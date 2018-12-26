Мифы путинской России. Кто хотел распада СССР?

В предновогодние дни 1991 года Михаил Горбачев ушел в отставку и СССР завершил свою историю. Многие считают, что нашу страну тогда развалила Америка. Никаких агентурных сведений о том, как ЦРУ или Госдеп проплачивали Горбачева с Ельциным до сих пор не всплыло, но это не беспокоит приверженцев конспирологии. Гибель Советского Союза в результате противостояния великих держав кажется им вполне логичной. Всем ведь известно, что мы находились в состоянии холодной войны с Вашингтоном. То есть являлись важнейшими и опаснейшими противниками США. Американцы были заинтересованы в том, чтобы ослабить противника. А если ослабить – то по возможности и развалить. Вот и получается, что раз СССР распался, то, значит, заокеанские интриги в конце концов сработали.

Убежденного конспиролога не переубедишь. Но со здравомыслящими людьми можно поговорить о логике подобных умозаключений, поскольку на самом деле стремление ослабить противника – это не миф, а вот стремление развалить СССР полностью – самый настоящий миф. К развалу СССР США не стремились. Горбачев был американскому руководству симпатичен. Они хотели бы, чтоб он и дальше правил нашей страной и чтобы на месте Советского Союза не возникло большого числа самостоятельных государств с непредсказуемыми правителями. В США имелись, конечно, невменяемые ястребы, которые так ненавидели нашу страну, что готовы были действовать против нее даже в ущерб стране собственной. Но эти люди не принимали государственных решений и не влияли на практическую политику.

Возможно, момент, когда США и впрямь могли бы хотеть распада СССР, был в 1962 году, во время Карибского кризиса. Тогда Вашингтон имел некоторые основания полагать, что в Москве правят люди невменяемые и велика вероятность атомной войны. Однако дальше ситуация стала складываться все лучше и лучше. Как для них, так и для нас. Сначала удалось разрешить Карибский кризис. СССР не стал размещать ракеты на Кубе. Затем партийное руководство СССР устранило Никиту Хрущева, который отличался излишней импульсивностью и мог, стуча ботинком по трибуне ООН, говорить, что мы, мол, закопаем Америку. Во главе советской страны встал Леонид Брежнев, лично прошедший Вторую мировую войну и потому склонный быть миротворцем. В 1972 году начались серьезные контакты между Москвой и Вашингтоном. В 1975-м мы подписали Хельсинкские соглашения, признав нерушимость послевоенных европейских границ. Активно шли переговоры по сокращению некоторых видов вооружений.

В общем, можно сказать, что если в начале 1960-х американцы реально верили в возможность ядерной войны и готовили бомбоубежища, то в 1980-х обе стороны понимали, что глобальной войны не будет.

Лидеры двух стран ругали друг друга, а пропагандисты распространяли идеологические клише, запугивавшие часть обывателей. Но даже среди этих обывателей большая часть уже не пугалась. А когда пришел Горбачев с концепцией нового мышления, и даже согласился на снятие советского контроля со стран Центральной и Восточной Европы, вероятность ядерной войны свелась почти к нулю. Разве что кто-то нечаянно на кнопку нажмет.

Вот эта самая кнопка и объясняет нам, что США в 1991 году развала СССР никак не хотели. Даже самый антиамерикански настроенный человек, подумав, должен будет согласиться с тем, что вероятность случайного нажатия кнопки стала больше после того, как ушел понятный и предсказуемый Горбачев. Более того, опасность случайного возникновения войны возросла даже не в связи со сменой лидеров, а в связи именно с тем развалом госаппарата, который сопровождал гибель Советского Союза. К власти приходили новые люди. В разных республиках разные. Иногда совершенно случайные. И ядерное оружие могло вообще выйти из-под контроля. Попасть за деньги в руки террористов или бандитов. Кстати, есть целый ряд американских фильмов, в которых сюжет связан именно со стремлением частных лиц захватить контроль над оружием массового поражения, чтобы шантажировать мир. Искусство в данном случае довольно точно отражает реальные страхи.

Поэтому именно в целях собственной безопасности США не хотели распада СССР. А после того как он все же случился, хотели сильной и предсказуемой России, забравшей у других постсоветских стран ядерное оружие. Распространенное представление, будто холодная война обязательно должна была настраивать соперников на схватку друг с другом, вплоть до уничтожения, не выдерживает проверки ни фактами, ни логикой.

Понимать это нам важно не для того, чтобы оправдать Америку. Ей в общем-то на это плевать. Понимать важно, чтобы не повторять ошибок прошлого. Ведь если массы считают, будто СССР развалила Америка, то общество не способно понять реальные причины того, как великая держава на самом деле дошла до полной деградации. И такими массами легко манипулировать. Но если мы не забиваем себе голову всякой чушью, то начинаем понимать, насколько много было проблем в советской политике и экономике. Именно они двигали СССР к гибели.

P.S. 15 января, в 19.00, в конференц-зале Европейского университета в Петербурге (Шпалерная ул., 1) Дмитрий Травин сойдется в споре с одним из героев его книги «Особый путь России: от Достоевского до Кончаловского» – писателем Андреем Столяровым. Вход свободный. Приглашаются все желающие.

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