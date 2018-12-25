Решительная реформа статистики

Российские экономические власти наконец отреагировали на ухудшение экономической ситуации в стране, которое продолжается пятый год подряд. Поводом для возмущения чиновников стало то, что эффект от предвыборного повышения зарплат бюджетникам к ноябрю исчерпал себя, и реальные располагаемые доходы населения снова перешли к падению (-2,9% в годовом выражении). Планы Минэкономразвития по модернизационному рывку оказались под угрозой даже на бумаге. Впрочем, быстро стало понятно, что правительство не допустит резкого ухудшения макроэкономических показателей. Для этого были предприняты самые решительные меры. В понедельник Александр Суринов, глава Росстата на протяжении 9 лет, был освобожден от должности «по собственной просьбе» (или, как говорят злые языки, за недостаточный оптимизм). Теперь заведовать государственной статистикой будет 38-летний экс-руководитель департамента госуправления Минкэкономразвития Павел Малков.

Негодование властей из-за плохих результатов российской экономики оказалось настолько велико, что сменой высшего руководства Росстата дело не ограничится. Вице-премьер Антон Силуанов заявил о необходимости срочно реформировать службу и назвал качество официальной статистики «ужасным», а инструменты получения данных — устаревшими.

Силуанова можно понять. Неудовлетворительная динамика наблюдается по всем ключевым индикаторам майского указа, от уровня бедности до экономического роста. При этом к методике расчета реальных зарплат, которые, по тем же официальным данным, в ноябре выросли на 4,6%, ни у кого претензий нет.

С вице-премьером поспорил глава Минэконмразвития Максим Орешкин, министерству которого с апреля 2017 года подчиняется Росстат. Слухи о том, что Орешкин подыскивает нового руководителя для статистической службы, ходили еще с того времени. Однако глава МЭРа, похоже, испугался радикальных заявлений Силуанова, фактически обвинившего Росстат в рисовании данных, и попытался сбить градус дискуссии.

По его словам, методология Росстата соответствует международным стандартам, и полностью перестраивать работу ведомства не нужно — достаточно публично обсудить накопившиеся проблемы в общественно-методологическом совете при Росстате.

В экспертном сообществе действительно хватает вопросов к государственной статистике. Восклицания «не верю!» в адрес Росстата в последние несколько месяцев раздаются особенно часто.

Громкий статистический конфуз произошел в ноябре, когда были опубликованы абсолютно неправдоподобные данные о начале в России инвестиционного бума. Октябрьский отчет Росстата содержал явные арифметические ошибки, а на прошлой неделе эксперты РАНХиГС обнаружили, что статистика о темпах роста сельхозпроизводства в 2012-17 годах завышена в три раза (сильнее всего было преувеличено производство картофеля).

Поэтому с претензиями Минфина можно согласиться: происхождение некоторых цифр ведомо одним лишь сотрудникам Росстата. Впрочем, то же самое касается моделей самого Минфина, которые используются для обоснования политических решений вроде повышения пенсионного возраста и увеличения ставки НДС. Скорее, это общая проблема непрозрачности и низкого качества экспертизы в российских органах власти.

Разница в том, что раньше Росстат предпочитал ошибаться в пользу властей, но сейчас на фоне зимней хандры уровень оптимизма в системе опустился ниже допустимых значений.

В Кремле в последнее время демонстрировали противоречивое отношение к статистике. Во время большой пресс-конференции 20 декабря президент привычно жонглировал официальными данными, в частности, спрогнозировав рост доходов населения на 0,5% к концу года. По подсчетам «Открытых медиа», в эфире Путин допустил порядка 20 фактических ошибок. Уже на следующий день президент поручил Дмитрию Медведеву «посмотреть, что происходит в реальной жизни», косвенно признав наличие разрыва между диаграммами в макропрогнозах и повседневной жизнью миллионов россиян.

Не факт, что «молодой технократ» Павел Малков захочет погружаться в реальную жизнь российских регионов. В отличие от Суринова, новый руководитель Росстата не является выходцем из статистической науки, зато занимался информатизацией госуправления (в частности, курировал работу МФЦ). В первом интервью «Интерфаксу» в качестве главы Росстата Малков был не слишком конкретен и ограничился обещанием модернизировать систему сбора и обработки статистических данных и перевести ведомство на электронную отчетность.

Павел Малков. Фото: РИА Новости

Впереди у Малкова большие свершения. В 2020 году Росстату предстоит провести очередную Всероссийскую перепись населения, в связи с чем годовой бюджет ведомства практически удвоится. А уже в следующем году служба приступит к измерению 90 показателей эффективности нацпроектов, реализуемых в рамках «майского указа».

Хорошо, если к этому времени получится исправить хотя бы часть технических изъянов, которые давно волнуют экономистов: низкое качество первичных данных, хаотичные пересмотры методологии, недостаточная оперативность, неудобный интерфейс сайта, затрудняющий поиск информации, и, конечно, полное отсутствие публичной коммуникации с внешним миром, которая делает любые (даже оправданные) изменения в методологии подозрительными и подрывает репутацию Росстата.

В этом смысле идея «качественного перехода от статистики к аналитике» выглядит вполне здравой. Малков признает, что «сырые» данные нуждаются в грамотной интерпретации и доступном объяснении.

Опасения вызывает тот факт, что болезненная реакция правительства на качество официальной статистики вызвана публикацией негативных данных,

противоречащих целевым показателям президентской программы, а не системными проблемами измерения российской экономики.

Возможно, в правительстве считают, что Суринов оставался последним препятствием на пути к экономическому рывку. И теперь, когда известный своей непреклонной верой в светлое будущее Максим Орешкин поставил на должность главы Росстата человека с правильным темпераментом, в России наконец-то начнется новая жизнь, в которой нарисованное изобилие выйдет далеко за рамки производства сельскохозяйственных культур.