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282 мема уходящего года

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71 — 141 из 282. Главные мемы уходящего года

За некоторые из них можно даже и присесть

Петр Саруханов / «Новая газета»

Общество

 

от редакции
 

Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».

Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.

И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.

71. «Как будто я все это украла»

72. «Смерть Сталина»

Фото: Кинопоиск

73. «Умное голосование» 

74. Сечин-вампир

75. Барнаул

Мария Мотузная. Фото: РИА Новости

76. «От орлов, от власти, одеял и кружевца голова присяжного поверенного кружится»

77. Сестра Скрипаля

Виктория Скрипаль. Фото: РИА Новости

78. Командировка в Центральноафриканскую Республику

79. Путин под зонтом 

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

80. Три миллиона консервных крышек 

Фото: Виталий Невар / ТАСС

81. «Хочу, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий вам помогал и хранил вас Николай Чудотворец»

82. «Смерти больше нет» 

83. Рукопожатие Титиева и Явлинского

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

84. Сбор пожертвований для депутата Ганзя

85. Жест Дзюбы 

Фото: РИА Новости

86. «Список Белоусова» 

Андрей Белоусов. Фото: РИА Новости

87. «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харрасить»

Иван Колпаков. Фото: Instagram

88. «Почему мясо коровы называют говядиной?»

89. Новая внешность Родченкова 

90. Смерть не за горами 

91. Граница Ингушетии и Чечни 

Фото: ТАСС

92. «Он нам не царь!» 

Фото: Влад Докшин / «Новая газета» 

93. Как тебе такое, Илон Маск?

94. На всякий случай напоминаю — это так не работает 

95. Ключи шифрования 

96. 60 — для женщин, 65 — для мужчин 

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

97. «Это вам за пацанов!» 

98. «Раски Федераски»

Джефф Монсон. Фото: РИА Новости

99. Серебренников

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

100. НДС 

Фото: РИА Новости

101. Драка у метро «Либеральная» 

102. Женское обрезание 

Скриншот сайта клиники, предоставляющей услуги женского обрезания / «Медуза» 

103. Вода на лице Жириновского 

104. Прическа сенатора Петренко

105. Чиновник Минпромторга Пак

Фото: РИА Новости

106. «Пока я президент, это решение не будет принято» 

107. Задержания 9 сентября

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

108. Диета на 3500 рублей в месяц 

Депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко. Фото: РИА Новости

109. Охота на самозанятых

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

110. ИК-1 Ярославской области

111. «Езжу на «Пежо» и не жужжу»

112. Путин в проруби

113. «Ополченочка»

114. Три сестры Хачатурян

115. «Гречка — очень плохо... Монеточка — отличные тексты!.. Но голос — омерзительный» 

116. Депутат Госдумы засунул палец в ухо коллеге 

117. «Мы попадем в рай, а остальные — сдохнут» 

118. Священник поет «Мурку»

119. Самоуничтожающаяся Конституция 

120. «Национальной идеей являются сила, наглость и хамство»

121. «Ко мне никто не домагивался. А если бы кто домогнулся — влепила бы!»

Член Думской комиссии по этике Раиса Кармазина. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

122. «Звоните ДиКаприо»

123. Полицейский с баллончиком 

124. «Когда накуренный убегаешь от ментов»

125. Шестнадцать — шестьдесят

У поезда «Москва — Киев». Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

126. Праймериз «Яблока»

Сергей Митрохин и Яков Якубович. Фото: yabloko.ru

127. Месси и Роналду летят домой

128. «Травля идет со всех сторон»

129. «Я забиваю сваю»

130. Олды тут 

131. Боширов и Петров

132. «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть!»

133. «Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе»

134. Картонная Бузова 

135. Роскомнадзор «заблокировал» Telegram

136. Бойкот Глушакова

Фото: РИА Новости

137. Наручники «Нежность»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

138. Священник с Гуччи

139. Керченский стрелок

140. Баранья голова

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

141. «Милиционер вступает в игру»

Фото: РИА Новости

Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова

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Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»

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Теги:
интернет, подборка, память, мемы

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