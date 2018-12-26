Новая газетастать со–
участником

видео

Зачем становиться соучастниками «Новой»? Объясняет Юлия Латынина

Сюжеты

2018-й глазами художника «Новой» Петра Саруханова

Смотрите и обсуждайте

Этот материал вышел в № 144 от 26 декабря 2018
ЧитатьЧитать номер
Культура

Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии

 
Новости бытовой техники — 2018. Теперь в холодильнике лучше смотреть телевизор!
К вопросу о разбитых яйцах. Золотов вызвал Навального на дуэль
Пенсионный фонд Российской Федерации. Приказано выжить (накопительную часть —вновь заморозить)
Ружье уже выстрелило, а вы все еще ждете справедливого приговора по «театральному» делу
Лакомый кусок. Цены на парковку в Москве выросли до 380 рублей в час
Почему силовики должны выходить на пенсию рано и получать ее долго?
Блокировка Telegram стала золотым парашютом для российских чиновников. Они получат на это 20 миллиардов рублей
Пулеметная очередь. Российские фильмы будут идти раньше зарубежных. Несмотря на качество. Фантастические твари. Теперь вы знаете, где они обитают
Хотят ли русские войны. В 2018 году ответ на этот вопрос стал неочевиден
С 1 января 2018 года в России разрешено собирать валежник и хворост
Боширов и Петров (невидимые) плывут к Солсберийскому собору
Президент обратил внимание на публикацию «Новой» о фальсификации выборов в Балашихе. Интересно, кто займет казенную койку?
Свистят они. Федеральные телеканалы потеряли влияние. Ведущие ток-шоу превратились в агрессивных хамов
Сталин-кулаг. Весь 2018 год коммунисты пытались по всей стране устанавливать памятники диктатору
Десятки чиновников, губернаторов, мэров оказались в этом году на нарах. Выражение «не парься» приобрело другое значение

 

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:
итоги, карикатура

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera