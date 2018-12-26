1 — 70 из 282. Главные мемы уходящего года
За некоторые из них можно даже и присесть
Петр Саруханов / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
от редакции
Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».
Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.
И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.
1. Хорошая, сочная отбивная
2. «Макарошки везде стоят одинаково»
3. Хайли лайкли
4. Мыш кродеться
5. «Потомственный фермер»
6. «Зайчутка»
7. Крокодил, крокожу и буду крокодить
8. Так плохо, что даже интроверты здесь
9. «Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война»
10. «Дави его справа! Дави справа, …!»
11. «Домашний арест»
12. Орган государственной власти РФ, который оправдывает сексуальные домогательства
13. Усы надежды
14. Дача в Коктебеле
15. Чеченские вампиры
16. 145 дней голодовки
17.
— Джон Сноу воскрес!
— <роскомнадзор>!
18. «Все люди как люди, а я суперзвезда!»
19. «Девочка в розовом» и Воробьев
20. Кандидат от народа
21. «Список Титова»
22. «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?»
23. Как похорошела Москва при Собянине
24. Опишите свой первый секс цитатой Черномырдина
25. «Забастовка избирателей»
26. «Зимняя вишня»
27. Культурная прачечная в Савеловском районе
28. Такси для ГРУ
29. Стань Соучастником «Новой газеты»
30. Платиновая карта «Аэрофлота»
31. Skibidi
32. «Он несет иногда такую пургу»
33. Все летит по плану
34. «Государство не просило вас рожать»
35. Мурзилоиды
36. Петросян и Степаненко
37. «Тот персонаж, о котором Вы упомянули»
38. «Новичок»
39. Отчество сестры дяди Федора
40. Лечение корой дуба
41. Фильм «Конченая»
42. Дока-2
43. «10% жирности сметаны не поднимут уровень жизни в стране»
44. «За наших и ваших детей»
45. «Здравствуйте, меня зовут Захар, я советник главы ДНР»
46. Юрий Дмитриев
47. «Секс в Зарядье есть, Сережа»
48. «Медуза-Медуза-Медуза»
49. Заповеди «Единой России»
50. «Мы назвали его «Сармат»
51. Нологи
52. Железняк и Поклонская
53. #ЯБудуПетьСвоюМузыку
54. Собака из поста IKEA
55. Гей на передержке
56. Майский указ
57. «Цвет настроения синий»
58. За себя и за Сашку!
59. Бессрочная голодовка на 12 часов
60. Спецкорка
61. Посмотреть на шпили
62. Да, мы <роскомнадзор>! И что?
63. «Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе»
64. 23 оклада воронежского вице-губернатора
65. Томос
66. Хаски
67. «Кант писал какие-то непонятные книги»
68. Диабетики-«иноагенты»
69. Драка Сванидзе и Шевченко
70. 15 сантиметров
Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова
Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»
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