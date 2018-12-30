Сеанс связи. VII докфест от «Новой» и «Артдок.Медиа»

Вместе с «Артдок.Медиа» с 3 по 12 января «Новая газета» показывает 10 документальных работ прошлого года, которые заслуживают вашего внимания. Один день — один фильм (с 0:00 — 23:59), все по одной ссылке — на этот материал.

«Век Солженицына». Режиссер Олеся Фокина



3 января

Фильм «Век Солженицына» — не привычный портрет классика, а, скорее, дискуссия, погружение в разноречивую эпоху, с хрустом ломавшую судьбы. Судьбы талантливых — с особенным сладострастием. Но с Солженицыным, глыбой, выдающимся мыслителем, система справиться не сумела.

Об эпохе рассказывают сам Александр Исаевич, его жена Наталья Дмитриевна, а также Искандер, Евгений Водолазкин и Зоя Томашевская.

«От рабства к свободе». Режиссер Аркадий Коган



4 января

История советских отказников через призму биографии председателя Еврейского агентства «Сохнут» Натана Щаранского. В 1977 году Щаранского арестовали по обвинению в шпионаже в пользу США, измене Родине и антисоветской агитации. На протяжении 9 лет его жена — скромная, избегавшая кинокамер девушка — добивалась освобождения политзаключенного.

Фильм Когана — своего рода машина времени: уносимся в советскую эпоху с ее необъяснимыми устоями, чувством страха, незащищенностью перед системой. Особенно если ты «инвалид пятой группы».

«Еда по-советски». Режиссер Борис Караджев



5 января

Прошло уже более четверти века, как распался Советский Союз. Противоречивые отголоски, эхо этого обрушения ощущаем до сих пор и, наверное, будем ощущать еще долго. Но осталось немногое, что по-прежнему объединяет нас — бывших граждан бывшей империи, куда бы ни занесла судьба — советская еда, абсолютно уникальный социокультурный феномен советской истории и советской жизни. О ней и пойдет речь в фильме…

А начнется все с «шубы», бутерброда с икрой, яйца под майонезом, ну и разумеется, борща со сметной и пампушками. Для кого-то просто еда, для других образ жизни.

Советская кухня как социальный институт связан со всеми политическими экономическими процессами в обществе. Любопытно следить, как среди идей беззаветного служения партии и народу, возникает неожиданная идея изобилия. Пусть даже гипотетического. Как же на эту идею работало отечественное кино? Изобретательно и продуманно.

«Коля как зеркало русской революции». Режиссер Александр Зубовленко



6 января

Зубовленко своего героя словно выхватил из толпы демонстрантов. Его Коля идет в революцию с только что одолженным флагом России. Тут же папа звонит ему: «Никого не провоцируй!» «Я и не провоцирую», — отвечает улыбчивый Коля.

Он не слишком подкован с точки зрения идеологии. Совмещает несовместимое: правый радикализм и левый. Он мечтает: здорово было бы возглавить собственную политическую партию, движение «против всего плохого». Коля ради «всего хорошего» болтается по улицам, встречает знакомых и незнакомых. В его руках плюшевая уточка. Коля идет-шагает по Москве, болтает со случайными прохожими. Один из них назовет его «размазанным противоречием», рассмотрев едва ли не целое поколение. Он и есть «нигилист-отрицала», «размазанное противоречие», он в поиске. Молод, жизнерадостен, обаятелен. Прежде чем изменить мир, он хочет его рассмотреть.

«Последнее фото». Режиссер Егор Севастьянов



7 января

Реальная история человека, обнаружившего в Германии захоронение деда, ушедшего в 1941 году мальчиком на фронт и погибшего в фашистском лагере для военнопленных. Внук увидит последнее прижизненное фото юного деда, сделанное в лагере.

Здесь теперь так красиво: солнечные лужайки у лесного берега. Следов от лагеря практически не осталось, только музей и захоронения с глиняными табличками. Нацисты выделили участок для захоронения на 1000 тел, а лежат здесь десятки тысяч. Уже в июле 1941-го сюда приходили составы, набитые советскими военнопленными. По 400 человек умирали ежедневно. Деревья были обглоданы на три километра вокруг.

Советские военнопленные до сих пор не признаны группой жертв фашистского режима. Многие из нацистов, «работавших» здесь, избежали наказания, другим дали короткие сроки. Историк Петер Ванинген рассказывает, что довольно долго в школьных учебниках про Вторую мировую войну была лишь маленькая главка, дабы не травмировать учеников.

«Наш новый президент». Режиссер Максим Поздоровкин



8 января

Картина о Трампе снята сквозь призму российской медиакампании в поддержку американского президента. Не только политики, но и рядовые американцы были взволнованы «русским следом» в президентских выборах. Тем более что прозрачность превращается в уязвимость, а fake news берут плацдарм за плацдармом.

Фильм Максима Поздоровкина — сатирическое попурри из российских теленовостей, роликов YouTube и случайных видео, сделанных в останкинских коридорах.

«Миссия». Режиссер Клавдия Бершадская



9 января

Бизнесмены из Украины едут в Кению помогать голодному племени Туркана. Здесь «богачи» едят два раза в день, обычные же дети и взрослые примерно раз в два-три дня. Герой фильма — Володя. Он с семьей поселился на землях первобытного племени, пытаясь сделать жизнь этих людей хоть немного легче. У него дети, жена красавица. К Володе приезжают друзья и знакомые с далеких земель бывшего СССР. Помогая финансами и регулярно нанося короткие визиты, благодетели чувствуют духовную сопричастность, относясь при этом к жизни местного народа как к небывалому аттракциону. И представьте себе, как «Червона рута» звучит в Африке. Свежо, весело. И драматично.

«Восточный фронт». Режиссер Андрей Осипов



10 января

Киношные чиновники встретили эту картину в штыки. Рассказывает Виталий Манский: «Фильм, построенный на хронике Германии 1930–50-х, показывает, как менялось немецкое общество по мере его погружения в войну на Восточном фронте. В Министерстве культуры авторам сказали примерно следующее: «Эти аллюзии могут быть неправильно истолкованы, а мы поставлены над неразумными художниками и совсем уже неразумными зрителями, чтобы никаких двух толкований не допускать. И дабы наладить, так сказать, процесс коммуникации вашего творчества с нашим населением, мы вам пойдем навстречу. У нас для этого есть Военно-историческое общество, которое совершенно бесплатно, просто из любви к вам, искусству и зрителю напишет истолковывающий все это текст. Вы его положите на фильм, на том и порешим».

Автор принял условия министерства. Военно-историческое общество написало 32 страницы текста, которые Осипов и положил на фильм, показанный на главном российском фестивале документального кино (в Екатеринбурге) по версии Министерства культуры и Союза кинематографистов Михалкова. Там он назывался «Другая война». Мы, уважая право автора на высказывание, показываем оригинальную версию фильма.

«Курс молодого шамана». Режиссер Светлана Стасенко



11 января

Это история странной дружбы тувинского шамана Чочагара и психолога из американского Портленда Алекса, который вздумал изучить шаманские практики, открыть свой Третий Глаз, «приоткрыть закрытую голову». Совместное путешествие по Местам Силы навсегда изменит их жизнь…

Документальная комедия, замешанная на абсурде нашей постсоветской жизни и нашей вековечной тяги к волшебству.

Начинается с обряда шаманского бдения: колокольчик, костер, корона, люди сидят вокруг, внимают. Потом возникнет точная калькуляция: «У нас три гадания и два очищения». Сколько стоит справка или удостоверение настоящего шамана, узнаете из фильма.

На протяжении 70 лет советской власти традиция шаманизма в Тувинской республике была заморожена. И люди, которые сегодня называют себя (или в самом деле, являются) шаманами, в прошлой жизни были зоотехниками, учителями, партработниками. Работали на местном асбестовом заводе. А одна тетенька раньше, до шаманизма, была майором внутренней службы. Светлана Стасенко говорит, что сейчас все они «попали в ситуацию рынка, и что с этим рынком делать, ни они, ни мы не знаем.

«Детство, лето и война». Режиссеры: Александр Расторгуев и Максим Пахомов. Фильм снят в рамках проекта «Признаки Жизни» на «Радио Свобода»



12 января

Сорежиссеры Александр Расторгуев и Максим Пахомов фиксируют на камеру новые веяния времени: как детей учат родину любить… с автоматами в руках. Расторгуев никогда не отводил взгляда от волнующей его темы. На этот раз его внимание привлекли

распространяющиеся по всей стране идеи православно-патриотического

милитаризма. Александр Расторгуев погиб этим летом в ЦАР во время съемок документального расследования о «ЧВК Вагнера».