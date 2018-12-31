В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Главное

Взрыв произошел около 6 часов утра (04:00 мск) в десятиэтажном доме по адресу улица Карла Маркса, 164/2. В результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры одного из 12 подъездов. Повреждения получили 48 квартир, в которых проживали 110 человек.

Видео с места взрыва бытового газа в Магнитогорске https://t.co/qgGwjhscn9 pic.twitter.com/nQfbgY16Tg — RT на русском (@RT_russian) December 31, 2018

«Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)», – сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Позже мэр Магнитогорска Сергей Бердников уточнил, что неизвестна судьба 38 человек. «Это относительно прописанных, кто по факту там находился - это трудно сказать. Мы сейчас занимаемся уточнением», — цитирует Бердникова ТАСС.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации, губернатор планирует объявить в регионе траур. На месте обрушения продолжаются спасательные работы.

По словам губернатора, без жилья после взрыва остались 300 человек, всего в доме проживали 1,1 тысячи человек. Он пообещал купить квартиры тем, чье жилье пострадало от взрыва.

Справка Дом, в котором произошло обрушение, — один из самых крупных в Магнитогорске. В нем 10 этажей и 12 подъездов, 623 квартиры. Всего в доме живет около 1100 человек. Дом был построен в 1973 году. Обслуживающая здание управляющая компания — ООО «Управляющая компания „ТЖХ г. Магнитогорска“» — также одна из крупнейших в городе. По данным «Интерфакс-Спарк», выручка компании в 2017 году составляла 220 млн рублей, а чистая прибыль — 3,5 млн рублей. Под управлением компании —222 дома в Магнитогорске.

Местное МВД заявило, что всем, кто потерял документы, восстановят их в приоритетном порядке.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Официальный представитель СК Светлана Петренко сказала, что приоритетной причиной взрыва считают взрыв бытового газа. Эту же версию рассматривают в ФСБ.

В ООО «Управляющая компания „ТЖХ г. Магнитогорска“», которая обслуживает обрушившийся дом, начались обыски. Впрочем, по информации Znak.com, силовики сегодня провели обыски в еще двух газовых компаниях. Первая — магнитогорский филиал ОАО «Газпром Газораспределение Челябинск». Она отвечает за внутридомовое газовое оборудование. Компания последний раз проводила осмотр в доме 30 марта 2018 года.

Еще одна компания, в которой прошли оперативные мероприятия — ООО «Магнитогорск ГазСтрой». С чем связаны обыски в ней, не уточняется.

Жители Магнитогорска предлагают помощь пострадавшим в результате взрыва. В городском сообществе «Черное и Белое Магнитогорск» жительница города Светлана Койнова предложила разместить у себя одного взрослого человека с двумя детьми. Другие жители города также активно предлашают пострадавшим поселиться у себя.

Многие сообщают, что везут в пункт помощи пострадавшим, который находится в здании школы 14, воду и продовольствие. Люди также интересуются списком вещей, необходимых жильцам обрушившихся квартир.

В то же время в Магнитогорском филиале Челябинской областной станции переливания крови заявляют, что пока врачам хватает имеющихся запасов гемокомпонентов для переливания.

В социальных сетях магнитогорцы сообщают, что и в других домах в городе есть проблемы с газом.

«По адресу: улица. Октябрьская д.12, в подъезде 5, часто замечал запах газа между первым и вторым этажами, там где трубы входят в дом. Вызывал аварийную службу уже, как минимум три раза. Они приезжают, проверяют, наматывают на трубу паклю и все. Проходит время, запах появляется вновь», — пишет местный житель Александр Чеботарев.

В то же время многие магнитогорцы утверждают, что под видом сотрудников газовых компаний, желающих проверить газобезопасность, по квартирам часто ходят мошенники. Поэтому люди зачастую не открывают дверь газовикам и те не получают полной информации о состоянии газовых коммуникаций.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области / РИА Новости

Завалы на месте трагедии разбирают 1,3 тысячи человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. «Для ликвидации привлечено более 1 300 человек и 200 единиц техники», — заявил он. Работы осложняются из-за холода и угрозы дальнейшего обрушения дома, заявили в МЧС.

Мэрия Магнитогорска открыла счет для перечисления средств пострадавшим. Реквизиты опубликованы на сайте администрации города. Из областного бюджета семьям погибших будет выплачено по 100 000 рублей, семьям пострадавших — по 50 000 рублей, утверждают в мэрии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области / ТАСС

В это же время в социальных сетях магнитогорцы сообщают об активизации мошенников, сообщает корреспондент «Новой». Люди, не являющиеся фигурами, известными в городе, предлагают переводить деньги для пострадавших на свои личные карты. Часто сообщения приходят с аккаунтов, с явно вымышленными именами. Предложения мошенники рассылают в личные сообщения участникам городских сообществ в соцсетях. Снятие денег обещают производить в прямом эфире Instagram, не указывая при этом адресов своих страниц в этой соцсети.

В Магнитогорск прибыл Владимир Путин. Президент прилетел в город из Сочи. Известно также о том, что ранее в Магнитогорск из Москвы прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский находится на месте происшествия с утра 31 декабря.

Вслед за Владимиром Путиным в Магнитогорск вылетел председатель СКР Александр Бастрыкин. Президент в настоящий момент уже провел совещание оперативного штаба на месте ЧП и выехал в больницу к пострадавшим.