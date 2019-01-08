Конгресс бьется об стену

Демократическая партия, получившая большинство в палате представителей, сразу же дала понять президенту Трампу, что настроена решительно. Уже к вечеру первого дня работы нижняя палата приняла бюджет на 2019 год — без 5,6 млрд долларов, которые президент требует для строительства стены на границе с Мексикой.

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В Америке идет третья неделя шатдауна. Без утвержденного обеими палатами и подписанного президентом бюджета свыше 800 тысяч государственных служащих находятся в вынужденных отпусках или работают без выплат зарплаты. 17-дневная частичная остановка работы правительства из-за недофинансирования, начавшаяся еще до католического Рождества (22 декабря), стала второй в истории США по продолжительности. И конца ей не видно. Переговоры двух партий, проходившие в минувшие выходные, к компромиссу не привели. «Стена с Мексикой» — первая масштабная политическая битва Белого дома и разделенного конгресса, где Демпартия контролирует нижнюю палату (235 мест из 434, одно место на данный момент вакантно), а республиканцы — сенат (53 места из 100).

В таких условиях будет очень трудно принимать общие решения,

к тому же за последние годы в обеих партиях шел процесс радикализации: консерваторы становятся консервативнее, а либералы — либеральнее.

Несколько слов о составе 116-го конгресса, который может сыграть заметную роль в развитии Америки. 25 женщин стали сенаторами — это рекорд в истории страны (в шести штатах, в том числе в Калифорнии, оба сенатора — женщины), 102 женщины избраны в палату представителей.

91 сенатор и 317 членов палаты представителей причисляют себя к белой расе (неиспаноязычные), 4 в сенате и 44 в нижней палате назвали себя «латиноамериканцами», 3 сенатора и 56 конгрессменов — афроамериканцы, 3 и 15 — соответственно — выходцы из Азии, а еще в палате представителей четверо назвали себя индейцами. Два человека в сенате и восемь в палате представителей причислили себя к ЛГБТ-сообществу.

Свыше 88% законодателей — христиане, половина из них — протестанты, свыше 30% — католики. 6,4% назвали своей религией иудаизм — это наивысший показатель в истории конгресса. Есть мусульмане, буддисты и индуисты.

Так и присягали: кто-то на Библии, кто-то на Коране.

Стена раздора

Шатдаун — частичная остановка правительства сначала ударила по паркам и музеям. Следующий объект — аэропорты. Сотрудники службы безопасности, осматривающие пассажиров, оказались без зарплаты, и многие перестали выходить на работу, ссылаясь на болезни. Это грозит серьезными задержками в работе аэропортов. Бюджет, принятый палатой представителей 3 января, республиканцы в сенате даже не хотят рассматривать как «нереалистичный», потому что президент обладает правом вето, и Белый дом заявил, что в таком виде бюджет подписан не будет.

Трамп не хочет отказываться от требования выделить свыше 5,5 млрд долларов на строительство стены на мексиканской границе. На возведение стены палата представителей в своем варианте бюджета выделила только 1,3 млрд долларов плюс еще 300 млн на другие меры по укреплению границы — такие как установка видеокамер. Кризис развивается. Замечу, что шатдаун начался еще при прежнем составе конгресса, где обе палаты были с республиканским большинством, но и тогда в сенате не хватило необходимых голосов, чтобы принять бюджет, устраивающий президента.

Дональд Трамп объявил, что выступит с обращением к нации во вторник вечером. А затем президент намерен отправиться с инспекцией на южную границу. Президент хочет заручиться поддержкой за пределами своего обычного электората. Одно из решений, чтобы получить деньги в обход согласия конгресса, — объявить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Трамп заявил, что готов пойти на это, если демократы из нижней палаты не пойдут на уступки.

Есть несколько сценариев развития событий:

«Не стена, а железный забор». Высокие решетчатые заборы вместо кирпичной стены, возводятся на целом ряде участков границы. Как отмечает «Рейтер», в случае финансирования палатой представителей строительства «барьера вместо стены» Трамп может назвать это своей победой, и одновременно демократы могут сказать, что не позволили возвести ненавистную стену. Как заявила спикер Нэнси Пелоси, стоимость стены больше, чем польза, которую строение может принести. На вопрос, сколько бы Пелоси потратила на стену, она заявила, что не более одного доллара. В свою очередь, Трамп говорит, что предлагаемые демократами дроны и другие виды датчиков на границе — хорошие, но недостаточные меры. Нужна стена. «Денежный компромисс». Белый дом и палата представителей могут найти устраивающую обе стороны сумму: между 5 млрд Трампа и 1,6 млрд демократов. Трамп мог бы предложить демократам отменить депортацию так называемых «мечтателей» — детей нелегальных иммигрантов, попавших в Америку в раннем возрасте. Взамен на деньги на строительство стены. Как отмечают американские СМИ, в прошлом такой компромисс обсуждался и «почти был достигнут».

В случае объявления чрезвычайного положения президент может перенаправить на строительство стены уже имеющиеся средства из бюджета страны, в том числе из оборонного бюджета. Но по конституции именно конгресс обладает правом принимать решения об использовании средств налогоплательщиков. В случае объявления чрезвычайного положения на мексиканской границе демократы в конгрессе готовы оспорить решение президента в судах. Тогда жди долгого процесса, который может дойти до Верховного суда.

3 января демократы приняли также документ о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля. Новые лидеры в палате представителей хотят принимать отдельные законодательные акты по финансированию и других министерств — сельского хозяйства, юстиции, торговли. И так, по очереди, они будут посылать законопроекты в верхнюю палату, и сенаторам-республиканцам придется решать: блокировать эти акты во имя «стены Трампа» или поддержать их. Последствия продолжения шатдауна могут еще больше ударить по налогоплательщикам — избирателям.

Блокирование законопроекта о выделении средства министерству финансов, например, может грозить задержкой выплат американцам их налоговых возвратов.

«Стеной раздора» бои между Белым домом и конгрессом (точнее, его нижней палатой) не ограничиваются.

Импичмент — ближний и дальний

Фото: Reuters

В первый день работы нового конгресса член палаты представителей, демократ из штата Калифорния Брэд Шерман объявил о том, что будет добиваться импичмента — отстранения Трампа от должности. Он уже пытался инициировать этот вопрос летом прошлого года, но тогдашнее республиканское большинство в нижней палате блокировало проекты резолюций об импичменте. Помимо Шермана, импичмента тогда потребовали конгрессмены-демократы Эл Грин из Техаса и Стив Коэн из Теннесси.

И в прошлом году, и теперь 78-летняя спикер Нэнси Пелоси считает подобную инициативу «преждевременной» и предлагает дождаться результатов работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей связи команды Трампа с Россией.

Избранная в палату представителей от штата Мичиган член Демпартии Рашида Тлайб, говоря о президенте,

вышла за нормы разрешенной лексики и обещала, что демократы устроят импичмент «этому mother ****!».

Ее поддержал киноактер Сэмюэль Джексон, но руководство демократов в конгрессе осудило «стиль риторики» молодой коллеги. Тем не менее как более дальняя перспектива импичмент Трампа остается для демократов в повестке дня, как бы его ни было трудно и почти невероятно достичь. Для этого требуется две трети голосов сенаторов: минимум 66 голосов, а у демократов в верхней палате есть только 47 (с учетом двух независимых).

И тем не менее спикер Пелоси считает, что импичмент возможен, но необходима поддержка республиканцев. Это должно быть как «музыкальное крещендо» — мощный общий аккорд, взятый обеими партиями, отметила спикер. А такое возможно в случае каких-то очень серьезных результатов комиссии Мюллера. Демократы в конгрессе готовы оказывать всяческую поддержку этому расследованию, защищать его от давления Белого дома. Доклад приближается, Белый дом хочет воспрепятствовать его распространению через новое руководство минюста.

Как водится, в твиттере Трамп на угрозы импичмента среагировал очень эмоционально:

«Как можно объявлять импичмент президенту, который выиграл, вероятно, самые значительные выборы в истории,

который не сделал ничего плохого (не вступал в сговор с Россией — это демократы вступили в сговор с Россией), который отработал два года своего срока успешнее любого другого президента и является наиболее популярным республиканцем за всю историю этой партии — 93%?»

Заметим, это — рейтинг среди республиканцев, в целом по стране рейтинг Трампа — не выше 40%.

«Как побороть коррупцию и восстановить единство власти»

«Осушить вашингтонское болото» — с таким обещанием избирателям выступали и демократы, и республиканцы (в частности, Трамп). Демократическое большинство в палате представителей назвало самый первый законопроект (H.R. 1) 116-го созыва конгресса «Для блага народа» (For the People Act). Документ в 600 страниц облегчает процедуру голосования, защищая права меньшинств, одновременно ужесточает ограничения для лоббистов и правила поведения чиновников, запрещает перекройку границ избирательных участков (gerrymandering), которую применяли в своих интересах обе партии (теперь этим будут заниматься независимые комиссии). Запрещается принимать спонсорские взносы от корпораций, контролируемых иностранцами. А некоммерческие организации и профсоюзы будут обязаны представлять данные о спонсорах политических кампаний, если размер пожертвований достигает 10 тысяч долларов и выше. Крупные компании, размещающие рекламу в цифровом формате, будут обязаны сообщать о своих заказчиках.

Дональд Трамп так и не обнародовал свои налоговые декларации, нарушив многолетнюю традицию президентов Америки.

Законопроект демократов требует, чтобы президенты, вице-президенты и кандидаты на эти посты предоставляли данные своих налоговых деклараций за последние 10 лет. Чтобы пресечь нарушения этики, законопроект предоставит средства для усиления контроля со стороны министерства юстиции, особенно в соблюдении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). В планах палаты представителей одновременно принять законодательство, направленное на восстановление Закона о правах голоса от 1965 года, который Верховный суд в 2013 году частично отменил. Речь идет об ограничении финансирования выборов со стороны крупнейших корпораций, которые судьи ВС сочли неправомерными: «корпорации тоже люди (избиратели)».

В законопроекте можно увидеть отражение страхов демократов в связи с российским и «прочим иностранным» вмешательством в выборы и их желание, с одной стороны, облегчить голосование для традиционной избирательной базы («большинство из представителей меньшинств» — так называли электорат Барака Обамы), с другой стороны — ограничить влияние крупных корпораций и зарубежных агентов.

Законопроект «Для блага народа» еще будут обсуждать в различных комитетах и вынесут на общее голосование палаты в лучшем случае в феврале. Но если честно, у него практически нет шансов стать законом, пройти утверждение в сенате и вообще нет никаких шансов, чтобы его подписал Трамп. Цель у масштабного законопроекта другая — показать американским избирателям платформу демократов, с чем эта партия пойдет на следующие президентские выборы, что предложит избирателю. Конечно, кандидат от Демпартии внесет свои коррективы, но база будет примерно такой. Отдельно в комитетах нижней палаты будут обсуждать финансирование строительства инфраструктуры (дорог, мостов), снижения цен на лекарства и, конечно, ужесточение правил владения огнестрельным оружием.

Для российских властей хорошие новости из конгресса по-прежнему маловероятны.

Последние известия: законодатели из Демпартии хотят от минюста США отмены снятия санкций с компаний Олега Дерипаски (внесена соответствующая резолюция), а руководитель NASA под давлением сенаторов откладывает визит в Америку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.