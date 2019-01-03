Взрыв и обрушение дома в Магнитогорске

обновлено
«Гарантируем, больше людей нет». Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 39 погибших. МЧС завершило поисковую операцию
В ночь на 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома номер 164/2 — по официальной версии, вследствие взрыва бытового газа. По свидетельствам очевидцев и тех, кто успел спастись, между взрывом и началом обрушения прошло некоторое время, поэтому часть людей смогла выбраться самостоятельно.
По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже около шести часов утра по местному времени (04:00 мск), а разрушенными в итоге оказались 48 квартир, в которых проживало от 110 до 120 человек. В первые часы удалось обнаружить четверых погибших, однако еще до разбора завалов стало понятно, что количество жертв будет гораздо большим: к вечеру 31 декабря был составлен список жильцов подъезда, которые не выходили на связь — таких оказалось 40 человек.
Вечером 31 декабря в Магнитогорск в экстренном порядке прибыл президент Владимир Путин. Он посетил больницу, в которой находились раненые, а также побывал на месте самого обрушения. Путин поручил создать комиссию по расследованию взрыва под руководством главы СК Александра Бастрыкина (тот приехал днем позже), а также предложил россиянам помянуть погибших за новогодним столом. В новогоднем обращении президента ничего о трагедии сказано не было, некоторых это удивило — но обращение президента записывают заранее.
Спасательные работы продолжались всю новогоднюю ночь и в последующие дни, однако несколько раз приостанавливались из-за угрозы дальнейшего обрушения дома. Впрочем, несмотря на это, некоторые жильцы пытались вернуться в свои квартиры. Большая часть людей из дома была размещена в здании близлежащей школы, в самом доме отключили газоснабжение.
1 января, когда температура воздуха опустилась до -20 градусов, шансы найти выживших под завалами стали минимальными. Поэтому настоящим чудом оказалось спасение 11-месячного мальчика Вани Фокина. Его отец надел спецовку и пробрался к спасательному отряду, указав, где нужно искать его сына. Вся техника была остановлена, а из-под завалов раздался детский плач. Пока спасатели добирались до мальчика, тепло поддерживалось с помощью специальной пушки. В результате маленький мальчик, которого спасло то, что он был укутан и находился в детской кроватке, с различными травмами был доставлен в Москву — сейчас его жизнь, несмотря на тяжелое состояние, находится, по словам врачей, вне опасности.
На чудесное спасение Вани Фокина откликнулись соцсети — флешмобом со словами поддержки ребенку, а об истории мальчика рассказали в прямом эфире шоу «Голос» на Первом канале. У людей появилась надежда на то, что, возможно, под завалами остаются еще живые люди.
К сожалению, спасти никого из людей больше не удалось, и счет погибших к вечеру 2 января увеличился до 31 человека, а к утру 3 января — до 38 человек. Среди них — шестеро детей.
На этом фоне макабрической новостью смотрелось известие о том, что спасателям удалось спасти из-под завалов живых попугайчика и котенка — агентства ставили их в один ряд со сводками МЧС.
Вечером 1 января неподалеку от места трагедии взорвалась маршрутка, в результате погибли три человека. Официальной версией была названа неисправность газового баллона, однако в СМИ и социальных сетях быстро распространилось убеждение, что и обрушение дома, и сгоревшая маршрутка — следствие террористических атак. Официальные власти твердо стоят на своем: это не связанные между собой вещи, и криминальной составляющей в них нет. Следов взрывчатки при первом изучении завалов также не обнаружено.
2 января был объявлен в Челябинской области днем траура.
Утром 3 января жильцам уцелевших подъездов позволили зайти в дома за своими вещами: по одному человеку из квартиры, не больше четырех жильцов за один заход. Каждого из них должны сопровождать сотрудники спасательных служб.
Еще до окончания спасательных работ в управляющей компании, обслуживающей дом, начались обыски и выемки документов. Известно, что в последний раз газовое оборудование в доме проверялось в марте 2018 года: тогда неисправностей найдено не было.
Утром 3 января на месте обрушения дома был задержан мужчина: региональное МВД называет его «подозреваемым в совершении тяжкого преступления»; региональные СМИ называют его «мародером».
Дальнейшая судьба дома пока неизвестна, однако есть вероятность, что соседние с эпицентром взрыва подъезды также будут снесены из-за конструктивных дефектов, вызванных обрушением.