в 2015 году случилось обострение на фоне гриппа — сильно отекла шея и стало тяжело ходить. Марину направили в институт Мечникова, где уже поставили точный диагноз: лимфома Ходжкина, смешанно-клеточный вариант.
С таким вариантом лимфомы больной может хорошо себя чувствовать пять лет и дольше после диагностирования. Прогонозы излечения обычно весьма высоки.
«На анализы и потом на лечение я уже не могла ездить самостоятельно. — продолжает рассказ Марина. — Просто делала два шага и дальше не могла идти, задыхалась. Мне помогали мама с братом. Но даже тогда я испугалась не смерти, а того, что могу облысеть».
В институте им. Мечникова Марине сделали аутотрансплантацию стволовых клеток. «По сравнению с соседкой по палате, трансплантацию я перенесла хорошо. — вспоминает она. Марина кажется слишком бесстрастной, когда говорит о болезни, но в ходе разговора она все же выдает себя одной фразой: «Говорят, что все болезни от нервов и мне действительно кажется, что это так. Я все держу в себе, мне так проще».
Марина на самочувствие не жалуется, но сокрушается, что только устроилась на работу, как пришлось уволиться.
«Я закончила лицей на повара-кондитера и сразу пошла работать. У нас практика была в «Север-Метрополе», где я и осталась. Мне там очень нравилось — в чистоте и тепле работаешь. Я делала пирожные и склеивала торты, хотела дойти до самой сложной операции — украшения кондитерских изделий. Обследование я постоянно откладывала, тянула. Надеялась сдать экзамен на повышение квалификации, но не успела. Мне присвоили первую группу инвалидности.
С детства у меня была тонюсенькая медкарта, я практически не болела. Наверное поэтому я сразу не могла осознать серьезность диагноза».
Сейчас Марина чувствует себя действительно хорошо, силы вернулись. Она снова может заниматься домашними делами, гулять с собакой на тренировочной площадке неподалеку от дома и мечтает вернуться на работу.
Ремиссия длится уже долго и в ней необходимо закрепиться. Для этого нужно провести около двадцати четырех курсов химиотерапии дорогостоящим препаратом Ниволумаб. Лечение продолжается уже три года и все возможности родственников и знакомых уже исчерпаны, а маминой пенсии и марининого пособия по инвалидности на дорогое лекарство не хватает.
КАК ПОМОЧЬ
Собрать деньги на лечение Марине помогает фонд «АдВита». На ее странице на сайте фонда есть активная кнопка CloudPayments, через эту форму проще сделать пожертвование.
Другие варианты:
ПАО «Сбербанк России»
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «АдВита»
ИНН 7813165562
КПП 781301001
БИК 044030653
К/сч. 30101810500000000653
Р/cч. 40703810055200000348
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Назначение платежа: для Марины Ермолаевой
ПАО Банк «ФК Открытие»
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «АдВита»
ИНН 7813165562
КПП 781301001
БИК 044030795
К/сч. 30101810540300000795
Р/cч. 40703810212000000119
Филиал «Северо-Западный» Публичного акционерного общества Банка «ФК Открытие» (сокращенное наименование: Филиал Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие»).
Назначение платежа: для Марины Ермолаевой
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