Чудотворное ТВ

Накануне Нового года в Сети появился презабавный ролик от Comedy Club — программы, которая выходит на канале ТНТ. Впрочем, именно этот ролик в эфир не попал, а кто выпустил его на просторы интернета — загадка. Тем более что спустя небольшое время ролик из Сети испарился. Но память о нем сохранилась в сердцах тех, кто успел насладиться творчеством авторов Comedy Club (в частности, артиста Дмитрия Грачева — исполнителя роли Путина в большинстве сюжетов, где прежде фигурировал президент).

Едет, стало быть, президентский кортеж по ночной трассе. И внезапно тормозит. Потому как прямо на пути следования кортежа обнаруживается крохотный котенок. Выходит тогда из машины САМ, приказавший остановить кортеж. Бросает куда-то в сторону: «Молочка ему принесите». И тут же на ночной дороге совершенно случайно оказываются съемочные группы всех федеральных каналов, которые и запечатлевают этот неожиданный дорожный случай.

Смешно? Да. Обидно для «героя» сюжета? По-моему, совсем нет. Всем известна неизбывная тяга прототипа к ребятам и зверятам. Пиарщики Путина на протяжении всех долгих лет его президентства столько подобных сюжетов напридумывали, что пародии на них нисколько не порочат светлый образ большого друга зверей и детей, способного творить подлинные чудеса.

Не прошло и нескольких дней после появления в Сети пародийного ролика, как все телеканалы с умилением показали и прокомментировали очень похожий сюжет из реальной жизни Путина.

Президент, приехавший на Рождество в родной Санкт-Петербург, посетил Петропавловскую крепость, где была организована выставка ледовых скульптур. «Ее гости могли совершить путешествие вокруг света, загадать желание и даже встретить самого президента», — восторженно сообщила программа «Время». Из Петропавловского собора, куда зашел президент со свитой, обычных людей выгонять не стали, а потому «от желающих сфотографироваться с президентом отбоя не было».

А вот и апофеоз рождественского сюжета: «Кортеж Владимира Путина уже готов был тронуться, когда президент уступил очередной просьбе сфотографироваться — ради заплакавшей маленькой девочки».

Пока он, обняв девочку, исполнял ее сокровенное желание — сфотографироваться с ним рядом, ее мама, тоже чуть не плача от счастья, кричала из-за кадра: «Спасибо! Спасибо вам!»

Живая человеческая девочка из реального телесюжета, конечно, не бездомный котенок на ночной трассе — из пародии Comedy Сlub. И зрители, должно быть, очередной раз умилились человечности самого человечного из людей. Но и котенок не нарушал светлого образа «всехнего» добродетеля и чудотворца, беспрестанно пекущегося о благе всего живого окрест. А вот поди ж ты — турнули из публичного пространства животинку, дабы всяким зубоскалам неповадно было смеяться над святым.

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Традиционно исполнение желаний в канун Нового года связывают с Дедом Морозом — волшебником и кудесником, для которого невозможного… мало. Однако в Деда Мороза верят лишь малыши. А в Путина — практически все, от мала до велика. И потому в новогоднем эфире президент, несомненно, обошел Деда Мороза, чуть ли не каждый день исполняя самые разнообразные желания.

Еще 20 декабря, сразу после утомительной большой пресс-конференции, Путин не поехал отдыхать, а дал двадцатиминутное интервью незрячей девушке Регине, которая в письме на проект «Мечтай со мной» рассказала о своем сокровенном желании поговорить с президентом. В конце она попросила разрешения потрогать лицо президента, и он ей это разрешил. «Вы красивый», — сказала девочка, закончив тактильный контакт. И заслужила теплое объятие героя.

Потом он исполнил желания еще четверых маленьких мечтателей — одному предоставил возможность снять ролик из президентского самолета, другому — полетать над Санкт-Петербургом на вертолете. Еще одна девочка благодаря содействию президента посетила «Мосфильм». А еще один мальчик мечтал просто пожать руку президенту, и эта мечта, разумеется, тоже осуществилась.

Стоит ли говорить, что все это время рядом с ребятами и президентом неизменно оказывались камеры всех федеральных каналов,

которые и запечатлевали исторические моменты встреч Путина с юными поклонниками и трогательные сцены их общения под новогодней елочкой.

Впрочем, накануне Нового года у Путина в федеральном эфире появился конкурент — Андрей Малахов, который в последнем выпуске уходящего года подвел итоги рукотворным чудесам, случившимся в жизни людей благодаря шоу «Прямой эфир». На экране демонстрировались письма, которые пишут на ТВ страждущие и обездоленные со всей страны. На большинстве конвертов вместо почтового адреса слова, написанные от руки: «Телевидение. Андрею Малахову» (так дети пишут письма Деду Морозу — в полной уверенности, что они обязательно найдут адресата, который и осуществит их мечту).

В итоговом выпуске собрались герои предыдущих программ, которые смогли получить протезы, оспорить судебные решения, съездить на реабилитацию в Крым, легализовать чуть было не закрывшийся приют для обездоленных людей.

А главной героиней «Прямого эфира» стала пожилая женщина из Вологодской области, сюжет о которой набрал сотни тысяч просмотров в интернете. В деревне, где она живет, развалился мост, и жители, чтобы попасть в магазин на другом берегу речки, вынуждены были переходить речку — летом вброд, зимой по льду. Местные власти со строительством нового моста не торопились — называли разные сроки, но «Прямой эфир» и Малахов выступили — и построили-таки в деревне новый мост.

«Если бы не Андрей Малахов, не было бы у нас моста», — благодарит героиня благодетеля и кланяется в пояс.

Гости в студии счастливо улыбаются и аплодируют тому, кто помог решить несчастным людям годами не решаемые проблемы. Ведь если бы не магия его имени и волшебная сила ТВ, так и боролись бы они в одиночку с равнодушными чиновниками, которые обязаны помогать своим жителям, да палец о палец не ударили, пока не вмешалось ТВ.

Потому-то так велика в народе потребность в чуде, что многие ни на что другое уже и не надеются. Вот приедет барин (президент) — барин нас рассудит и (возможно) кого-то выборочно осчастливит. Вот прорвемся в эфир к Малахову — и будет нам мост (протезы, инвалидная коляска, пересмотр судебного решения, путевка в санаторий, деньги на лечение, которые соберут всем миром добрые люди). Правда, жизнь после селфи с Путиным или эфира у Малахова все равно легче не станет. Но воспоминание о чуде будет согревать сердца разово осчастливленных россиян долгими зимними вечерами. А зима будет большаааая.