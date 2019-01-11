Рок вместо танков

Год начался новым альбомом Леонида Федорова «Гимн Чуме» на стихи Пушкина. Можно считать это реакцией на наступившее время, можно — высказыванием на тему жизни и смерти, но работа в любом случае мастерская. Последние двадцать лет Федоров пел о гармонии распада словами Хармса, Введенского, Хлебникова, теперь пришло время Александра Сергеевича. «Есть упоение в бою» зазвучало вдруг в его устах не абстракцией и школьным штампом, а констатацией факта. Наступил новый день, у наших дверей чума. А что вы еще хотели?

Уже в январе новую концертную программу представит гребенщиковский «Аквариум». Его «Песни и танцы Гипербореи», которые прозвучат 30 января в питерском «Космонавте», — тоже что-то вроде гимна чуме. Одновременно идет работа сразу над несколькими студийными проектами. Но что это будет: альбом новых песен, инструментальные эксперименты или публикация ранее неизданного, на данный момент не знает никто, даже сам автор. Вышедший в конце 2018-го сингл «Бой-баба» позволяет говорить о том, что БГ в прекрасной форме и сохранил рок-н-ролльный драйв в полной мере. Судя по всему, после мрачнейшего, почти апокалипсического «Времени N» нас ждет что-то совсем другое, более жизнеутверждающее и зажигательное. А в первые выходные сентября в Питере под кураторством Гребенщикова пройдет масштабный фестиваль world music «Части света», событие международного уровня.

«Машине времени» в мае исполняется 50. Это почти в два раза больше, чем существует РФ. С юбилейным туром группа проедет всю страну от Калининграда до Владивостока, страны СНГ и Израиль, а в 2020-м отправится играть на другие континенты. Юбилейный концерт в Москве запланирован на 29 июня на стадионе «Открытие Арена». К круглой дате выйдут фотоальбом, виниловая коллекция, несколько видеоклипов и обновленная биография группы. А также серия короткометражных фильмов, снятых известными режиссерами по песням «Машины». Один из них — Михаил Сегал, автор «Рассказов» и «Кино про Алексеева».

Полным ходом идет работа над биографическим фильмом о группе «Браво». Снимает его Андрей Айрапетов, который в прошлом году представил публике фильм «Критик» — об Артемии Троицком. Премьера намечена на весну, к ней приурочен большой концерт группы.

Федор Чистяков в Бруклине занят продюсированием и записью независимых исполнителей. 10 мая на лейбле Jetlag Music Productions он выпустит альбом «Все не так, как кажется» одного из самых интересных сегодня представителей авторской песни, рязанского поэта Ольги Чикиной. Авторская песня, рок-аранжировки плюс нестандартное продюсерское мышление лидера «Ноля» — неожиданный микс.

Впервые за почти 20 лет выйдет сольный альбом Псоя Короленко, возможно, даже двойной. Название — «Верь всему и не верь ничему». Туда войдут песни последних лет, включая самую последнюю на данный момент — «Шапка с ушками». А 7 февраля Псой представит в Москве совместный с Анной Штернис проект «Идиш Глори», в прошлом году номинированный на премию «Грэмми», и расскажет о солдатах-евреях, служивших в Красной армии во время войны, солдатах, которые говорили и пели на идише. «Параллельно, — рассказал «Новой» Псой, — собираем репертуар юмористических песен на идише времен войны, рабочее название «Смех над Гитлером».

С 1 января на два года закрыта на реконструкцию главная концертная площадка страны СК «Олимпийский». Это знаковое событие. Теперь все разговоры о том, кто собрал или не собрал «Олимпийский» стали неактуальны. Зато возродилась новая старая «Горбушка», бывший ДК имени Горбунова, без которого нельзя себе представить русский (и не только) рок девяностых. Площадка откроется 12 апреля, в День космонавтики, большим сольным концертом группы «ДДТ».

И еще одна важная перемена. В 2019-м фестиваль «Нашествие» пройдет без участия Министерства обороны. Если это действительно так (пока все источники информацию подтверждают), значит, здравый смысл победил. Можно приписывать случившееся прошлогоднему бойкоту, когда пять уже заявленных групп отказались ехать на фестиваль из пацифистских соображений, можно еще чему-то, но факт остается фактом — эпоха концертов на фоне оружия и людей в форме заканчивается. Лайн-ап «Нашествия-2019»: «Аквариум», «БИ-2», Вячеслав Бутусов. Вот так бы всегда — танки ушли, пришла музыка.