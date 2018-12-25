«В мэрии тоже охотники есть»

В начале декабря в уральском Снежинске трое позвонили начальнику городского охотобщества и попросили его срочно приехать в лесополосу близ котельной. «Анатольич, — говорят. — Тут медведь». Снежинск — город закрытый. Секретное НИИ имени Забабахина. Производство ядерных боеприпасов. Забор и пять КПП. Муха не пролетит. А тут медведь.

Виталий Анатольевич Токманцев, тот самый председатель охотобщества, примчался немедля.

— Показали пару фотографий, — рассказывает он. — Ну что я вижу? Мишка упитанный, вовсе не голодный. Но молодой еще, года два ему. Совсем не опытный. Залегает в спячку. Правда, сон у него тревожный — просыпается, если близко подходишь. На 100 метров не подпускает. Это все потому, что морозы еще не схватили: минус шесть, минус восемь — мало ему. Минус двадцать — было бы хорошо.

Охотники позвонили в мэрию, там срочно созвали совещание.

Что было на совещании в мэрии, не говорят ни сам мэр Снежинска, ни его заместители. Другие участники говорят анонимно — в закрытом городе и о медведе открыто не поговоришь.

— Рассматривались четыре варианта. С самого начала основным было сохранение медведю жизни, — рассказывает один из участников.

— Отстрел сочли негуманным и нечестным по отношению к животному.

— Охотники и работники Ильменского заповедника говорили, что медведь сейчас не опасен, что он просто хочет поспать, и главное его не тревожить. Поэтому отстрел отмели. Думали, правда, выгнать медведя из города с помощью охотников и собак. Но тут решили, что не сможем предугадать, куда он пойдет. Получим шатуна — всем будет хуже. В итоге остановились на двух вариантах: либо стреляем по нему дротиком со снотворным и увозим в зоопарк или подальше в тайгу, либо просто оставляем спать здесь, а по весне помогаем уйти из города.

В итоге мишку решили оставить. В челябинском зоопарке снежинским чиновникам сказали, что бурый медведь у них уже есть, и новый им не нужен. А в тайгу вывозить не стали. Даже объяснили это на официальном сайте администрации: «Неизвестно, как медведь отойдет от действия снотворного. Биологический ритм животного может нарушиться. И в том районе, где медведь будет находиться, он может причинить много бед».

Глава местного охотобщества Виталий Токманцев объясняет гуманизм чиновников по отношению к медведю тем, что среди них — тоже есть любители охоты. «Они нормальные охотники. Нормальный охотник не станет убивать животное, у которого нет шансов».

В итоге охотобществу дали задание:

завалить все дороги, ведущие к берлоге, чтобы зеваки не прошли. Поставить предупреждающие таблички. И главное — выставить медведю охрану.

В охране у медведя сейчас три десятка человек: пенсионеры-охотники. С ними — единственный в городе егерь Виталий Аликин.

— Работаем посменно, — рассказывает он. — Патрулируем территорию вокруг него, чтобы никто его не тревожил. Должны бы работать круглосуточно, но все-таки вечером многие уходят спать домой.

За работу охранники ничего не получают.

— Мы просто тоже считаем, что медведь неопасен. А животное нужно уважать, — говорит Виталий Токманцев. — Тем более, этот мишка, кажется, давно с нами: еще осенью находили медвежьи следы в полузаброшенном садовом хозяйстве. Он там яблоки ел.

Кадр из сюжета ОТВ «Снежинск»

Отвечая на вопрос, как медведь вообще мог попасть в закрытый город, Токманцев смеется:

— Снежинск у нас такой закрытый, что сюда только людям попасть нельзя. А эти как-то заходят. Лоси постоянно пробираются, один раз рысь заходила. Да и медведь уже был — лет 15 назад.

«Видать, не везде забор-то стоит».

Решение оставить мишку спать в городе жителей Снежинска обрадовало.

— Во-первых, неделю это было одной из главных тем для обсуждения, — рассказывает главный редактор местного издания «Окно» Марина Трошина. — Во-вторых, за все время я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал: «Медведя нужно убить». Город очень болел и болеет за то, чтобы мишку оставили спать.

Слова Трошиной легко подтверждаются, если заглянуть в снежинские паблики.

реакция жителей

«Пусть спит медведь. Он не виноват, что люди всю планету присвоили, городов своих понастроили, что ему теперь поспать негде», — пишет жительница Снежинска Анастасия Меньшенина. «Люди живут в местах, где медведи, как кошки. Выспится — и отправим его за забор, — соглашается с ней другой горожанин Сергей Комаров. — А еще тут лоси живут, косули, кабаны и даже рысь. Да и много еще кого. Регион такой, смириться надо, научиться жить в ладу с окружающим миром. Живите своей жизнью. А мишка будет спать».

Весной, когда медведь проснется, его выведут из города по специальному коридору. Каким он будет? Об этом в Снежинске не говорят. Да и знают ли? Просто люди из города Росатома, так непривычно для сегодняшнего дня, решили не искать легких путей. И не прибегать к насилию. Решили в мороз охранять сон двухлетнего медведя, который почему-то прибился к людям. Решили быть людьми.

Оставить снежинского медвежонка жить среди людей невозможно, считает известный российский зоолог Михаил Кречмар. «Даже в приютах хорошо приживаются только те медведи, которые попали туда в возрасте меньше года. И желательно, чтобы с момента выхода медведя к людям до момента его попадания в приют прошло не более пяти дней».

— Администрация Снежинска приняла решение охранять сон медведя. После Нового года необходимо установить несколько датчиков движения с Wi-Fi метрах в 100 от места, где залег медведь. Когда он проснется, датчики передадут специалистам сигнал. Животное необходимо будет быстро отловить, обездвижить и перевезти на расстояние не менее 200 километров от города. Практика показывает, что медведь, вывезенный за 200 километров, не возвращается на место, откуда его вывезли. Если расстояние меньше — может вернуться.

Как это бывает

Снежинский случай — уникальный. Никаких упоминаний найти не удалось, о том что медведи когда-либо ранее впадали в спячку в городе. Ни в России, ни за рубежом. А вот случаев, когда они выходили к людям, — предостаточно.