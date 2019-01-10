Минус два экстремиста

В прошлом году «столицей экстремизма» стал Барнаул — сразу нескольких жителей этого города привлекали к экстремизму за «неправильные картинки» и репосты в сети. Сегодня стало известно, что двое барнаульцев — Мария Мотузная и Андрей Шашерин — исключены из перечня экстремистов и террористов. Уголовные дела в их отношении прекращены. Однако в том же Барнауле студент Даниил Маркин и активист Антон Ангел до сих пор ждут развязки по своим делам. На них президентские поправки о частичной декриминализации 282 статьи УК пока не распространились.

Мария Мотузная рассказала «Новой», что ее главная эмоция сейчас — это счастливый шок. На Мотузную, студентку режиссерского факультета, завели уголовное дело в мае прошлого года. Все из-за сохраненных мемов в «ВКонтакте»: крестный ход идет по грязи и надпись «Две главные беды России» или священнослужитель — «А вы тоже в детстве мечтали стать бизнесменом?». Спустя восемь месяцев в следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили, что дело Мотузной прекращено в связи с изменением законодательства.

Про исключение из списка «террористов и экстремистов» она пока ничего не знает, потому что давно не пользовалась банковскими счетами. В октябре девушка уехала из России сначала на Украину, а затем в Литву, но ни там, ни там она не просила политического убежища. Напомним: при попадании в перечень Росфинмониторинга у подозреваемого в экстремизме блокируются все банковские счета, запрещается вступать в наследство и производить какие-либо операции со своим имуществом.

«У меня подруга работает в «Альфа-банке», говорит, что я еще в списках», — сообщила Мотузная «Новой».

Исключение из перечня Росфинмониторинга происходит не сразу. Андрей Шашерин, строитель из Барнаула, которого суд отправлял на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу, говорит, что общался с людьми, проходившими через подобное — часто приходится самим дозваниваться в Росфинмониторинг и просить об удалении из реестра своей фамилии.

— Пока я не проверял счета, но очевидно, что решение было принято заочно, так быстро не убирают. 26 декабря Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующему основанию, там нет состава преступления. А 31 декабря, под Новый год, я получил уведомление об этом в почтовом ящике.

Председатель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков написал у себя в Telegram-канале о том, что

«теперь прокурор обязан принести извинения,

все СМИ, писавшие об уголовном преследовании — рассказать о прекращении дела, а сам Андрей получает право подать иск о возмещении вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием».

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«Еще в декабре прошлого года мы с адвокатом отправили заявление в прокуратуру о совершении массового преступления — незаконных психиатрических экспертизах», — добавляет Шашерин.

В сентябре суд постановил отправить Шашерина на месяц в стационар на психиатрическую экспертизу. При этом у мужчины были справки от независимых лабораторий, которые подтверждали его психическую адекватность — суд проводил заседание в закрытом режиме и отказывался приобщать к делу медицинские документы, которые принес Шашерин. Через две недели на принудительную экспертизу хотели отправить общественного активиста Антона Ангела. Следствие обвиняло мужчину в том, что он опубликовал во «ВКонтакте» записи с «признаками враждебного отношения» к евреям.

Сегодня у Ангела пока нет никаких новостей по уголовному делу. Как и у Даниила Маркина, 18-летнего студента-фотографа: «Пока все по-прежнему без изменений, — говорит он «Новой», — Ожидаю сподвижек на заседании через 11 дней». Это будет 12-е судебное заседание Маркина, первое прошло 15 июня. Его судят, например, за фото актера Джона Сноу из американского сериала «Игра престолов» с подписью «Воистину Воскрес».

Напомним, что с начала 2019 года было закрыто еще одно уголовное дело за экстремизм — в отношении врача-анестезиолога Виталия Зубаня из Хабаровского края, который в 2017 году поставил «лайк» посту с ксенофобной картинкой. После вступления в силу новых поправок в 282 статье за первое нарушение по ней будет полагаться административное наказание — штраф, обязательные работы или арест. За повторное нарушение в течение года будет наступать уголовная ответственность.

«Новая» продолжает следить за судьбой уголовных дел других подозреваемых в экстремизме.