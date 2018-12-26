71 — 141 из 282. Главные мемы уходящего года
За некоторые из них можно даже и присесть
Петр Саруханов / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
от редакции
Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».
Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.
И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.
71. «Как будто я все это украла»
72. «Смерть Сталина»
73. «Умное голосование»
74. Сечин-вампир
75. Барнаул
76. «От орлов, от власти, одеял и кружевца голова присяжного поверенного кружится»
77. Сестра Скрипаля
78. Командировка в Центральноафриканскую Республику
79. Путин под зонтом
80. Три миллиона консервных крышек
81. «Хочу, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий вам помогал и хранил вас Николай Чудотворец»
82. «Смерти больше нет»
83. Рукопожатие Титиева и Явлинского
84. Сбор пожертвований для депутата Ганзя
85. Жест Дзюбы
86. «Список Белоусова»
87. «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харрасить»
88. «Почему мясо коровы называют говядиной?»
89. Новая внешность Родченкова
90. Смерть не за горами
91. Граница Ингушетии и Чечни
92. «Он нам не царь!»
93. Как тебе такое, Илон Маск?
94. На всякий случай напоминаю — это так не работает
95. Ключи шифрования
96. 60 — для женщин, 65 — для мужчин
97. «Это вам за пацанов!»
98. «Раски Федераски»
99. Серебренников
100. НДС
101. Драка у метро «Либеральная»
102. Женское обрезание
103. Вода на лице Жириновского
104. Прическа сенатора Петренко
105. Чиновник Минпромторга Пак
106. «Пока я президент, это решение не будет принято»
107. Задержания 9 сентября
108. Диета на 3500 рублей в месяц
109. Охота на самозанятых
110. ИК-1 Ярославской области
111. «Езжу на «Пежо» и не жужжу»
112. Путин в проруби
113. «Ополченочка»
114. Три сестры Хачатурян
115. «Гречка — очень плохо... Монеточка — отличные тексты!.. Но голос — омерзительный»
116. Депутат Госдумы засунул палец в ухо коллеге
117. «Мы попадем в рай, а остальные — сдохнут»
118. Священник поет «Мурку»
119. Самоуничтожающаяся Конституция
120. «Национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
121. «Ко мне никто не домагивался. А если бы кто домогнулся — влепила бы!»
122. «Звоните ДиКаприо»
123. Полицейский с баллончиком
124. «Когда накуренный убегаешь от ментов»
125. Шестнадцать — шестьдесят
126. Праймериз «Яблока»
127. Месси и Роналду летят домой
128. «Травля идет со всех сторон»
129. «Я забиваю сваю»
130. Олды тут
131. Боширов и Петров
132. «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть!»
133. «Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе»
134. Картонная Бузова
135. Роскомнадзор «заблокировал» Telegram
136. Бойкот Глушакова
137. Наручники «Нежность»
138. Священник с Гуччи
139. Керченский стрелок
140. Баранья голова
141. «Милиционер вступает в игру»
Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова
Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»
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