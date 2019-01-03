США перевоспитают «вора в законе» Раждена Питерского

В Нью-Йорке приговорен к 45 годам тюрьмы 41-летний «вор в законе» Ражден Шулая, он же Ражден Питерский, он же Рома. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Томас Адамс характеризовал щуплого Шулаю как «главного босса восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США» и потребовал для него 65 лет лишения свободы. Судебный отдел надзора, который готовит судьям рекомендации по приговорам, заключил, что Шулае вообще полагается пожизненный срок.

Федеральная судья Лоретта Преска, казалось, была солидарна с этими рекомендациями, поскольку заметила перед вынесением приговора, что Шулая явно не испытывает раскаяния и вряд ли исправится в тюрьме, поэтому единственный способ оградить от него общество — это продержать его там как можно дольше (буквально incapacitate).

Тем не менее, приговор ограничили 45 годами. Это один из самых суровых вердиктов, вынесенных россиянам федеральными судами США не за убийство. До этого по крайней мере два выходца из СНГ (Юрий Михель и Юриус Кадамовас) были приговорены в Калифорнии к смертой казни за 5 жутких убийств, и еще двое (Василий Ермихин и Александр Носов) получили пожизненный срок за убийство боксера Сергея Кобозева.

В деле группровки Шулаи эпизод с попыткой заказного убийства тоже был, но к нему сам Шулая отношения не имел да и был инсценирован ФБР с помощью тайного осведомителя, который в суде показаний не давал и поэтому остался безымянным.

Из шулаевского срока по закону будет вычтено около 15% за минимально примерное поведение, так что

Шулая выйдет на свободу, когда ему будет под 80, и будет депортирован в Россию, которую он покинул в 2010 году.

Ражден Шулая (Ражден Питерский). Фото: материалы дела, прокуратура Нью Йорка

Однажды в бильярдной

По словам прокуроров, 2010—2013 годы Шулая провел в Европе — в частности, в Германии, и был коронован в воры то и в Италии, то ли на Кипре.

В 2014 году, вскоре после прибытия в США, Шулая вступил в первую из нескольких конфронтаций с соперничающей группировкой, состоявшей в основном из армян.

Сопровождаемый своими 20 приближенными, которые потом дадут против него показания на суде, Шулая явился в бруклинскую биллиардную и сцепился с «братками». Тех было меньше. К тому же у Шулаи и его команды были при себе 4 «ствола».

Люди Шулаи отлупили армян киями и оттащили в офис на второй этаж, где Шулая, размахивая оружием, громко зачитал им «лекцию». Он вообще любил читать провинившимся многочасовые нотации, иногда сопровождавшимися ударами по лицу, которые наносил либо сам Шулая, либо его правая рука Автандил Хурцидзе.

Провинившийся во время экзекуции стоял с руками за спиной и терпеливо сносил удары. Присяжным показали несколько таких сцен на видео.

После потасовки Шулая окрысился на собственного племянника и избил его в том же офисе пистолетом, а потом напал на члена своей преступной организации Николоза Джикию, обвинив его в том, что тот забрал часы у одного из поверженных соперников.

Ссора и мир с Пельменем

Продолжая перечень насильственных актов, прокуроры описывают сцену в русском ресторане, где Шулая и его сообщники встретились в 2015 году с Алексеем Цветковым по кличке Пельмень (Цветков уже осужден и сам дожидается приговора).

Среди прочего, Цветков торговал наркотиками и должен был делиться прибылью с Шулаей как с «крышей».

Шулая налетел на Цветкова в туалете, обвинил его в сокрытии доходов от наркотиков и несколько раз ударил по лицу.

Во время экзекуции Чаганава стоял слева от Шулаи с ножом в правой руке, показал на процессе тайный осведомитель.

Пельмень, у которого, в отличие от Шулаи, выколоты на ключицах воровские звезды, обиду долго не держал. Некоторое время спустя он посетил день рождения Шулаи, который справляли в ресторане «Романофф», бывшем «Распутине». Шулая был в рубашке с рисунком из восьмиконечных звезд, выглядевшие как воровские. На суде прокуратура предъявила присяжным фотографию, на которой Шулая в этой рубашке и Пельмень были изображены вместе. Пельмень преподнес ему в тот вечер внушительного вида арбалет с оптическим прицелом.

Ограбления «взломщика казино»

Летом прошлого года Шулая сотоварищи взял курс на Лос-Анджелес, где у него была «стрелка» с вором в законе Арменом Казаряном, лидером местной группировки.

По дороге Шулая заехал в Лас-Вегас — у «братков» была информация, что туда приехал российский хакер, у которого имелись программы для обмана игорных автоматов.

Шулая расчитывал заработать на этих аферах «миллионы или миллиарды долларов».

Люди Шулаи нашли хакера в одном из казино, сказались секьюрити и отвели в номер отеля к Шулае, который долго его не выпускал и в конце концов вынудил сгрузить искомые программы и коды с помощью специально купленных роутеров. Похищенного отпустили с миром, а Шулая был арестован в Лас-Вегасе, и отношения с вором Казаряном так и остались невыясненными.

Описания подобных эпизодов занимают десятки страниц, они подкрепляются прослушками, видеозаписями (в том числе из собственного мобильника Шулаи) и показаниями тайных осведомителей, поэтому Шулая поступил опрометчиво, когда отказался от предложения получить всего лишь 20 лет в обмен на признание себя виновным. Зато все арестованные члены его бригады виновными в обмен на смягчение приговора себя признали.

Перед присяжными предстали лишь Шулая и его правая рука, бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Хурцидзе, чье имя особенно тяжело дается американцам. Судья Преска не надеялась произнести его правильно и поэтому говорила по букавам: K-H-U-R-T-S-I-D-Z-E.

Безвременная смерть Бондо

Процесс Шулаи и Хурцидзе длился всего две недели и закончился обвинительным вердиктом.

Хурцидзе получил 10 лет, Шулая же изо всех сил оттягивал дату вынесения приговора, все больше настраивая против себя людей, от которых зависела его судьба.

Он засыпал суд бесконечными ходатайствами, написанными на подозрительно грамотном английском языке и явно отправленными не из бруклинской федеральной тюрьмы MDC, в которой он содержался.

Под конец процесса Шулая стал поливать грязью своего верного адвоката Энтони Секутти, который успел развить бурную деятельность: съездил с благословения суда в Санкт-Петербург, опросил учителей Шулаи, его юную дочь, мать и друзей и вернулся со слезными историями о тяжелом детстве и юности своего подзашитного, которого в 12 лет похитили за выкуп, а в 28 — ранили выстрелом.

Особенно трогательными были рассказы адвоката о невзгодах Бондо Шулаи, отца осужденнного, который был одним из зачинателей кооперативного движения в северной столице России, владел там кафе «Хачапури» и неоднократно подвергался наездам рэкетиров. По словам Секутти, безвременная смерть Бондо была главным фактором, толкнувшим его сына на преступную дорогу.

Судья в своей заключительной речи парировала, что Шулая по сути «подражал мучителям собственного отца».

За день до вынесения приговора судья получила письмо от бруклинского адвоката Игоря Наймана, который извещал ее, что Шулая только что нанял его своим зашитником, называл Секутти «бывшим адвокатом» Шулаи и просил в очередной раз отложить церемонию, поскольку ему предстоят в этот день похороны родственника.

На приговоре маленький лысый Найман сидел по правую руку от Шулаи, оживленно беседовал с ним по-русски и на чистом английском языке просил судью перенести приговор на месяц и провести еше одно слушание дела.

Судья отказала и предложили Шулае сказать последнее слово.

Тот начал подниматься с места, но слева к нему бросился Секутти, который заклинал его ничего не говорить. В кои-то веки Шулая его послушал и ограничился словами: «Я не знаю, что сказать. Спасибо!».

Молодой бородатый Секутти принес на оглашение приговора две книги: «Красную мафию» Роберта Фридмана и «Воры» Марка Галеотти. Первая, по его словам, изображала воров в законе в зловещем свете, в каком изображает прокуратура и Шулаю. На самом деле воры в последние годы претерпели эволюцию, которая описана в книге Галеотти, доказывал адвокат.

Он называл Шулаю «фейковым вором» и «любителем», который никак не тянет на 65 лет тюрьмы, поскольку в его деле нет ни трупов, ни килограммов кокаина, а есть лишь три «к»: контрабанда, аферы в казино и подпольные карточные игры.

Притом, по словам адвоката, преступная деятельность группировки финансировалась ФБР, которое подослало к Шулае своего матерого агента.

Агент под псевднимом «Слава» действительно снабжал Шулаю товарным количеством якобы контрабандных сигарет. ФБР честно покупало их у производителей и отдавало агенту, который в общей сложности продал Шулае по дешевке или просто подарил ему 5 тысяч коробок по 12 тысяч сигарет в каждой. Шулая выгодно ими торговал, финансируя этими барышами свои преступные предприятия.

Прокурор Адамс парировал, что Шулая начал промышлять криминалом задолго до того, как ФБР свело его со своим агентом.

Судья не только упекла Шулаю на 45 лет, но и распорядилась изъять у него в доход государства 2 169 270 долларов и приказала ему выплатить компенсацию в сумме 550 тысяч долларов инвалиду, которого обкрадывала и делилась с Шулаей его сообщница Назо Гаприндашвили, работавшая у потерпевшего сиделкой.