Острая фаза данных

История с допуском и недопуском экспертов ВАДА в Московскую антидопинговую лабораторию войдет в число самых мутных за годы допинг-скандала вокруг России. Рабочий визит-2 технической группы начался, но чем он закончится, не знает никто.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Начиналось все хорошо, продолжилось плохо. В сентябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после трехлетней дисквалификации наконец восстановили в правах. Оставалась сущая мелочь — согласно договоренности допустить экспертов ВАДА в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря. Анализируя ситуацию, я тогда же («Новая» от 21 сентября 2018 года) выразил большие сомнения, что российская сторона выполнит обещание в указанный срок. Действительность оказалась еще хуже.

Компромисс с ВАДА был достигнут на уровне Министерства спорта РФ, равно как обещания были даны на том же уровне. А база данных и пробы, которые интересовали ВАДА, были опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках уголовного дела беглого экс-руководителя лаборатории Григория Родченкова. Как силовики разбирались с пробами все это время, неизвестно. Важно то, что именно они, а не спортивные руководители, держали в руках все нити.

Компромисс был достигнут путем взаимных уступок и на крайне неблагоприятном фоне — за три года скандала сложился образ России как страны, для которой мошенничество и обман являются нормальным состоянием. Понятно, что больше всего пришлось страдать не тем, кто мухлевал, а тем, кто и понятия не имел о том, что творится за кулисами и какой ценой достаются в том числе и олимпийские медали. Григорий Родченков сдал всех, за что ему простилось даже то, что он был ключевым звеном грандиозной допинговой аферы. Доказательств не хватило, чтобы перекрыть кислород всему российскому спорту высоких достижений, но достаточно было усеченной зимней Олимпиады-2018, продолжающейся дисквалификации легкоатлетов и паралимпийцев. С учетом всего этого нельзя было упускать шанс вернуть себе доброе имя — пусть хотя бы формально.

Россия имела все возможности, чтобы за пару месяцев уладить внутренние противоречия, согласовать позиции и предоставить рабочей группе режим наибольшего благоприятствования. В конце концов, лучше худая правда, чем сладкая ложь, а грех мы и без дополнительных проверок, пусть сквозь зубы, но признали. Ничего особенно нового эксперты в официальной базе, скорее всего, не обнаружат, тем более что все интересующее ВАДА содержимое относится к родченковскому периоду.

В конце ноября сроки визита и технические условия операции под названием «Допуск» были согласованы, никаких дополнительных требований сторонами не выдвигалось. Эксперты прибыли в условленное время, пробыли в Москве три дня и вернулись ни с чем. Отчет руководителя миссии Хосе Антонио Паскуаля не содержал резких формулировок, но из него явствовало, что то, ради чего все это и затевалось, а именно база данных, осталось за семью печатями. Так как, согласно объяснению российской стороны, оборудование для изъятия не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

Про это несоответствие гадали все, но внятного ответа не дал никто. Вообще-то технические средства ВАДА какой-то особой сертификации не требуют, они идентичны тем, которые находятся в распоряжении дочерних организаций. А уж если дело касалось всего лишь передачи электронной базы данных, то уж вовсе требовать отдельной сертификации было, кажется, глупо. Или следовало предупредить гостей заранее.

Высокую комиссию отправили восвояси, и стало понятно, что до Нового года улучшений ждать нечего. Россия обещания не выполнила, отделалась невнятным объяснением — значит, что-то в очередной раз скрывает, затягивает процесс, снова пытается обмануть. И ладно бы только радикалы набросились. Россия так удачно подставилась, что свое «фи» выразили не только завзятые критики. В самом деле — стране с очень неоднозначной репутацией пошли навстречу, поверили на слово, восстановили статус РУСАДА под обещание и нарвались на привычную реакцию.

Получив такой козырь, как нарушение сроков допуска, «ястребы» воспарили: гнать, и тотчас! Никаких уступок и продлений сроков дедлайна, немедленный созыв исполкома ВАДА, лишение РУСАДА статуса соответствия, теперь уже навсегда — с последствиями в виде полной и окончательной изоляции российского спорта. Спортсмены, политики, журналисты, звезды и чиновники загудели в один голос. Причем к России они не обращались, они теперь из всех орудий били по ВАДА.

Россия крепко подставила и себя, и своих «инквизиторов», которые вроде как пошли на мировую. Это было очень по-нашему. Интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса были жестом отчаяния — казалось, он хочет достучаться до самого верха, объяснить и втолковать, что российский спорт опять на грани и прощения уже не будет. То, из-за чего конкретно произошел срыв операции, чиновник не объяснял. Но было понятно, что спортивное начальство тут ни при чем, выше надо было брать.

Когда стало понятно, что Россию не лишают шанса выполнить обещанное, ВАДА получило новую порцию ударов — от обвинений в излишней мягкотелости до коррумпированности. Заодно от самых радикальных критиков пострадал и президент МОК Томас Бах, который неосторожно высказался в том духе, что Россия и без того строго наказана.

ВАДА пришлось отбиваться и успокаивать разномастных критиков примерно так, как это сделал глава комиссии по соответствию Джонатан Тэйлор: «Все мы заинтересованы в необходимости получения важных данных. Если мы получим всю нужную информацию, то какая разница, произойдет это до 31 декабря или до середины января?» То есть главное — получить базу данных, и при этом сделать все так, чтобы у России в случае лишения РУСАДА статуса соответствия не было ни малейшей зацепки оспорить решение и выиграть дело в Спортивном арбитражном суде. Заседание комитета по соответствию в середине января состоится в любом случае, а дальше уже будет разбираться исполком, который учтет все обстоятельства операции. Естественно, что никого из радикалов эти объяснения не удовлетворили, а шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, на возмущенное письмо которого и отвечал Тэйлор, вовсе назвал происходящее фарсом.

Понятно, что базу данных в том виде, какая она есть, передавать не хотели. Понятно так же, что сроки были слишком сжатые, чтобы как-то ее изменить. К тому же значительная часть данных давно уже в руках ВАДА — правда, переданы они были нелегально либо непосредственно Родченковым, либо его «подельниками». И теперь простое сличение легальной и нелегальной базы может выявить имеющиеся расхождения. Число подозрительных, по мнению злопыхателей, проб приближается к десяти тысячам, но чтобы все это перепроверить, не месяцы требуются — годы!

Так или иначе, срок продлили, рабочая группа прилетела в послепраздничную Москву, в четверг приступила к работе. Все препятствия, по заверению российской стороны, устранены, и на этот раз все будет представлено экспертами комитету по соответствию на блюдечке с каемочкой. Правда, настораживает фраза, что «данные будут переданы рабочей группе в немодифицированном и неизменном виде». То есть на этот раз не обманем.

Часть мировой спортивной общественности все равно будет уверена, что русские без этого уже не могут. Не исключено, что и ВАДА только притворилось добрым и пошло на уступки исключительно ради того, чтобы получить желаемое. А кто кого обманул, через три-четыре дня узнаем.