Если б наши были финнами…

На молодежном чемпионате мира по хоккею сборной России боевого духа и таланта хватило на шесть победных матчей. Кроме одного проигранного. А сильнейшей стала команда, которую в упор не видел ни один эксперт.

Если бы не новогодние каникулы, вряд ли любители хоккея смогли бы проводить у телеэкрана по нескольку ночных часов едва ли не каждые сутки. С этой точки зрения у российских болельщиков было большое преимущество перед европейцами, у которых длинных новогодних праздников не бывает в принципе. А для нас ночные хоккейные часы разочарований почти не принесли, исключая предпоследнюю ночь, когда проходили полуфиналы.

Молодежный чемпионат мира постепенно становится для россиян турниром, который свободно конкурирует с взрослым мировым чемпионатом. А по мнению североамериканцев, молодежный давно его опережает чуть ли не по всем параметрам. С этим можно, конечно, поспорить, но качество драйва чуть ли не в каждой встрече действительно намного выше у молодых. А еще здесь давно уже нет железного фаворита — притом что круг претендующих на медали команд, как и во взрослом хоккее, абсолютно тот же.

Просто финская сборная в качестве будущего чемпиона нынче не рассматривалась никем. Как многие считали, весь свой звездный ресурс финны выработали в 2014-м и особенно в 2016-м, когда их золотую команду представляли сразу несколько будущих звезд мирового хоккея. Сейчас форвардов уровня Патрика Лайне, Ессе Пульюярви или Себастьяна Ахо среди подопечных 38-летнего Юсси Ахокаса не было и в помине. Два поражения на групповом этапе только подтвердили прогнозы. Но, как скажет голкипер финской сборной Юкка-Пекка Луукконен, «наше сознание изменилось» после победного четвертьфинала с Канадой

Может быть, это был самый драматичный матч всего чемпионата, когда несомненный и стопроцентный фаворит пропустил ответную шайбу за несколько секунд до сирены.

Уже в овертайме хозяева получили право на штрафной бросок, не реализовали его, и были наказаны еще одной разящей контратакой финнов. На крыло команда встала, когда подвигов от нее уже не ждали. Канаду на домашнем турнире впервые оставили без медалей.

Конечно, за финнов стоило поболеть и в финале, где против них выходил фаворит номер два, за которого был почти весь зал. Сборная США накануне преодолела главный барьер в лице сборной России и готовилась разорвать «случайного» финалиста примерно так же, как на групповой стадии. Но на другой стороне площадки были уже другие финны — мощная и сплоченная команда, которой сам черт не брат.

Встретились две сборные, принципы подготовки и формирования которых уже много лет разные, но равно эффективные. Американцы ведут каждый возраст аккуратно и системно, на каком-то этапе включая сборную команду в юниорскую лигу. Финны к подобным экспериментам не прибегают, зато своих звездочек с юного возраста бросают в горнило взрослого хоккея.

Опыт сказал свое слово — финны долго вели в счете. Сказала свое слово и сыгранность — сборная США, пусть и не без труда, ликвидировала в третьем периоде разрыв в две шайбы. Но точка все же оказалась за сборной Финляндии. Символично, что поставил ее за полторы минуты до сирены 17-летний форвард Каапо Какко, который выгрыз шайбу на пятачке и отправил ее в короткий золотой полет. За этих ребят можно было порадоваться, и не беспокоиться — они, может быть, не будут топовыми хоккеистами, но будут востребованы не только финской лигой.

Россияне, накануне выигравшие матч за третье место у сенсационных швейцарцев, могли только кусать локти и представлять себя на месте финских сверстников. У Валерия Брагина под рукой была, пожалуй, самая ровная со времени последней победы («чудо в Баффало-2011» еще не забыто) команда. Она не собиралась так системно, как американская. У нее не было такого опыта, какой предоставляют своим пацанам финны. То есть у нее изначально не было базовых козырей. Но боевого духа и таланта хватило на шесть победных матчей. Кроме одного проигранного.

…Валерий Брагин после феерической победы в Баффало-2011 в финале над канадцами и серебра следующего чемпионата предпринимал попытку вернуться к карьере клубного тренера, но она оказалась неудачной. Брагин вернулся к работе с «молодежкой», и к началу турнира в Ванкувере на его счету было одно золото, три серебра и одна бронза. За десять последних лет вне медальной зоны россияне оказались всего один раз, и именно при Брагине в прошлом году. Неудача ничуть не поколебала его авторитета, но сейчас общественность ждала не просто подтверждения стабильно высокого уровня, а ни больше ни меньше как повторения чуда в Баффало.

Валерий Брагин на матче «Россия — Швейцария». Фото: РИА Новости

Способна ли была эта команда на то, что сделали «за нее» финны, то есть на кураже и вдохновении вытащить главный матч? Скорее нет, чем да. То, что она может дожать, дотерпеть, сыграть эффективно, а где-то и эффектно, доказали шесть матчей, венцом которых стала ключевая и последняя игра группового этапа с Канадой. Она породила большие надежды для россиян и стала предвестием огромного разочарования для хозяев. Победитель выходил на объективно слабейшую из участников плей-офф сборную Словакии, а проигравший должен был встретиться с финнами.

То, что Валерий Брагин при формировании сборной игроку креативному всегда предпочтет надежного и более командного, ясно уже давно. Вот и сейчас стратегия сработала в игре с канадцами, которая, особенно в концовке, потребовала самоотверженности и терпения, чего у команды оказалось в избытке. Но уже в полуфинале, когда системные и резкие американцы перекрыли кислород ведущему звену сборной России, подхватить порыв оказалось некому.

Тут-то многие и вспомнили, что уже в канун чемпионата Брагин отказался от услуг двух самых ярких форвардов, зажигающих в юниорской лиге Квебека, — Ивана Чеховича и Александра Хованова.

Американцам, которые едва отбились от сумасшедших атак россиян в конце второго и начале третьего периода, в концовке не пришлось прилагать каких-то сверхусилий, чтобы обезопасить свои ворота. Потому что ведущее звено Клим Костин — Виталий Кравцов — Григорий Денисенко наелось так, что едва передвигало ноги — и при этом тренер почти не убирал его со льда.

Капитан молодежной сброной России Клим Костин после победы над Швейцарией. Фото: РИА Новости

Да, не засчитали шайбу, которая влетела в ворота Кейдена Примо от конька Никиты Шашкова, — но к канадско-шведской судейской бригаде претензий нет и быть не может, они руководствовались скорректированными правилами Международной федерации хоккея. Да, россиянам чудовищно не повезло, когда Ивану Муранову каких-то сантиметров не хватило, чтобы задеть прыгавшую за спиной голкипера по ленточке шайбу. Да, один только «тракторист» Виталий Кравцов имел минимум три голевых момента. Да, сборная России достойна была лучшей участи, но разве не то же самое могут сказать о себе канадцы или те же шведы?

Нет, чтобы побеждать сейчас на уровне молодежного чемпионата мира, мало быть сыгранным и обученным, мало иметь в своем составе почти сложившихся звезд — надо в самый нужный момент включать дополнительные эмоции и силы именно тогда, когда, кажется, их совсем не осталось. На мой взгляд, всем командам Валерия Брагина — кроме той, в которой зажигали Евгений Кузнецов и Артемий Панарин, — как раз толики вдохновения и креатива всякий раз и не хватало. Отсидевшись и дотерпев, до медальной зоны и даже до финала добраться можно — но титул таким образом не взять.

Правда, утешительные финалы за бронзу наши никогда не проигрывали. Что и подтвердила нынешняя очень симпатичная команда победой над швейцарцами с красивым хет-триком, автором которого стал Кирилл Слепец — самый быстрый форвард чемпионата. Лучшим вратарем турнира, по официальной версии директората, стал сочинец Петр Кочетков, а лучшим защитником — Александр Романов из ЦСКА, который всего один балл уступил лучшему бомбардиру турнира Григорию Денисенко. Денисенко и Романов вошли также в символическую сборную по версии журналистов. Так что возвращалась команда из Ванкувера с бронзой и кучей индивидуальных трофеев. Которые их обладатели наверняка бы променяли на командное золото.

Валерий Брагин по прилете в интервью на похвалы своим ребятам не скупился, сведя анализ по свежим следам к тому, что не хватило одной шайбы и везения, а так «очень командная была команда».

О паре ложек дегтя Валерий Николаевич вспоминать не стал, но хоккейное сообщество их зафиксировало.

Это касается и подловатого колющего удара клюшкой в исполнении Ивана Муранова в матче со швейцарцами в группе, и поведения капитана сборной Клима Костина после проигранного полуфинала. Эмоции понятны, но способ, которым ведущий форвард выразил свою досаду, ни в какие ворота не лезет — зрителей, которые россиянам, естественно, не симпатизировали, он натурально обматерил на понятном английском. А такие вещи в Северной Америке, где проступок каждого хоккеиста, вне зависимости от возраста и регалий, под микроскопом, — не прощаются.

Хороший был турнир. И поучительный во всех отношениях. Те из российских хоккеистов, у которых будет возможность сыграть и на следующем чемпионате мира в Чехии, могут поднакопить опыта. Если, конечно, клубы дадут им развернуться, а не будут держать в глухом запасе.

Пример финнов — перед глазами. Было бы кому извлечь урок.