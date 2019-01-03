Взрыв и обрушение дома в Магнитогорске

Фото: РИА Новости

В ночь на 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома номер 164/2 — по официальной версии, вследствие взрыва бытового газа. По свидетельствам очевидцев и тех, кто успел спастись, между взрывом и началом обрушения прошло некоторое время, поэтому часть людей смогла выбраться самостоятельно.

Фото: РИА Новости

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже около шести часов утра по местному времени (04:00 мск), а разрушенными в итоге оказались 48 квартир, в которых проживало от 110 до 120 человек. В первые часы удалось обнаружить четверых погибших, однако еще до разбора завалов стало понятно, что количество жертв будет гораздо большим: к вечеру 31 декабря был составлен список жильцов подъезда, которые не выходили на связь — таких оказалось 40 человек.

Президент Владимир Путин на совещании в штабе МЧС. За столом мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр здравоохранения Вероника Скворцова и полпред Николай Цуканов. Фото: РИА Новости

Спецтехника МЧС и штаб службы во дворе по улице Карла Маркса. Фото: РИА Новости

Вечером 31 декабря в Магнитогорск в экстренном порядке прибыл президент Владимир Путин. Он посетил больницу, в которой находились раненые, а также побывал на месте самого обрушения. Путин поручил создать комиссию по расследованию взрыва под руководством главы СК Александра Бастрыкина (тот приехал днем позже), а также предложил россиянам помянуть погибших за новогодним столом. В новогоднем обращении президента ничего о трагедии сказано не было, некоторых это удивило — но обращение президента записывают заранее.

Фото: РИА Новости

Спасательные работы продолжались всю новогоднюю ночь и в последующие дни, однако несколько раз приостанавливались из-за угрозы дальнейшего обрушения дома. Впрочем, несмотря на это, некоторые жильцы пытались вернуться в свои квартиры. Большая часть людей из дома была размещена в здании близлежащей школы, в самом доме отключили газоснабжение.

Школа, где временно разместились жильцы дома по улице Карла Маркса. Фото: РИА Новости

Вещи для пострадавших в трагедии. Фото: РИА Новости

С жильцами работали психологи МЧС. Фото: РИА Новости

Вещи для пострадавших в трагедии. Фото: РИА Новости

1 января, когда температура воздуха опустилась до -20 градусов, шансы найти выживших под завалами стали минимальными. Поэтому настоящим чудом оказалось спасение 11-месячного мальчика Вани Фокина. Его отец надел спецовку и пробрался к спасательному отряду, указав, где нужно искать его сына. Вся техника была остановлена, а из-под завалов раздался детский плач. Пока спасатели добирались до мальчика, тепло поддерживалось с помощью специальной пушки. В результате маленький мальчик, которого спасло то, что он был укутан и находился в детской кроватке, с различными травмами был доставлен в Москву — сейчас его жизнь, несмотря на тяжелое состояние, находится, по словам врачей, вне опасности.

Спасатели вытаскивают 11-месячного Ваню Фокина из-под завалов. Фото: РИА Новости

Под наблюдением врачей ребенка вывезли в госпиталь в Москву. Фото: РИА Новости

На чудесное спасение Вани Фокина откликнулись соцсети — флешмобом со словами поддержки ребенку, а об истории мальчика рассказали в прямом эфире шоу «Голос» на Первом канале. У людей появилась надежда на то, что, возможно, под завалами остаются еще живые люди.

Собака кинологической службы МЧС. Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Мемориал во дворе обрушевшегося жилого дома. Фото: РИА Новости

Мемориал у дома. Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

К сожалению, спасти никого из людей больше не удалось, и счет погибших к вечеру 2 января увеличился до 31 человека, а к утру 3 января — до 38 человек. Среди них — шестеро детей.

На этом фоне макабрической новостью смотрелось известие о том, что спасателям удалось спасти из-под завалов живых попугайчика и котенка — агентства ставили их в один ряд со сводками МЧС.

Вечером 1 января неподалеку от места трагедии взорвалась маршрутка, в результате погибли три человека. Официальной версией была названа неисправность газового баллона, однако в СМИ и социальных сетях быстро распространилось убеждение, что и обрушение дома, и сгоревшая маршрутка — следствие террористических атак. Официальные власти твердо стоят на своем: это не связанные между собой вещи, и криминальной составляющей в них нет. Следов взрывчатки при первом изучении завалов также не обнаружено.

Эвакуация сгоревшей газели 2 января. В результате пожара сгорели три пассажира маршрутки. Фото: сообщество «Магнитогорск на дорогах» / Вконтакте

2 января был объявлен в Челябинской области днем траура.

Траур. Государственный флаг приспущен над зданием администрации Челябинской области. Фото: РИА Новости

Траур. У здания обладминистрации. Фото: РИА Новости

Утром 3 января жильцам уцелевших подъездов позволили зайти в дома за своими вещами: по одному человеку из квартиры, не больше четырех жильцов за один заход. Каждого из них должны сопровождать сотрудники спасательных служб.

Еще до окончания спасательных работ в управляющей компании, обслуживающей дом, начались обыски и выемки документов. Известно, что в последний раз газовое оборудование в доме проверялось в марте 2018 года: тогда неисправностей найдено не было.

Спецтехника и спасатели на месте трагедии. Фото: РИА Новости

Полевой штаб МЧС около обрушевшегося дома. Фото: РИА Новости

Утром 3 января на месте обрушения дома был задержан мужчина: региональное МВД называет его «подозреваемым в совершении тяжкого преступления»; региональные СМИ называют его «мародером».

Дальнейшая судьба дома пока неизвестна, однако есть вероятность, что соседние с эпицентром взрыва подъезды также будут снесены из-за конструктивных дефектов, вызванных обрушением.

Спецтехника разрушает соседние квартиры, чтобы устранить опасность дальнейего обрушения во время спасательных работ. Фото: РИА Новости

Губернатор Брис Дубровский в палате у жительницы, пострадавшей в трагедии 31 декабря. Фото: РИА Новости