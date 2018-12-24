ОТ РЕДАКЦИИ Сотрудники всех российских благотворительных фондов знают: чем выразительнее лицо их подопечного на фотографии, чем увлекательнее его история, тем больше у человека шансов найти жертвователя. Герои нашей рубрики — обычные люди с обычными профессиями, обычной жизнью и, к несчастью, необычной болезнью. Им всем нужны деньги на лечение. Мы хотим, чтобы они были живы.

Марина живет вдвоем с мамой. Обе увлечены собаками, завели красивую шелти. Долго не решались после смерти первой собаки, но без живности дома было слишком пусто.

Марина заболела в 2013 году, когда ей было 25 лет. На плановой флюорографии обнаружили увеличенные лимфоузлы в грудном отделе, направили на биопсию. Оказалось, что в больнице взяли недостаточно материала и точный диагноз тогда поставить не смогли. Марина обратилась в онкоцентр в поселке Песочный, там сказали, что придется снова лечь в больницу, чтобы уточнить разновидность лимфомы. Нужна была повторная биопсия. «У меня с первого раза шрам остался, — рассказывает девушка. — Я запаниковала, не хотела второй шрам. Подумала — не может быть, ведь я не курю, не пью, хорошо себя чувствую. Я просто не поверила, что у меня может быть онкология».

Фото: Елена Лукьянова

На два года Марина забыла о диагнозе, но в 2015 году случилось обострение на фоне гриппа — сильно отекла шея и стало тяжело ходить. Марину направили в институт Мечникова, где уже поставили точный диагноз: лимфома Ходжкина, смешанно-клеточный вариант.

С таким вариантом лимфомы больной может хорошо себя чувствовать пять лет и дольше после диагностирования. Прогонозы излечения обычно весьма высоки.

«На анализы и потом на лечение я уже не могла ездить самостоятельно. — продолжает рассказ Марина. — Просто делала два шага и дальше не могла идти, задыхалась. Мне помогали мама с братом. Но даже тогда я испугалась не смерти, а того, что могу облысеть».

В институте им. Мечникова Марине сделали аутотрансплантацию стволовых клеток. «По сравнению с соседкой по палате, трансплантацию я перенесла хорошо. — вспоминает она. Марина кажется слишком бесстрастной, когда говорит о болезни, но в ходе разговора она все же выдает себя одной фразой: «Говорят, что все болезни от нервов и мне действительно кажется, что это так. Я все держу в себе, мне так проще».

Марина на самочувствие не жалуется, но сокрушается, что только устроилась на работу, как пришлось уволиться.

Фото: Елена Лукьянова

«Я закончила лицей на повара-кондитера и сразу пошла работать. У нас практика была в «Север-Метрополе», где я и осталась. Мне там очень нравилось — в чистоте и тепле работаешь. Я делала пирожные и склеивала торты, хотела дойти до самой сложной операции — украшения кондитерских изделий. Обследование я постоянно откладывала, тянула. Надеялась сдать экзамен на повышение квалификации, но не успела. Мне присвоили первую группу инвалидности.

С детства у меня была тонюсенькая медкарта, я практически не болела. Наверное поэтому я сразу не могла осознать серьезность диагноза».

Сейчас Марина чувствует себя действительно хорошо, силы вернулись. Она снова может заниматься домашними делами, гулять с собакой на тренировочной площадке неподалеку от дома и мечтает вернуться на работу.

Ремиссия длится уже долго и в ней необходимо закрепиться. Для этого нужно провести около двадцати четырех курсов химиотерапии дорогостоящим препаратом Ниволумаб. Лечение продолжается уже три года и все возможности родственников и знакомых уже исчерпаны, а маминой пенсии и марининого пособия по инвалидности на дорогое лекарство не хватает.

Фото: Елена Лукьянова

КАК ПОМОЧЬ Собрать деньги на лечение Марине помогает фонд «АдВита». На ее странице на сайте фонда есть активная кнопка CloudPayments, через эту форму проще сделать пожертвование. Другие варианты: ПАО «Сбербанк России»

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «АдВита»

ИНН 7813165562

КПП 781301001

БИК 044030653

К/сч. 30101810500000000653

Р/cч. 40703810055200000348

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

Назначение платежа: для Марины Ермолаевой ПАО Банк «ФК Открытие»

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «АдВита»

ИНН 7813165562

КПП 781301001

БИК 044030795

К/сч. 30101810540300000795

Р/cч. 40703810212000000119

Филиал «Северо-Западный» Публичного акционерного общества Банка «ФК Открытие» (сокращенное наименование: Филиал Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие»).

Назначение платежа: для Марины Ермолаевой

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