Хроника хорошо подготовленной смерти

Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) при расследовании деятельности «группы Вагнера» — вооруженного формирования, связанного с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Поездку журналистов в Африку финансировал Центр управления расследованиями — один из проектов «Открытой России». По версии властей ЦАР, убийство совершено «группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски». По версии российского МИД — «россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты».

Представленные «Досье» документы показывают, что Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Жандарм координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина и контролировал водителя группы.

«Досье» смогло получить данные об использовании сотовой связи рядом причастных лиц, в том числе водителем «группы Джемаля», связанным с этим водителем сотрудником жандармерии, а также некоторыми российскими гражданами, включая «советника президента ЦАР по безопасности» Валерия Захарова. Стрингеры «Досье» взяли интервью у местных жителей, в том числе у военнослужащих. Кроме того, использованы документы, о путях получения которых в «Досье» говорить отказываются, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности источников.

Что было известно

Как уже отмечалось, экспедиция Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР была организована и финансировалась Центром управления расследованиями (ЦУР). В Африке поддержку и помощь группе должен был оказывать фиксер по имени Мартин — к нему главред ЦУРа Андрей Коняхин обратился по рекомендации военкора Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилла Романовского, который представил Мартина как своего пусть и шапочного, но давнего знакомого, имеющего отношение к структурам ООН, знакомого с местной обстановкой.

С Мартином связь поддерживалась только текстовыми сообщениями в WhatsApp. Об этом Коняхина попросил Романовский, ссылаясь на плохое качество связи у Мартина.

Из-за переноса рейса авиакомпанией группа прилетела в Банги (столица ЦАР) 28 июля, на два дня раньше, чем планировалось. Мартин группу не встретил, написав, что он находится в Бамбари (город примерно в 300 км от Банги), но пришлет водителя по имени Бьенвеню. С водителем сразу связаться не удалось, журналисты добрались до отеля на такси. С Бьенвеню встретились вечером того же дня, предположительно, в соседнем кафе.

Мартин группу не встретил, написав, что он находится в Бамбари (город примерно в 300 км от Банги), но пришлет водителя по имени Бьенвеню. С водителем сразу связаться не удалось, журналисты добрались до отеля на такси. С Бьенвеню встретились вечером того же дня, предположительно, в соседнем кафе. 29 июля Расторгуев, Джемаль и Радченко с Бьенвеню посетили военную базу в Беренги, на которой должны были находиться «российские военные специалисты», но на базу их не пустила охрана.

Расторгуев, Джемаль и Радченко с Бьенвеню посетили военную базу в Беренги, на которой должны были находиться «российские военные специалисты», но на базу их не пустила охрана. 30 июля группа, как следует из опубликованной переписки в мессенджере, предполагала отправиться в Бамбари — там находятся золотые прииски, охраняемые бойцами российской ЧВК, там же якобы находился и Мартин. Но из населенного пункта Сибю автомобиль с журналистам направился не на восток, в Бамбари, а на север — к Декоа. Выехали из Сибю в необычно позднее время — около 19 часов, в это время солнце уже зашло, а в темное время суток на местных дорогах небезопасно. Примерно в 20 км от Сибю автомобиль был остановлен.

Расторгуева, Джемаля и Радченко расстреляли из автоматов. Водителю Бьенвеню якобы удалось скрыться и добраться до ближайшей деревни.

Первые представители власти — группа военных из бурундийского контингента миссии ООН МИНУСКА — прибыли на место убийства около 6 часов утра 31 июля.

Официальное расследование

Результаты официального расследования практически отсутствуют. Власти ЦАР говорят о неких арабоговорящих «людях в тюрбанах», МИД России считает основной версию о нападении с целью ограбления.

Следственная группа СК России находилась в ЦАР трое суток, информации о результатах ее деятельности нет.

Достоверно известно, что причиной смерти троих журналистов стали выстрелы из огнестрельного оружия, использующего патрон образца 1943 года калибра 7,62 мм — такой патрон применяется в автоматах АК-47, АКМ и их многочисленных модификациях. Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты несколькими прицельными выстрелами. Кирилл Радченко, чье тело было обнаружено в нескольких метрах от тел Джемаля и Расторгуева, перед смертью был жестоко избит (данные судебно-медицинской и трасологической экспертиз имеются у «Новой газеты»).

Версия «Досье»

Основываясь на результатах своего расследования, в «Досье» считают доказанным, что

группа журналистов ЦУРа находилась под контролем людей из структур Евгения Пригожина уже на стадии подготовки —

с того момента, как за советом по организации поездки Андрей Коняхин обратился к Кириллу Романовскому — сотруднику ФАН (входит в «медиахолдинг Пригожина»). Напомним, Романовский предоставил контакт якобы своего знакомого по имени Мартин, который, предположительно, является полностью вымышленным персонажем (не установлено ни одного человека, кроме Романовского, который когда-либо видел Мартина или разговаривал с ним, неизвестны его фамилия, место работы, актуальные контакты, отсутствуют следы Мартина в социальных сетях).

По прибытии в ЦАР «Мартин» через мессенджер порекомендовал журналистам водителя по имени Бьенвеню, который, как полагает «Досье», являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, находившимся постоянно на связи с жандармом по имени Эммануэль Котофио. В свою очередь, Котофио во время поездок журналистов постоянно находился в непосредственной близости от них, а 30 июля был на месте убийства в компании двух африканцев и трех европейцев — предположительно, наемников.

На основании данных оператора сотовой связи утверждается, что Котофио постоянно активно общался с находившимся в это время в ЦАР гражданином России Александром Сотовым. Из представленных документов можно сделать вывод, что

Сотов — это подчиненный и доверенный сотрудник Валерия Захарова, «советника президента ЦАР по безопасности», тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина.

Что известно о водителе

Бьенвеню Дувокама (Bienvenue Douvokama) был рекомендован группе «Мартином», это следует из опубликованной переписки «Мартина» с Родионом Чепелем — журналистом, оказывавшим помощь ЦУР в организации поездки.

Как установило «Досье» по данным сотового оператора, мобильный номер, с которого Бьенвеню связывался с группой журналистов (+23675378291), он начал использовать только 28 июля.

Полученные «Досье» данные о соединениях этого номера с другими абонентами показывают, что в период с 28 по 30 июля Бьенвеню чаще всего разговаривал с абонентом +236775717428, причем этот абонент постоянно находился неподалеку от Бьенвеню — биллинговая система фиксировала соединения с соседними вышками сотовой связи.

Номер +236775717428, как утверждает «Досье», зарегистрирован на гражданина ЦАР Эммануэля Котофио (Emmanuel Touaguende Kotofio) — сотрудника центральноафриканской жандармерии.

Список звонков водителю

Список звонков жандарму Котофио. Полный список соединений телефонов Бьенвеню и Котофио есть в распоряжении «Новой»

По данным «Досье», Бьенвеню Дувокама является бывшим служащим жандармерии, но источник этой информации не указан.

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в ЦАР, после убийства журналистов Бьенвеню был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. «Досье» сомневается в истинности этой информации, так как, по данным мобильного оператора, смартфон, которым пользовался Бьенвеню, находится в сети и перемещается в пределах Банги.

По последним данным, Бьенвеню из-под стражи освобожден.

Что известно о жандарме Котофио

Эммануэль Котофио

Ссылаясь на свои источники, «Досье» утверждает, что Котофио проходил переподготовку в суданском Ам Дафуке под руководством российских инструкторов и

находится в постоянном контакте с россиянами, а после убийства журналистов получил повышение по службе.

Если данные о его переподготовке и получении нового чина нам не подтвердили, ссылаясь на обеспечение безопасности источников, то факт постоянного общения Котофио с гражданами России, имеющими непосредственное отношение к структурам Евгения Пригожина, доказываются документально — об этом ниже.

«Досье» утверждает, что жандарм Котофио находился на месте убийства журналистов, ссылаясь на показания центральноафриканских военных.

На выезде из Сибю в направлении Декоа установлен контрольно-пропускной пункт армии ЦАР (FACA). Как утверждает «Досье», двое стрингеров независимо друг от друга сумели поговорить с одним из военнослужащих, который нес службу на этом КПП вечером 30 июля. Боец им рассказал, что примерно за 20 минут до того, как из Сибю выехал автомобиль с журналистами (с Бьенвеню за рулем), через пост проехала машина, в которой было пять человек — двое африканских жандармов и трое европейцев. Все — в гражданской одежде. Стрингеры утверждают, что боец FACA в разговоре с ними рассказал, что узнал одного из жандармов — это был Эммануэль Котофио, которого он запомнил, так как ранее Котофио проводил с военными занятия по боевой подготовке. Якобы именно Котофио дал указание посту пропустить автомобиль с журналистами — обычно в темное время суток движение гражданского транспорта не допускается.

По утверждению «Досье», как до, так и после убийства Котофио постоянно связывался по мобильному телефону с неким Александром Сотовым, он звонил ему как с номера +236775717428, так и с другого зарегистрированного на него номера +236775337308.

Номера телефонов Сотова +236775742579 и +236775742582, по данным «Досье», были зарегистрированы по недействительному паспорту гражданина США Баррета Трэвиса Хаммонда (Barret Travis Hammond),

но расследователи, ссылаясь на собственные анонимные источники, утверждают, что точно установили принадлежность номера именно Сотову. В аккаунте мессенджера на один из номеров даже было установлено фото Сотова.

Что известно о Сотове

Известно, что Александр Сотов — петербуржец, судя по данным из социальных сетей, в прошлом сотрудник одной из силовых структур. На его странице в «Одноклассниках» есть фотография, очевидно, переснятая с документа периода начала двухтысячных годов, на которой молодой Сотов одет в форменный китель с погонами майора, видна часть оттиска печати красного цвета. Скорее всего, Сотов не был офицером Вооруженных сил или Внутренних войск МВД (на удостоверениях личности офицеров печать синего цвета) или спецслужб — и ФСБ, и СВР в тот период носили униформу с другими эмблемами и приборным цветом. Судя по просветам на погонах крапового цвета, общевойсковым эмблемам и красной печати, Сотов мог проходить службу в органах внутренних дел со специальным званием внутренней службы, либо в уголовно-исполнительной системе. Если верна информация «Досье», согласно которой Сотов был сослуживцем Валерия Захарова по оперативно-поисковому управлению (наружное наблюдение) петербургского полицейского главка, фото могло быть сделано и с так называемого «документа прикрытия».

По утверждению «Досье», в течение июля-августа 2018 года Валерий Захаров больше сотни раз связывался по телефонам с абонентскими номерами, зарегистрированными на Баррета Хаммонда (по мнению «Досье», телефоном пользовался Сотов).

По индивидуальному номеру телефонного аппарата (IMEI) было определено, что аппарат, которым 1–3 июля пользовался Сотов, с 28 июля использовался с SIM-картой, зарегистрированной на Захарова.

Связь Сотова и Захарова «Досье» подтверждает и тремя документами.

Первый документ — бланк «доверенности», заполненный от руки от имени «инструктора Сотова Александра Александровича личный номер М-5661» на получение зарплаты и премий указанным им лицом в Петербурге. В графе «Удостоверяется руководителем» имеется подпись с расшифровкой «В.Н. Захаров». Эта подпись схожа с подписью в паспорте «советника президента ЦАР» Валерия Николаевича Захарова. Заметим, что указанный в доверенности «личный номер» по формату совпадает с личными номерами сотрудников «группы Вагнера». Судя по порядковому номеру, Сотов мог присоединиться к организации примерно в 2017 году.

Второй документ — «Список инструкторов» из 16 фамилий. В кадре видны три графы: личный номер — фамилия, имя, отчество — должность. Формат личных номеров соответствует номерам «группы Вагнера».

Первым в списке с личным номером М-5658 числится Валерий Захаров в должности «руководитель группы инструкторов». Сотов — на десятой строчке, его должность указана как «инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе».

Этот документ исполнен на компьютере и не имеет рукописных элементов, что затрудняет его верификацию, но «Новая газета» может документально подтвердить, что как минимум семеро указанных в нем мужчин проходили службу в «группе Вагнера» именно под указанными личными номерами, а еще один — состоял на руководящей должности в службе безопасности «Конкорда» Евгения Пригожина.

Третий документ — «Справка о ротации личного состава инструкторов по проекту «ЦАР» за период 01.08.2018 по 14.09.2018 года» подписан В.Н. Захаровым.

Что известно о Захарове

Валерий Николаевич Захаров в Центральноафриканской республике занимает пост «советника президента по безопасности». Известно, что в прошлом он служил в оперативно-поисковом управлении петербургской милиции, затем в Северо-Западной оперативной таможне. О его связях с Евгением Пригожиным до 2017 года слышно не было, возможно, он был привлечен к сотрудничеству в последнее время. Это косвенно подтверждается и «личным номером» Захарова, который упоминается в документах — М-5658. Номера пять тысяч и больше встречались у бойцов Вагнера, завербованных не ранее 2017 года. О сотрудничестве Захарова «со службой безопасности структур, работающих в интересах бизнесмена Евгения Пригожина», прямо указывается в отчете совместной группы РИА ФАН и «Фонтанки.ру», выезжавшей в ЦАР в августе 2018 года для расследования убийства журналистов.

Напомним, что в ЦАР работает горнодобывающая компания Lobaye Invest. До недавнего времени ее руководителем значился бывший петербургский оперативник Евгений Ходотов. По данным «Новой газеты», Ходотов имеет непосредственное отношение к структурам, связанным с Евгением Пригожиным. Так, осенью 2017 года в поездке из Петербурга в Москву его сопровождал командир 3-го штурмового отряда группы Вагнера с позывным «Ник» (полные данные и документальные доказательства работы «Ника» у Вагнера имеются в распоряжении «Новой»). Ходотов до июня 2018 года числился единственным собственником и руководителем петербургского ООО «М-Финанс», затем его на постах формального владельца и руководителя сменила Елена Кочина, о предпринимательском или менеджерском опыте которой до этого было неизвестно.

Как документально установило «Досье», Валерий Захаров имеет самое непосредственное отношение к «М-Финанс». Оказалось, что Захаров во время работы в Африке приобрел гражданство ЦАР, и для поездки в Россию в сентябре 2018 года по каким-то причинам решил воспользоваться центральноафриканским паспортом, запросив въездную визу в российском посольстве.

На вопрос визовой анкеты «В какое учреждение вы направляетесь?» Захаров написал — «М-Финанс», указав ИНН и адрес петербургской компании.

Журналисты были обречены?

«Досье» так считает потому, что никакого «Мартина», которого в качестве фиксера посоветовал журналистам Кирилл Романовский, найти не удается и непонятно, есть ли вообще такой человек.

«Досье» установило, что мобильный номер, по которому через WhatsApp связывались с «Мартином», был зарегистрирован 5 июля 2018 года по подложному документу на имя гражданки ФРГ. Этот номер был активен всего три дня — 5, 7 и 10 июля, и звонки с него совершались только в сервисный центр.

По данным биллинговой системы, имеющимся в распоряжении «Досье», телефонный аппарат все время фиксировался в Банги — даже в то время, когда «Мартин» утверждал, что он находится за 300 км в Бамбари.

Кирилл Романовский рассказал про обстоятельства своего знакомства с Мартином в интервью RT 9 августа. С Мартином, по его словам, он познакомился в 2006 или 2007 году в Берлине, потом потерял с ним связь. В совместном расследовании ФАН и «Фонтанки» уточняется, что при их знакомстве присутствовал некий африканец по имени Абу. С Мартином Романовский, по его словам, виделся еще дважды, в 2008 и 2013 годах, потом потерял его телефон. В июне случайно в Берлине встретил Абу и попросил передать свой контактный номер Мартину. Мартин с ним якобы связался в начале июля. Интересно, что единственное сообщение от «Мартина», скриншот которого предоставил Романовский, датируется как раз 10 июля — тем самым днем, когда он, по версии «Досье», записал номер Мартина в записную книжку своего устройства.

По мнению расследователей «Досье», Романовский не только является сотрудником РИА ФАН, по данным ряда журналистских расследований, контролируемого Евгением Пригожиным, но и пересекался с африканскими проектами петербургского предпринимателя.

В «Досье» утверждают, что на сайте была обнаружена фотография, на которой Романовский запечатлен в районе Бирао (город на севере ЦАР, в 45 км от границы с южным Суданом) 7 мая 2018 года. По данным «Досье», источник которых не указан, Романовский якобы прибыл в Бирао из суданского Ам Дафука с конвоем «М-Финанс» и провел там 17 дней.

Перед поездкой в Бирао, цели которой точно неизвестны, Романовского, по информации «Досье», якобы инструктировал Михаил Бурчик (включенный в санкционный список США по обвинению во вмешательстве в выборную президентскую кампанию как один из руководителей так называемой «фабрики троллей»), но источника этих данных «Досье» не предоставило, вновь сославшись на меры безопасности.

Об этой своей поездке Романовский публично никогда не упоминал.

«Новая газета» направила Кириллу Романовскому список вопросов, попросив прояснить ситуацию.

Почему убили журналистов

Возможно, кто-то предположил, что Джемаль, Радченко и Расторгуев могут доказать связь между Lobaye Invest, «ЧВК Вагнера» и Евгением Пригожиным в Африке. И такая возможность была: иногда случайный удачный кадр решает все. Например, один из стрингеров «Досье» прислал фотографию, на которой московский востоковед и африканист Евгений Копоть пожимает руку какому-то главе местной общины в ЦАР. Но интересны на фото не Копоть и не африканский чиновник.

Человек слева — петербуржец Дмитрий Сытый.

Как следует из внутреннего финансового документа, полученного «Досье» (документ имеется в распоряжении «Новой газеты»), Дмитрий Сергеевич Сытый является учредителем Lobaye Invest.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году он даже попал на одно фото с президентом ЦАР Туадерой.

По информации «Новой газеты», Дмитрий Сытый путешествовал из Петербурга в Москву в компании Евгения Ходотова и командира отряда из группы Вагнера с позывным «Ник».

Человек справа — тоже петербуржец. Мастер спорта по стрельбе Александр Заличев. «Новая» располагает документальными доказательствами службы Заличева в «группе Вагнера».

Почему нет результатов официального расследования

В условиях, когда советником по безопасности президента ЦАР является Валерий Захаров, а «гражданские инструктора» с личными номерами Вагнера обучают местную полицию и жандармерию,

надеяться на независимое расследование в ЦАР было бы странно.

Кроме «Новой газеты», результаты расследования «Досье» переданы ведущим мировым СМИ. Если ответственные органы национальных или международных правоохранительных организаций заинтересуются материалами расследования, «Досье» готово поделиться информацией. В том числе той, которая осталась за рамками публикации.

Иллюстрации и фотографии — проект «Досье»