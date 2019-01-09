Курды: война на истощение

Обещанный президентом Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии отложен ради спасения местных курдов. Курдские боевые отряды играли важную роль в борьбе против радикальных исламистов в Сирии. А теперь турецкие войска обещают курдов раздавить. Для американцев курдские отряды народной самообороны — ценный союзник в борьбе против террористов, а для турок сами курды — террористы.

В мире живет примерно 40 миллионов курдов. Это беднейший и бесправнейший народ. Единственный большой народ, лишенный своего государства.

И целое столетие никого не интересовала его судьба. Кроме правозащитных и гуманитарных организаций.

Пламенным сторонником курдов была жена президента Франции Даниэль Миттеран:

«Я неотступно слежу за судьбой курдского народа. Я видела, в каких невыносимых условиях живет этот гонимый народ. Под прикрытием борьбы с терроризмом турецкая армия проводит настоящий государственный террор в регионе. Но мой голос остается гласом вопиющего в пустыне».

Курдские беженцы укрываются от авиации и артиллерии Турции в горных пещерах в кантоне Африн. Фото: РИА Новости

Обещали, но не сделали

Победители в Первой мировой войне делили обширное наследство Оттоманской империи весьма поспешно. Границы проводились на глаз, что породило конфликты между соседями. Сирии, находившейся под французским управлением, передали Голанские высоты (из-за них вспыхнет война с Израилем). Трансиордании достались территории к востоку от реки Иордан, которые палестинские арабы считают своими.

А курды, более многочисленный народ, чем палестинские арабы, вообще не получили своего государства.

А был момент, когда казалось, что курды близки к удаче. 10 августа 1920 года Антанта заставила Турцию подписать Севрский договор, который предусматривал создание независимого курдского государства (статьи 62 и 64) на подмандатной Великобритании территории на севере Ирака. Но договор не был никем ратифицирован, кроме Италии, и просуществовал недолго. Заменивший его Лозаннский договор, подписанный 24 июля 1923 года, уже не предполагал ни автономии, ни тем более независимости для курдов.

Курдистан разделен между четырьмя странами — Ираном, Ираком, Турцией и Сирией. И ни одна из них не хочет, чтобы возникло самостоятельное курдское государство. Страны, в которых живут курды, стараются во что бы то ни стало помешать им объединиться. Отрицается их право на автономию, даже на культурную.

Скажем, в Иране примерно 6 миллионов курдов, 11% населения. Но исламское руководство считает Иран мононациональным государством. Последователи аятоллы Хомейни уверяют, что приверженность единой религии — шиитскому исламу — важнее этнических различий.

Иранские спецслужбы охотятся на курдских активистов даже за границей. Абдурахман Касемлу, руководитель Демократической партии иранского Курдистана, нашел убежище в Европе. Посланцы Тегерана предложили ему встретиться в Вене и наладить отношения. Он приехал с двумя помощниками, 13 июля 1989 года их расстреляли из автоматов прямо на улице. Убийцы исчезли.

Его преемника убили в Берлине. Около полуночи 18 сентября 1992 года два вооруженных человека ворвались в заднюю комнату греческого ресторана «Миконос» и стали стрелять в посетителей: троих убили, четвертого смертельно ранили. Все это были курды — противники иранского режима: новый председатель Демократической партии иранского Курдистана Садек Шарафканди, представители партии в Европе и переводчик. Террористы кричали на фарси: «Сыновья шлюхи!»

Немецкие следователи проделали огромную работу. Установили, что убийство курдов было делом рук сразу трех иранских ведомств — министерства разведки и безопасности, спецназа Корпуса Стражей Исламской революции и армейской контрразведки…

Мехабадская республика

Исторически курды были естественным союзником России, потому что Россия часто воевала с Турцией, а враг наших врагов — наш друг.

В советские времена курды стали союзником Москвы как участники национально-освободительного движения. В Азербайджане после революции создали автономный курдский уезд, который вошел в историю под названием «Красный Курдистан». Появились курдский национальный театр и курдские школы. Но в 1930 году уезд был ликвидирован. Курдов выслали из приграничных районов.

Во время Второй мировой войны советские войска вошли в Иран. После войны в населенной курдами западной части страны — при содействии Советской армии — была провозглашена независимая Курдская народная республика со столицей в городке Мехабад. Из соседнего Ирака прибыли около двух тысяч бойцов под командованием муллы Мустафы Барзани.

Мустафа Барзани. Wikipedia

21 октября 1945 года командующий войсками только что созданного Бакинского военного округа генерал армии Иван Масленников и первый секретарь Азербайджанского ЦК Мир Джафар Багиров доложили в Москву:

«Во исполнение решения ЦК ВКП(б) от 8 октября 1945 года по вопросу Иранского Азербайджана и Северного Курдистана нами проведено следующее: Выделено 21 опытных оперативных работников НКВД и НКГБ Азербайджанской ССР, способных организовать работу по ликвидации лиц и организаций, мешающих развитию автономистского движения в Иранском Азербайджане. Эти же товарищи должны организовать вооруженные партизанские отряды из местного населения».

Мехабадская республика просуществовала 11 месяцев, до конца 1946 года. Когда советские войска покинули территорию Ирана, она была обречена. Президента республики шахские войска повесили. Мулла Барзани, занимавший пост главнокомандующего республиканской армией, вместе со своими сторонниками перешли советскую границу и 12 лет жили в нашей стране.

5 октября 1951 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение:

«1. Считать необходимым группу иракских курдов, проживающих в шести областях Узбекской ССР в количестве 483 человек, возглавляемую Мулла Мустафа Барзани, расселить на жительство в одном или двух районах Ташкентской области. 2. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. Ниязова обеспечить жилищем и работой иракских курдов на предприятиях Садсовхозтреста министерства пищевой промышленности; принять меры к улучшению материально-бытового положения и медицинского обслуживания иракских курдов, организовать среди них политико-воспитательную и культурно-просветительную работу, а также изучение ими сельскохозяйственной техники. 3. Возложить на Министерство государственной безопасности СССР (т. Игнатьева) наблюдение и контроль за выполнением настоящего постановления и проведение среди иракских курдов группы Мулла Мустафа Барзани соответствующей работы».

Сын Барзани Масуд потом рассказывал:

— Мой отец и его соотечественники в Советском Союзе оказались на положении военнопленных. После смерти Сталина стало легче. Отца принимал сам Хрущев…

Химический Али, брат Саддама

В 1959 году Барзани вернулся на родину — Ирак обещал предоставить своим курдам равноправие. Но уже в 1961 году снова вспыхнула война. Барзани обосновался на севере страны, откуда руководил борьбой против правительственных войск. В 1966 году собственный корреспондент «Правды» Евгений Примаков получил указание отправиться на север Ирака. Барзани обнял советского журналиста со словами: «Советский Союз — мой папа».

Барзани был очень откровенен с Примаковым. Поэтому шифровки Евгения Максимовича высоко оценили в Москве и попросили вновь отправиться в Иракский Курдистан.

«С 1966 по 1970 год, — вспоминал Примаков, — я был единственным советским представителем, который регулярно встречался с Барзани. Летом жил в шалаше, зимой — в землянке».

Курдам обещали предоставить автономию в Ираке, право избрания собственных властей, участие в правительстве. Договорились, что вице-президентом страны станет курд. 10 марта 1970 года Мустафа Барзани подписал соглашение, рассчитывая на обещанную автономию. 11 марта новый президент Ирака генерал Хасан аль-Бакр зачитал текст соглашения по радио и телевидению. Но курды не дождались обещанного. На границе с соседним Ираном целенаправленно создавался «арабский пояс». Чтобы изменить демографическую ситуацию, туда переселяли иракцев-арабов. А исконных жителей правительственные войска выселяли из Иракского Курдистана. В 1974 году лидеры курдов сочли, что их обманули, и вооруженная борьба возобновилась.

Курд стоит около своего дома, разрушенного попаданием иранского снаряда. Фото: РИА Новости

Сменявшие друг друга иракские режимы высказывались за решение курдской проблемы, но неизменно приходили к тому, что начинали курдов убивать. Саддам Хусейн распорядился наказать курдов, убил больше ста тысяч человек в Иракском Курдистане. Саддам поручил это генералу Али Хасану аль-Маджиду. Генерал аль-Маджид был двоюродным братом Саддама и даже внешне на него походил. По его приказу курдские деревни обрабатывались боевыми отравляющими веществами с вертолетов.

Селение Халаджба было уничтожено с воздуха, от нервно-паралитического газа погибли пять тысяч человек. После этого генерал получил прозвище Химический Али.

Иракский Курдистан

Во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, когда войска мирового сообщества атаковали Саддама Хусейна, иракские курды (а их больше пяти миллионов) подняли восстание, которое охватило 95% территории Иракского Курдистана. Но Саддам подавил восстание, а курдов загнал в горы. Когда иракские войска опять пустили в ход химическое оружие, президент США Джордж Буш-старший приказал вмешаться.

7 апреля 1991 года началась операция «Утешение», чтобы обеспечить безопасность курдских беженцев. Американцы определили «зону безопасности», входить в которую иракским войскам было запрещено. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №688 был создан «свободный район» под опекой американских вооруженных сил. Там, на севере Ирака, обосновалось примерно три миллиона курдов. Они избрали свой парламент, сформировали правительство.

В сентябре 2017 года более трех миллионов жителей Иракского Курдистана приняли участие в референдуме и проголосовали за создание независимого государства. Но ни Ирак, ни какая-либо другая страна не признали референдум. Курдское государство остается непризнанным.

Сын Мустафы Барзани, Масуд Барзани, экс-президент Иракского Курдистана, голосует на выборах в парламент Иракского Курдистана. Фото: Reuters

«В Турции курдов нет!»

Больше всего курдов в Турции — не менее 16 миллионов. Причем половина обитает в малоразвитом юго-восточном районе, охваченном партизанской войной, которую власти считают терроризмом.

В Анкаре всегда твердили, что «в Турции не существует ни курдской нации, ни курдского языка, а курды — часть тюркской нации, горные тюрки». Курдский язык запретили. При рождении ребенка турецкие чиновники заменяли курдское имя турецким.

В ответ турецкие курды 27 ноября 1978 года создали Рабочую партию Курдистана. Цель — независимое государство. В партии железная дисциплина и строгая иерархия. Лидером партии, которая взяла на вооружение марксистские идеи и призвала курдов к восстанию, стал Абдалла Оджалан. И курды, и турки вели себя одинаково жестоко. Курдские боевики проводили теракты в турецких городах, сея страх среди населения. Нападали на турецких учителей, инженеров, служащих государственных компаний. Турецкие регулярные войска устраивали карательные операции и зачистки целых деревень, жители которых подозревались в помощи боевикам Рабочей партии Курдистана.

В 1980 году после военного переворота в Турции боевые группы курдов во главе с Оджаланом бежали в Сирию, где их приютили и разрешили создать свои базы.

Государства, в которых живут курды, жестоко их подавляют. Но охотно помогают чужим курдам. Например, Иран помогал иракским курдам, потому что враждовал с Багдадом. А сирийцы благоволили к турецким курдам, которые сражались против Турции. В Сирии тоже живут курды — около четырех миллионов. Это 15% населения, но курдов не считали национальным меньшинством, запрещали публикации на курдском языке, распространение произведений национальной культуры. Словом, своих курдов династия Асадов держит в ежовых рукавицах. А турецким курдам тайно помогали, поскольку Асады любят турецких политиков еще меньше, чем курдов.

Но министр обороны Турции заявил: мы требуем, чтобы Сирия прекратила помогать курдским террористам. Начальник генштаба турецкой армии заговорил о «необъявленной войне» и обнародовал план атаки на сирийские войска. Угрозой войны Турция заставила Сирию пойти на попятный и отказать Рабочей партии Курдистана в поддержке. Абдалла Оджалан бежал из Сирии в Россию, рассчитывая на традиционную поддержку Москвы.

В убежище отказано

В ноябре 1998 года Государственная дума проголосовала за предоставление Оджалану политического убежища. Однако глава правительства Евгений Примаков этому воспротивился. Он считал, что отношения с Турцией для правительства России важнее, да и поддерживать курдских сепаратистов — в момент военной операции в Чечне — Москва тем более не желала.

Семья курдских нелегальных иммигрантов обедает, сидя на полу, в доме отдыха им. А. П. Чехова. Фото: РИА Новости

Столь же безуспешно вождь Рабочей партии Курдистана искал убежища в Италии и Греции. В феврале 1999 года турки арестовали Оджалана.

Мнения разделились. Одни считали его террористом, преступником, говорили, что у него руки в крови и ему место на скамье подсудимых. Другие называли лидером национально-освободительного движения и просили принять во внимание бедственное положение курдов. Сами курды говорят, что в глазах народа Оджалан — олицетворение многовековой мечты о сильном руководителе. Его приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением.

Жестокая война против курдов помешала превращению Турции в современное государство и испортила репутацию турецких военных. Но в 2013 году Реджеп Эрдоган, тогда премьер-министр, обещал дать курдам больше прав. Взамен сидящий в тюрьме вождь Курдской рабочей партии Оджалан приказал своим бойцам прекратить вооруженную борьбу с Турцией, которая унесла за три десятилетия больше сорока тысяч жизней, и заявил, что равенство в правах будет завоевываться исключительно политическими средствами. Эрдоган жаждал тогда поддержки курдов на выборах.

Но тут начались события в Сирии. Исламские террористы убивали курдов-езидов. Курдские отряды отчаянно сопротивлялись боевикам джихада и сыграли немалую роль в этой войне. В разорванной гражданской войной Сирии они отвоевывали себе территорию под будущее государство. Но Турция твердо намерена помешать сирийским курдам создать — по примеру иракских — собственное государственное образование и намерена после ухода американских войск разгромить курдские отряды на северо-востоке страны.

Курдские отряды народной самообороны в Ираке. Фото: Zuma\TASS

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон защитит своих курдских союзников в Сирии. Президент Турции Эрдоган в ответ отказался с ним встречаться. Все это означает, что боевые действия в Сирии будут продолжаться. А курды еще не скоро обретут собственное государство.

* * *

Территория исторического Курдистана неимоверно богата природными ископаемыми, особенно нефтью, но курды живут бедно. Они обижаются, когда их считают кочевниками, горцами, скотоводами, лишенными самостоятельной культуры и национального самосознания. В действительности, говорят курды, мы — народ, обладающий богатой и разнообразной культурой, хотя всюду считаемся чужими и вынуждены прозябать на самой нижней ступени социальной лестницы. А чем мы хуже турок, арабов, персов, других народов?

Курды убеждены, что брошены на произвол судьбы и могут надеяться только на самих себя. Точнее, на силу своего оружия. Верят, что только вооруженная борьба поможет им обрести независимость. Курды — хорошие воины. Но они воюют не со слабонервными американцами или европейцами, которые ведут счет каждой смерти, а с турками, иранцами, иракцами. Кто выиграет эту войну на истощение?

Чем меньше внимания мир уделяет курдам, этому гонимому народу, тем сильнее позиции тех, кто считает, что лишь террор заставит мир обратить на них внимание и помочь им. Ничего более оптимистичного, к сожалению, сказать невозможно.