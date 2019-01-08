Кастинг демократии

Накануне нового, 2019 года «скончалась» конспирологическая версия критиков действующего президента Украины. Петр Порошенко не попытался продлить военное положение в отдельных регионах страны, что заставило бы перенести день выборов с назначенной даты на более отдаленный срок. Хотя оппоненты почти не сомневались, что именно так и произойдет. «Он любой ценой захочет максимально затянуть период собственного пребывания у власти! С его-то рейтингами…» — в этой точке пророчества условно «промайдановской» и условно «антимайдановской» оппозиций совпадали. Но Порошенко только сказал, что защита демократии не менее важна, чем защита территориальной целостности государства, и подтвердил: выборы состоятся, когда положено. То есть 31 марта.

Рейтинги

Социологи начали замеры предпочтений избирателей задолго до 31 декабря (до официального старта кампании), отреагировав на стихийно развернувшийся состязательный процесс. Несколько кандидатов в кандидаты вступили в борьбу друг с другом, но прежде всего с Порошенко, досрочно и публично. Пару фамилий включили в рейтинги благодаря устойчивой народной молве, которая в данном случае была неотличима от политтехнологий.

Тенденции наблюдались следующие. Популярность Юлии Тимошенко росла пропорционально количеству ее сити-лайтов с гарантиями снижения в два раза цены на газ для населения — в случае победы на выборах, конечно. В то же время популярность Петра Порошенко, если верить цифрам, не особо зависела от усилий команды и пула телеканалов, подконтрольных президенту, даже несмотря на объективную реальность. И чем настойчивее спикеры напоминали, чего Украине удалось добиться под руководством и при личном участии известно кого, тем острее выглядела ответная реакция раздражения, а перечень претензий становился длиннее…

Согласно данным общенационального исследования, проведенного в конце прошлого года Фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, 70% населения страны считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. (В 2014-м насчитывалось 58% критически настроенных людей.) Но политиком в 2018-м по-прежнему называют Петра Порошенко, даром что такую точку зрения разделяют лишь 16% сограждан. Остальные номинанты набрали еще меньше.

Владимир Зеленский. Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

При этом Порошенко не раз обгоняли на рейтинговых виражах то бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, то глава Радикальной партии Олег Ляшко, пока вперед не вырвался шоумен Владимир Зеленский. Зеленский ни словом, ни делом не помогал собственному успеху в политической гонке. Если не считать роли президента Украины в сатирическом сериале «Слуга народа»…

Новый сезон «Слуги…» покажут в марте. Обильная реклама и промо-ролики готовят зрителя к пониманию того, что руководить страной простому человеку в непростое время совсем несложно. Ну, к примеру: депутаты аплодируют президенту-реформатору, который взял и в буквальном смысле слова пресек коррупцию. Вместо рук у депутатов — культи. «А теперь возьмемся за так называемый языковой вопрос…» — произносит реформатор, оглядывая зал. В новогоднюю ночь, на минутку выйдя из экранного образа в скетче на телеканале «1+1», что принадлежит олигарху-изгнаннику Коломойскому, Зеленский объявил — он не шутит и намерен баллотироваться. Чуть раньше публика узнала о политической партии «Слуга народа» и поддержке, которой эта новорожденная партия пользуется в регионах.

Пятипроцентный барьер неизвестные «слуги» преодолевают, и значит, попадут осенью в парламент — хоть смейся, хоть плачь.

А вот певец Святослав Вакарчук сидел-сидел тихо, подобно Зеленскому, да и пропал из рейтингов. Хотя минувшим летом о фронтмене «Океана Эльзы» слагали легенды, ссылаясь на надежные источники, — прошел, мол, специальные лидерские тренинги в США, и теперь западные партнеры ставят только на Славу…

«В один тур» не пройдет

8 февраля станет последним днем официальной регистрации в Центризбиркоме кандидатов в президенты Украины. Отказаться от баллотирования можно вплоть до 7 марта.

Эксперты считают, что соискателей наберется более полусотни, потому бюллетень будет выглядеть как рулон.

Часть политиков традиционно использует президентскую кампанию для самопиара и разминки перед выборами в Раду. Термин «технический кандидат» никого из них не смущает, прощание с уходящим в бюджет денежным залогом, так называемым «кандидатским минимумом» (составляет 2,5 миллиона гривен — около 90 тысяч долларов по курсу) — тоже. Нынешние рейтинги дают основание социологам думать, что победитель определится только во втором туре, поскольку сразу набрать свыше 50% голосов вряд ли кому-нибудь удастся.

Исследователи Фонда «Демократических инициатив» и Центра Разумкова смоделировали, опираясь на данные опросов, различные варианты пар второго тура. Например, выход на финишную прямую Тимошенко и Порошенко сулил победу Юлии с отрывом в 6%. Зато более трети населения не отдало предпочтение ни действующему гаранту, ни главе «Батьківщини», а достаточное число избирателей вообще при таком раскладе отказалось голосовать.

В паре Тимошенко—Зеленский предполагался паритет, при котором исход дела решал всего один процент, и он был у «слуги народа». Похожий результат давало и «столкновение» Тимошенко с Анатолием Гриценко: экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» побеждал под лозунгом «Честных больше!». В свою очередь Юлия Тимошенко не оставляла надежды давнему соратнику Януковича, знатному регионалу Юрию Бойко, чья нынешняя политсила именуется «Оппозиционная платформа — «За жизнь». Порошенко не имел шансов ни в паре с Гриценко, ни в паре с Зеленским, но немало людей отказывалось голосовать и за любого из указанных политиков. Зато у Бойко действующий президент уверенно выигрывал. Примечательно, что возможность выхода во второй тур руководителя Радикальной партии Олега Ляшко даже не рассматривалась, хотя радикалы имели определенную поддержку и в центре страны, и на юге, и на востоке. Нишу Ляшко, целующего коров и грозящего врагам Украины вилами для навоза, перекрыл другой проект комедийного жанра — проект Зеленского, рассчитанный на молодую, городскую, русскоязычную и конформистскую тусовку.

Никто из политических тяжеловесов не использовал вкрапления рабочих дней, которые случались на протяжении череды рождественских праздников, для того чтобы подать пакет документов в Центризбирком. Год начался под счастливой звездой Петра Порошенко. Масштаб события, усилия и успехи действующего президента в утверждении поместной церкви Украины оказались слишком очевидны — решили переждать. Менее известные фигуры оказались не столь щепетильными.

Первым получил удостоверение кандидата самовыдвиженец Игорь Шевченко, в прошлом министр экологии и природных ресурсов. За ним — самовыдвиженец-правозащитник Владимир Ратуш, самовыдвиженец Виталий Скоцик, не без скандала расставшийся с Аграрной партией, и Сергей Каплин, руководитель социал-демократов (прежде называл себя главой Соцпартии), экс-шеф СБУ Валентин Наливайченко, ныне глава партии «Справедливость». Эксперты вообще отмечают оживление на левом фланге. На днях выяснилось, что коммунистическая партия Украины не до конца запрещена по суду. Коммунисты провели полуподпольный съезд, благословив на борьбу первого секретаря КПУ Петра Симоненко, который пообещал в случае чего ликвидировать пост президента страны вместе с капитализмом, а дружбу с Россией, наоборот, восстановить…

Не смогли договориться о едином кандидате и представители правых сил. Центробежные процессы раскололи «Оппоблок».

Характеристика момента: никто, кроме заинтересованных лиц в штабах, не рискнет назвать сейчас потенциального победителя выборов. Ученые Института социологии НАН Украины констатируют: украинцы оценивают свою жизнь как тяжелую, но на новые Майданы выходить не собираются. Единственный орган государственной власти, к которому за пять лет доверие сильно выросло, — армия, которая держит фронт на Донбассе. А главные чувства, связанные с будущим страны, — надежда и тревога.