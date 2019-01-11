Utair сберегут

В октябре стало известно, что ВТБ и Сбербанк создадут нового регионального авиаперевозчика, чей пассажиропоток составит до 10 млн человек в год. Сейчас «Ведомости» со ссылкой на источники в банках сообщили, что базой «банковского проекта» может стать Utair, у которого накопились неподъемные долги, в том числе перед самим Сбером. В конце года компании даже пришлось заморозить выплаты по части кредитов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами. Банкротство компании станет для регионального рынка сильным ударом, особенно на фоне низкой конкуренции, считают эксперты. Поэтому идея банков таким образом сэкономить время на создании нового перевозчика в то же время может стать спасением для крайне необходимого рынку должника.

Андрей Крамаренко ведущий эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

— Вообще эта новость появилась после Нового года в виде идеи, и она еще явно не проработана. Если речь идет о том, что у кого-то «горит» создать большой проект, то проще взять существующего перевозчика, но можно было обойтись авиакомпанией и поменьше.

Чтобы создать новую, требуется много времени и много денег. Utair — это уже существующий бизнес. Все кредиты, которые ему выдали когда-то, вернуть он не в состоянии — и тот же Сбербанк просто экономит на затратах на новую компанию и на получение сертификата эксплуатанта. Кроме того, это решает массу вопросов с доступом на международные маршруты. Потому что если вы получаете сертификат, вам надо еще два года выжидать. То есть взять авиакомпанию с готовыми инфраструктурами, штатом, программным обеспечением и не тратиться на все это, может быть, проще. У Utair есть накопленный опыт по маркетингу региональных маршрутов, персонал компании — это люди, которых было бы неплохо привлечь к себе. И решение создать проект на базе Utair — вынужденная необходимость что-то делать с нужным рынку должником.

А останавливать работу авиакомпании для банков бессмысленно, потому что они в любом случае почти ничего не получат — активов у Utair нет.

С другой стороны, новый проект ведь создается не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он создается для решения стартовых задач, деньги будут зарабатывать Сбербанк и ВТБ. Доставшаяся в наследство финансовая нагрузка в этом плане совершенно не нужна. И в этом случае все-таки выгоднее создать бизнес с нуля, но это долго.

Федор Борисов эксперт института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

— В моем понимании, уход Utair с рынка был бы очень плохой новостью по нескольким причинам. Во-первых, бизнес Utair меньше, чем в свое время был у «Трансаэро». И при этом «Трансаэро» удалось достаточно быстро заменить, потому что компания работала на рынке, где была достаточно высокая конкуренция. Свято место пусто не бывает — уход «Трансаэро» даже оздоровил рынок. С точки зрения инфраструктуры ничего глобально не изменилось, просто вместо конкуренции образовалась монополия на некоторых маршрутах, а основную их часть удалось быстро заменить.

С Utair все не так — компания тянет на себе достаточно большую региональную сетку, и там взять и щелкнуть пальцами, чтобы сразу пришел кто-то новый, — невозможно, нет достаточных ресурсов. Поэтому с точки зрения эффекта для региональных перевозок уход Utair будет очень чувствительным. Второй аспект: Utair выполняет не только региональные рейсы, но и работает на среднемагистральных направлениях с крупным хабом в Москве. Сейчас это третья компания в стране, после групп «Аэрофлота» и S7 — ее уход с рынка не пройдет незамеченным ни для рынка, ни для потребителя.

Ситуация непростая, но если Utair остановит деятельность, банки должны понимать, что получат абсолютный минимум, по сути дела — копейки по сравнению со своими вложениями. При этом компания обязана обосновать, как она обеспечит выплаты долга в дальнейшем. Целесообразно искать компромисс. Но предполагать сейчас, возьмут ли Сбербанк и ВТБ Utair под базу нового авиа­перевозчика, — это будет спекулятивное суждение. Для всех участников это вопрос экономических расчетов и переговоров.