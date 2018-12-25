«В мэрии тоже охотники есть»
Медведь пришел в закрытый город на Урале и уснул рядом с людьми: реакция — человеческая!
Иван Жилинспецкор
В начале декабря в уральском Снежинске трое позвонили начальнику городского охотобщества и попросили его срочно приехать в лесополосу близ котельной. «Анатольич, — говорят. — Тут медведь». Снежинск — город закрытый. Секретное НИИ имени Забабахина. Производство ядерных боеприпасов. Забор и пять КПП. Муха не пролетит. А тут медведь.
Виталий Анатольевич Токманцев, тот самый председатель охотобщества, примчался немедля.
— Показали пару фотографий, — рассказывает он. — Ну что я вижу? Мишка упитанный, вовсе не голодный. Но молодой еще, года два ему. Совсем не опытный. Залегает в спячку. Правда, сон у него тревожный — просыпается, если близко подходишь. На 100 метров не подпускает. Это все потому, что морозы еще не схватили: минус шесть, минус восемь — мало ему. Минус двадцать — было бы хорошо.
Охотники позвонили в мэрию, там срочно созвали совещание.
Что было на совещании в мэрии, не говорят ни сам мэр Снежинска, ни его заместители. Другие участники говорят анонимно — в закрытом городе и о медведе открыто не поговоришь.
— Рассматривались четыре варианта. С самого начала основным было сохранение медведю жизни, — рассказывает один из участников.
— Отстрел сочли негуманным и нечестным по отношению к животному.
— Охотники и работники Ильменского заповедника говорили, что медведь сейчас не опасен, что он просто хочет поспать, и главное его не тревожить. Поэтому отстрел отмели. Думали, правда, выгнать медведя из города с помощью охотников и собак. Но тут решили, что не сможем предугадать, куда он пойдет. Получим шатуна — всем будет хуже. В итоге остановились на двух вариантах: либо стреляем по нему дротиком со снотворным и увозим в зоопарк или подальше в тайгу, либо просто оставляем спать здесь, а по весне помогаем уйти из города.
В итоге мишку решили оставить. В челябинском зоопарке снежинским чиновникам сказали, что бурый медведь у них уже есть, и новый им не нужен. А в тайгу вывозить не стали. Даже объяснили это на официальном сайте администрации: «Неизвестно, как медведь отойдет от действия снотворного. Биологический ритм животного может нарушиться. И в том районе, где медведь будет находиться, он может причинить много бед».
Глава местного охотобщества Виталий Токманцев объясняет гуманизм чиновников по отношению к медведю тем, что среди них — тоже есть любители охоты. «Они нормальные охотники. Нормальный охотник не станет убивать животное, у которого нет шансов».
В итоге охотобществу дали задание:
завалить все дороги, ведущие к берлоге, чтобы зеваки не прошли. Поставить предупреждающие таблички. И главное — выставить медведю охрану.
В охране у медведя сейчас три десятка человек: пенсионеры-охотники. С ними — единственный в городе егерь Виталий Аликин.
— Работаем посменно, — рассказывает он. — Патрулируем территорию вокруг него, чтобы никто его не тревожил. Должны бы работать круглосуточно, но все-таки вечером многие уходят спать домой.
За работу охранники ничего не получают.
— Мы просто тоже считаем, что медведь неопасен. А животное нужно уважать, — говорит Виталий Токманцев. — Тем более, этот мишка, кажется, давно с нами: еще осенью находили медвежьи следы в полузаброшенном садовом хозяйстве. Он там яблоки ел.
Отвечая на вопрос, как медведь вообще мог попасть в закрытый город, Токманцев смеется:
— Снежинск у нас такой закрытый, что сюда только людям попасть нельзя. А эти как-то заходят. Лоси постоянно пробираются, один раз рысь заходила. Да и медведь уже был — лет 15 назад.
«Видать, не везде забор-то стоит».
Решение оставить мишку спать в городе жителей Снежинска обрадовало.
— Во-первых, неделю это было одной из главных тем для обсуждения, — рассказывает главный редактор местного издания «Окно» Марина Трошина. — Во-вторых, за все время я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал: «Медведя нужно убить». Город очень болел и болеет за то, чтобы мишку оставили спать.
Слова Трошиной легко подтверждаются, если заглянуть в снежинские паблики.
реакция жителей
«Пусть спит медведь. Он не виноват, что люди всю планету присвоили, городов своих понастроили, что ему теперь поспать негде», — пишет жительница Снежинска Анастасия Меньшенина.
«Люди живут в местах, где медведи, как кошки. Выспится — и отправим его за забор, — соглашается с ней другой горожанин Сергей Комаров. — А еще тут лоси живут, косули, кабаны и даже рысь. Да и много еще кого. Регион такой, смириться надо, научиться жить в ладу с окружающим миром. Живите своей жизнью. А мишка будет спать».
Весной, когда медведь проснется, его выведут из города по специальному коридору. Каким он будет? Об этом в Снежинске не говорят. Да и знают ли? Просто люди из города Росатома, так непривычно для сегодняшнего дня, решили не искать легких путей. И не прибегать к насилию. Решили в мороз охранять сон двухлетнего медведя, который почему-то прибился к людям. Решили быть людьми.
Оставить снежинского медвежонка жить среди людей невозможно, считает известный российский зоолог Михаил Кречмар. «Даже в приютах хорошо приживаются только те медведи, которые попали туда в возрасте меньше года. И желательно, чтобы с момента выхода медведя к людям до момента его попадания в приют прошло не более пяти дней».
— Администрация Снежинска приняла решение охранять сон медведя. После Нового года необходимо установить несколько датчиков движения с Wi-Fi метрах в 100 от места, где залег медведь. Когда он проснется, датчики передадут специалистам сигнал. Животное необходимо будет быстро отловить, обездвижить и перевезти на расстояние не менее 200 километров от города. Практика показывает, что медведь, вывезенный за 200 километров, не возвращается на место, откуда его вывезли. Если расстояние меньше — может вернуться.
Как это бывает
Снежинский случай — уникальный. Никаких упоминаний найти не удалось, о том что медведи когда-либо ранее впадали в спячку в городе. Ни в России, ни за рубежом. А вот случаев, когда они выходили к людям, — предостаточно.
- В 2001 году в Хабаровске выгнать пришедшего медведя за город удалось: зверь забрел на оптовую базу, но охранники вместе с собаками выпроводили его в лес.
- 13 октября 2015 года в Хабаровске медведь зашел в торговый центр. Было раннее утро, и в ТЦ находились только охранники. Медведь прошел торговый центр, разломав несколько витрин, и вышел на улицу. Прибывшие на место полицейские пытались выгнать животное за город, но медведь уходить не захотел, и отправился в детский сад. В итоге его пришлось убить.
- В апреле 2016 года сотрудники аэродрома Орешково в Тверской области нашли на взлетно-посадочной полосе маленького медвежонка и приютили его, назвав Мансуром. Сегодня Мансур — звезда в «ВКонтакте»: 3000 подписчиков. Страницу медведя ведет летчик Андрей Иванов.
- В октябре 2017 года бурый медведь пришел в город Нижнеудинск Иркутской области, где растерзал собаку и напал на 17-летнего подростка. Молодому человеку повезло: прямо в момент нападения мимо проходили полицейские, которые убили зверя. Парень отделался царапиной на спине.
- Зимой 2017 года жительница Иркутска, пожелавшая остаться неназванной, приютила у себя двухмесячного медвежонка-инвалида, семью которого убили браконьеры. Больше месяца женщина сама выкармливала медвежонка, а затем — отдала его в петербургский центр помощи диким животным «Велес», где определили: медвежонок — девочка. Ей дали имя Маша. Она живет в «Велесе» и сегодня.
- В ночь на 21 сентября этого года трое медведей забрались на территорию детского лагеря «Надежда». Детей в это время в лагере не было: смена еще не началась. Медведи побродили по территории лагеря в поисках пищи, но ничего не найдя, ушли обратно в сторону леса. Впрочем, ушли они не с пустыми руками. «Забрали у нас веники: возле каждого корпуса у нас по веничку стоит, — и покинули территорию центра», — заявила Братской студии телевидения директор лагеря Нэлла Кузьменко.
- Совсем недавний трагический случай — от 24 декабря 2018 года — произошел на территории закрытого атомгородка Озерск. Здесь медведь насмерть задрал местного жителя, в садовом вольере которого жил несколько лет, и был убит подоспевшей полицией.
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