«Удивлен, что начали проверку»

Прокуратура Челябинска поручила начальнику городского УМВД Сергею Миронову проверить действия жителя города Александра Мысливца — того подозревают в оскорблении активиста общественного движения ЛГБТ «Солидарность» Артема Ш.

26 декабря прошлого года Артем оставил «Вконтакте» комментарий о том, что пропаганды гомосексуальных отношений существовать не может, поскольку «пропаганды отношений» не существует. В ответ челябинец Мысливец назвал его словами, печатать которые запрещают этика и Роскомнадзор. Артем подал заявление в прокуратуру с просьбой дать оценку, являются ли слова Александра Мысливца оскорблениями и подпадают ли они под ст 5.61 КоАП РФ. И, на удивление, сходу получил ответ по существу.

«Следует установить место жительства Мысливца Александра, а также опросить данного гражданина по фактам, изложенным в заявлении, после материал проверки направить в прокуратуру района г. Челябинска по месту жительства Мысливца А.», — написала в челябинское УМВД заместитель прокурора города Татьяна Полежаева.

— Я, конечно, немного удивлен тем, что прокуратура Челябинска решила действительно инициировать проверку, — рассказал «Новой газете» Артем Ш. — Однако, полагаю, они делают это, потому что рука на формальные отказы по таким делам у них просто не набита. Мне кажется, что прокуратура Челябинска или конкретная сотрудница, которая принимала решение по моему заявлению, просто не сталкивались раньше с тем, чтобы ЛГБТ-люди писали заявления из-за оскорблений по признаку сексуальной ориентации. Те прокуратуры и ОМВД, которые получают такие заявления регулярно, всегда отказывают, мотивируя почти идентичными отписками.

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По словам Артема, он и раньше подавал заявления в правоохранительные органы по фактам оскорблений, но даже до проверки дело не доходило.

— Обращался в прокуратуры Ставропольского края и Санкт-Петербурга где-то 4-5 раз за последний год, наверное. Везде результат одинаковый: либо пересылают обращение без каких-либо требований и указаний в полицию, которая затем выносит формальный отказ «за отсутствием состава…», либо сами дают формальный отказ, при этом без проведения каких-либо лингвистических экспертиз. Жалобы в вышестоящую прокуратуру, разумеется, ни к чему и никогда тоже не приводили.

Артем считает, что шансы привлечь Александра Мысливца к ответственности есть, потому что оскорбления «слишком явные». При этом подчеркивает, что никаких дополнительных исков к оскорбившему его мужчине предъявлять не собирается: «Хватит штрафа. Никакой выгоды для себя я не ищу».

Даже если Мысливца оштрафуют, прецедентом для правоохранительных органов это точно не станет и практику не изменит, уверен заявитель. В каждой ситуации с оскорблениями представителей ЛГБТ все будет зависеть от «конкретного сотрудника, который ведет дело».

Александр Мысливец. Фото из личного архива / vk.com

Сам Александр Мысливец в разговоре с корреспондентом «Новой» заявил, что правоохранительные органы к нему пока не приходили и на допрос не вызывали, а от своих слов об Артеме Ш. ЛГБТ-движении он не отказывается.

Оскорбления в адрес представителей нетрадиционной сексуальной ориентации позволяют себе не только обыватели и не только в интернете — есть и чиновники, и ведущие федеральных телеканалов . Но правоохранительные органы неохотно реагируют на сообщения о преступлениях от представителей ЛГБТ.

Так, в июне прошлого года полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении мэра Невинномыска Михаила Миненкова, который назвал вандалов, напавших на пост вызова полиции, «геями» и «***» [Роскомнадзор]. Представители ЛГБТ-сообщества посчитали, что заявление чиновника является оскорбительным и приравнивает их к преступникам, но ничего не добились.

До этого правоохранительные органы также отказались возбуждать уголовное дело на другого чиновника — ныне отставного губернатора Тамбовской области Олега Бетина, который в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что гомосексуалистов «нужно рвать и по ветру бросать их куски».

С аналогичным призывом в 2013 году выступил журналист Дмитрий Киселев, который прямо в эфире «России 1» заявил, что сердца людей из ЛГБТ-сообщества после их смерти нужно сжигать. Позже журналист назвал свои слова «провокацией» и никакой ответственности не понес.