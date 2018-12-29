Соучастником новой газеты оказался сотрудник «Норникеля»: и мы узнали, как весело потратить большие деньги

Традиционно в конце года в компании «Норникель» проходит Новогодний Аукцион Подарков Директора Казначейства. Сотрудники собирают все корпоративные подарки, полученные руководителями департаментов: элитный алкоголь, коллекционные книги, подарочные наборы посуды, пледы, авторские игрушки и все остальное. И распродают их. Себе же.

Это корпоративные подарки, выставленные на аукцион. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Впервые аукцион не вместил всех желающих в переговорной «Норникеля» (приходят друзья, родственники, коллеги из других компаний), и мероприятие провели в кафе на втором этаже Башни «Меркурий» в Москва-Сити.

Аукцион в разгаре. Ведущий — Никита Романович Орлов. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

За вечер собрали 1 миллион 500 тысяч рублей. Поделили поровну и передали сразу же представителям трех благотворительных фондов: - «Вера» , «Подари Жизнь» и «Свято-Софийскому Социальному дому».

«Нас здесь немного. Но мы гражданское общество. И кто, если не мы, сможет что-то изменить?», — говорит ведущий аукциона директор департамента казначейства «Норникеля» Никита Орлов.

С честью отметим, что Никита Романович — соучастник «Новой».

Топ-менеджеры компании участвуют в благотворительном аукционе. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— 15 тысяч — это что, вино?— Нет, это счастье!— Тогда 20!— Продано! Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

После того, как сотрудники фонда «Вера» сказали, что пациентам хосписа «можно все», часть выкупленного алкоголя передавали туда. В этот новый год в хосписе будут пить «Вдову Клико», «Белугу» и другие элитные напитки. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Корпоративный подарок от иностранных партнеров уходит за 10 000 рублей. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Я однажды в овердрафт залез, чтобы на благотворительность передать. И потом такая пруха пошла!», — смеются сотрудники «Норникеля». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Многие подарки были запечатаны и их покупали «вслепую». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Подсчет собранных на благотворительность денег. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Ведущий аукциона Никита Орлов считает деньги, которые ему перевели на карточку. «Мы подарили себе отличное новогоднее настроение – напитки и конфетки с аукциона гораздо вкуснее! Уникальная трансформация сущности: мы пьем – а детям только лучше». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»