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282 мема уходящего года

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1 — 70 из 282. Главные мемы уходящего года

За некоторые из них можно даже и присесть

Петр Саруханов / «Новая газета»

Общество

 

от редакции
 

Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».

Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.

И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.

1. Хорошая, сочная отбивная

2. «Макарошки везде стоят одинаково»

3. Хайли лайкли

Тереза Мэй. Фото: EPA

4. Мыш кродеться

5. «Потомственный фермер»

Вячеслав Цеповяз

6. «Зайчутка»

Леонид Слуцкий. Фото: РИА Новости

7. Крокодил, крокожу и буду крокодить

8. Так плохо, что даже интроверты здесь

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

9. «Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война»

10. «Дави его справа! Дави справа, …!»

Описание к изображению

11. «Домашний арест»

12. Орган государственной власти РФ, который оправдывает сексуальные домогательства

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

13. Усы надежды

14. Дача в Коктебеле

Фото: сайт Nefa-architects.ru

15. Чеченские вампиры

16. 145 дней голодовки

Фото: РИА Новости

17.
— Джон Сноу воскрес!
— <роскомнадзор>!

18. «Все люди как люди, а я суперзвезда!»

19. «Девочка в розовом» и Воробьев

20. Кандидат от народа

21. «Список Титова»

Борис Титов. Фото: РИА Новости

22. «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?»

23. Как похорошела Москва при Собянине

24. Опишите свой первый секс цитатой Черномырдина

25. «Забастовка избирателей»

Фото: РИА Новости

26. «Зимняя вишня»

Фото: РИА Новости

27. Культурная прачечная в Савеловском районе

28. Такси для ГРУ

29. Стань Соучастником «Новой газеты»

30. Платиновая карта «Аэрофлота»

31. Skibidi

32. «Он несет иногда такую пургу»

33. Все летит по плану

34. «Государство не просило вас рожать»

35. Мурзилоиды

36. Петросян и Степаненко

37. «Тот персонаж, о котором Вы упомянули» 

38. «Новичок»

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото из личного архива

39. Отчество сестры дяди Федора

40. Лечение корой дуба

41. Фильм «Конченая»

42. Дока-2

43. «10% жирности сметаны не поднимут уровень жизни в стране»

44. «За наших и ваших детей» 

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

45. «Здравствуйте, меня зовут Захар, я советник главы ДНР»

46. Юрий Дмитриев 

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

47. «Секс в Зарядье есть, Сережа» 

48. «Медуза-Медуза-Медуза»

49. Заповеди «Единой России»

Фото: РИА Новости

50. «Мы назвали его «Сармат»

51. Нологи 

52. Железняк и Поклонская

Наталья Поклонская и Сергей Железняк. Фото: РИА Новости

53. #ЯБудуПетьСвоюМузыку

54. Собака из поста IKEA

55. Гей на передержке

56. Майский указ 

Фото: РИА Новости

57. «Цвет настроения синий»

58. За себя и за Сашку! 

59. Бессрочная голодовка на 12 часов 

Андрей Ищенко. Фото: РИА Новости

60. Спецкорка 

61. Посмотреть на шпили 

62. Да, мы <роскомнадзор>! И что?

63. «Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе» 

Тамара Плетнева. Фото: РИА Новости

64. 23 оклада воронежского вице-губернатора

Юрий Агибалов. Фото: РИА Новости

65. Томос 

Фото: ZUMA / ТАСС

66. Хаски

Фото: РИА Новости

67. «Кант писал какие-то непонятные книги»

68. Диабетики-«иноагенты» 

Фото: Алексей Комаров / «Новая газета»

69. Драка Сванидзе и Шевченко

70. 15 сантиметров

Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова

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Теги:
память, интернет, подборка, мемы

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