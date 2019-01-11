Абсурд утратил силу

Пресс-служба питерского Комитета имущественных отношений сообщила urbi et orbi, что недоброй памяти распоряжение КИО № 160-р от 30.12.16 г. об утверждении «плана мероприятий» по подготовке передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет утратило силу. Означает ли это, что защитниками Исаакия одержана окончательная победа и Исаакий теперь уже точно останется музеем? Нет, расслабляться рано, наша борьба еще не закончена. Хотя правовой абсурд — упомянутое распоряжение КИО, — наконец, утратил силу.

Распоряжение 160-р было опубликовано на сайте КИО 12 января 2017 года, а тремя днями раньше губернатор Георгий Полтавченко заявил, что «принято решение» передать Исаакий церковникам.

Заявление теперь уже бывшего градоначальника буквально «взорвало» горожан — уже 13 января, собравшись «по цепочке», через социальные сети, около полутора тысяч петербуржцев пришли к Исаакию на встречу с оппозиционными депутатами ЗАКСа, и немедленно возникло движение в защиту Исаакия как музея.

Одним из направлений этого движения стало, естественно, судебное оспаривание распоряжения КИО. И хотя Смольнинский суд прекратил дело по формальным основаниям, в ходе его заседаний выяснилось, что распоряжение — вместе с «планом мероприятий», — правовая «пустышка», которая не влечет никаких юридических последствий и не влияет на статус Исаакия. Об этом прямо в суде заявила представитель КИО. Там же выяснилось, что

заявки РПЦ о передаче ей Исаакия (на основании этой заявки, — как следует из текста, — выпущено распоряжение 160-р) ... не существует в природе. Ее никто не подавал. Заметим: и не подал до сих пор.

На вопрос о том, зачем исполнительная власть подписывает распоряжения, которые не имеют правовых последствий, и как можно их выпускать, ссылаясь на несуществующие заявки РПЦ, никакого вразумительного ответа (автор был в суде одним из заявителей) мы так и не получили. Аналогичные ответы — о том, что заявка РПЦ не подана, а распоряжение 160-р не влечет правовых последствий, — мы с коллегами по ЗАКСу не раз получали от Георгия Полтавченко и вице-губернатора Михаила Мокрецова.

В декабре 2018 года мы написала теперь уже врио губернатора Александру Беглову: отмените, наконец, это распоряжение! Нам ответили: одним из пунктов «плана мероприятий» было заключение в течение 24 месяцев договора о передаче в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, расположенных в Исаакии. Эти 24 месяца истекли 30 декабря 2018 года. Теперь есть основания признать распоряжение утратившим силу.

Данный факт, — что надо понимать, — имеет скорее символическое, чем юридическое значение, в силу юридической ничтожности распоряжения 160-р. И это не означает, что опасность от Исаакия отступила окончательно: нам надо быть настороже.

Задумаемся: а почему РПЦ за минувшие два года так и не подала заявку на передачу Исаакия, несмотря на периодически возникавшие слухи о том, что это вот-вот будет сделано? Неужели не смогли составить? Но, при желании, это можно было бы сделать за несколько часов. Значит, причины — в другом.

Первая причина, конечно же, — гражданское сопротивление петербуржцев.

Если бы не оно — давно бы уже и заявку написали, и Исаакий бы отдали. Но такого масштаба сопротивления и таких (причем, устойчивых) данных социологических опросов, с трехкратным превосходством противников передачи Исаакия над сторонниками, — власть не ожидала.

А вторая причина, — впрочем, связанная с первой, — это, на мой взгляд, отсутствие у РПЦ четких гарантий с «кремлевского» уровня: подадите заявку — ее удовлетворят. Если бы эти гарантии были — заявку бы немедленно подали. Но их не последовало, и, как я думаю, в том числе, из-за нашего гражданского сопротивления.

Что дальше? Скорее всего, до сентября 2019 года, — когда пройдут выборы губернатора, — никаких попыток передать Исаакий церкви предприниматься не будет. Это совершенно точно выйдет боком любому кандидату от «партии власти». А потом... впрочем, что будет «потом», зависит от результатов этих выборов. И потому критически важно, чтобы на губернаторском посту оказался человек, который ясно, — и заранее, — заявит церковникам: Исаакий вы не получите никогда. И не только потому, что таково общественное мнение, но и потому, что таков закон.

А закон, — о чем стоит напомнить, — запрещает передавать религиозным организациям предметы Музейного фонда. Таковых, между тем, — в том числе, физически неотделимых от Исаакиевского собора (таких, как малахитовые колонны и витражи), — более 20 тысяч. Поэтому любая попытка передачи — еще и незаконна. И если она будет предпринята — мы встретимся с теми, кто попытается эту передачу осуществить, в суде.

Исаакий должен оставаться музеем.