Остров свободы

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Одно из самых важных событий года — независимый кинофестиваль «Артдокфест» — прошел с успехом, несмотря на отлучение от госфинансирования, запретительные препоны и законодательную ретушь, прежде всего благодаря усилиям его президента Виталия Манского.

Ему продуманно и последовательно мешают, а он продолжает снимать, организовывать фестивали и премии, участвовать в крупнейших смотрах мира.

Его работы демонстрировались более чем на 500 кинофестивалях: в Каннах, Сан-Себастьяно, Роттердаме, Берлине, Амстердаме, Сан-Франциско, Мюнхене… Манский не просто документирует реальность. О чем бы он ни рассказывал: о мифологии умирающей русской деревни («Благодать»), о символической мумии («Тело Ленина»), о фантасмагории будней в закрытой Северной Корее («В лучах восходящего солнца»), об уходящей натуре Острова свободы, которой больше не будет («Родина или смерть»), о своих, ставших чужими («Родные»), об операции «Преемник» («Свидетели Путина») — он снимает кино как личное высказывание. Не объясняет, как жить, а всматривается в сложный мир вокруг. Задает вопросы. В первую очередь, себе.

Если спросить Манского, что дает силы его профессиональному и человеческому упорству идти против течения, он искренне удивится: «Мне кажется, я как раз не иду против течения. Просто у нас перекрыли запрудами нормальное движение воды. Вот она и скапливается. Я не знаю, может быть, это было для чего-то нужно? Но если не прорвать эту плотину с застоявшейся водой, она затопит все вокруг. Для меня очевидна необходимость прорыва плотины. Рано или поздно это случится».